Цинк: Сколько, кому и зачем

Исследовать цинк стали совсем недавно. Прежде всего надо уяснить: трудно обеспечить организм цинком каким-то иным путем, кроме определенной диеты.

Обычно при язвах желудка больно ожидает "деликатная", "легкая", т. е. вареная диета, а также лечение фармакологическими средствами. Однако и врачи, и наученные горьким опытом пациенты знают, что эти меры чаще всего не помогают. В 1975 г. в австралийском медицинском журнале сообщалось, что если у больного язвой желудка отмечается недостаток цинка в организме, то назначение этого элемента ускоряет заживление язвы. Так и должно быть, ибо цинк — основной фактор в обмене веществ при синтезе белка, а нормальный обмен веществ — условие успешного лечения язвенной болезни. Однако при лечении язв желудочно-кишечного тракта бывают сюрпризы: язвы исчезают сами собой. Это значит, что возникли они на фоне невротических расстройств.

Такой необходимый цинк

Дело в том, что состояние стресса моментально выводит из организма (мышц и костей) цинк! Доказательство тому — проведенные исследования, которые установили, что цинка в организме больных, подвергшихся стрессам, было в 3–5 раз меньше нормы.

Цинк также помогает при лечении трудно заживающих язв у больных диабетом или людей с недостаточным кровообращением.

Цинк и волосы

Если у вас выпадают волосы, на коже появились сыпь, если вас мучит понос, не принимайте лекарств, которые могут оказать отрицательное воздействие на другие органы (глаза, печень, почки), и при этом не слишком помогают в лечении основного заболевания. Только лечение цинком приносит облегчение!

Ю. Александрович описывает такой случай: "22-летняя женщина, чья кожа вся была в ранах, не могла носить обувь и передвигалась, только опираясь на палку. Врач назначил ей 220 мг сульфида цинка ежедневно (т. е. 50 мг чистого элемента). Состояние больной начало улучшаться уже через неделю, и она быстро поправилась: кожа ее стала чистой, отросли волосы, отсутствие которых было для нее настоящей трагедией".

Цинк и кожа рук

Лишь только на руках появятся и кожа рук высыпания, дерматологи ставят диагноз: экзема. Обычно прописывают кортизоновые мази, антибиотики, другие лекарства, дабы слущить кожу, которая выглядит после этого, как после ожога.

А ведь куда проще вовремя вспомнить о цинке! Ешьте пищу, богатую цинком и витамином А — и вы поразитесь переменами с кожей ваших рук! При чем тут витамин А? Серьезный его недостаток делает кожу сухой, шелушащейся, сморщенной. Если же этого витамина достаточно, то он, накопленный печенью, в сочетании с цинком сделает вашу кожу вновь красивой и нежной.

Надо сделать оговорку: хроническую экзему, сыпь, перхоть (псориаз) может вызвать также недостаток витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты (В9).

Покраснение кожи, зуд — следствие и недостатка железа. Но ведь этот дефицит легко устранить, употребляя "живую", естественную пищу, богатую необходимыми микроэлементами, витаминами и "не опознанными" еще наукой ингредиентами.

Цинк и малокровие

Медицинская наука пока еще не имеет окончательных доказательств того, что любая анемия может быть вылечена цинком. Однако не вызывает сомнений, что цинк нередко помогает и дает длительные ремиссии.

Вот пример: долго страдавший анемией мальчик стал получать 267 мг сульфида цинка в 6 приемов между приемами пищи; сейчас он вполне здоров и полон сил. Исследования, посвященные влиянию цинка на организм, подвергнутый анемии, ведутся сейчас в Швейцарии, США, Греции и других странах.

Цинк и дети

Считается, что смертность среди мальчиков выше, чем среди девочек. Ученые полагают, что причина этого — большая потребность мужского организма в цинке.

Особенно важно обеспечить потребность плода в цинке в первые 3 месяца беременности, так как развитие плаценты в этот период требует значительных минеральных запасов. Именно в этот период женщина жалуется на изменение вкуса, на капризы обоняния. А ведь это — следствие недостатка цинка во вкусовых сосочках или в рецепторах носовой полости. Когда формируются половые органы мальчиков, их организму необходимо повышенное количество цинка. Девочкам же цинк нужен в гораздо меньшей степени — только для общего роста и развития.

Цинк для мужчин и женщин

Воспаление предстательной железы можно вылечить диетой, богатой цинком, или таблетками цинка (конечно, если болезнь не зашла слишком далеко). Цинк действует профилактически, так как воспаление предстательной железы связано с недостатком цинка в организме.

Но следует учесть, что под названием "простатит" могут скрываться разные болезни (киста, рак, уплотнение шейки мочевого пузыря), поэтому без врача-специалиста при этом не обойтись.

Чем бы ни было мотивировано ее поведение, женщина должна знать, что противозачаточные таблетки уменьшают количество цинка в организме. Вывод? Сделайте его сами.

Цинк и старость

Что говорить, старость — вещь удручающая, и одной из самых неприятных болезней, сопровождающих ее, является старческий маразм, когда человек живет, почти ничего не осознавая. Многие думают, что это результат естественного старения организма.

Но старческий маразм — это болезнь, и она излечима. А для лечения необходим цинк. Но не только он: мозг должен получать достаточно питания и кислорода, он не должен быть отравлен алкоголем, наркотиками, чрезмерными дозами лекарств.

Считается, что цинк не допускает повреждений кровеносных капилляров, защищает мозг. К людям, проходящим лечение цинком, возвращаются память, способность к координации и т. д.

Почему не хватает цинка и откуда взять нужное количество

Дефицит цинка может быть вызван нарушением деятельности щитовидной железы, болезнями печени, плохим усвоением, недостатком этого минерала в воде, пище, а также слишком большим количеством фитина в продуктах питания, так как фитин "связывает" цинк, затрудняет его усвоение.

(Замечу кстати, что нельзя принимать цинк вместе с селеном, так как два этих элемента взаимоисключают друг друга.)

Если в пище слишком много белка, это тоже может быть причиной недостатка цинка в организме. При болезнях — раке бронхов, воспалении или раке предстательной железы, других раковых опухолях, лейкозах так же происходит перерасход цинка, который необходим для роста клеток.

Прежде всего надо уяснить: трудно обеспечить организм цинком каким-то иным путем, кроме определенной диеты.

Безусловно, есть специальные лекарства, содержащие этот элемент (но сульфид цинка у некоторых пациентов вызывает различные желудочные недомогания; правда, глюконат цинка усваивается, как правило, хорошо), однако в естественных сочетаниях цинк находится только в пище.

Сразу отвечу на закономерный вопрос: можно ли, насыщая организм цинком, переступить некоторую черту, т. е. передозировать? Практически нет! И прежде всего потому, что цинк нетоксичен. К тому же он не накапливается в тканях. Если и появляются излишки, они тут же выделяются.

А в общем, как считают ученые, излишки цинка (в частности в пище) в наше время — вещь неправдоподобная.

Человечество ныне страдает скорее от недостатка цинка — об этом, кстати, говорят и болезни, свидетельствующие о дефиците цинка в организме людей.

Сколько нужно цинка в день

Исследовать цинк стали совсем недавно. В 1963 г. впервые было заявлено о том, что цинк необходим организму, а 10 лет спустя определили его норму — 10–20 мг в день, хотя уже сегодня некоторые специалисты утверждают, что его требуется в 2–3 раза больше. Интересно, что скажут ученые, к примеру, через 10 или 20 лет?

В 1954 г. вышла книга доктора А. Максимова "Микроэлементы и их значение в жизни организмов". Вот некоторые данные из нее.

Около 0,25 мг цинка на 1 кг содержат яблоки, апельсины, лимоны, инжир, грейпфруты, все мясистые фрукты, зеленые овощи, минеральная вода.

В меде — 0,31 мг цинка на 1 кг.

Около 2–8 мг/кг — в малине, черной смородине, финиках, большей части овощей, в большинстве морских рыб, в постной говядине, молоке, очищенном рисе, свекле обычной и сахарной, спарже, сельдерее, помидорах, картофеле, редьке, хлебе.

Около 8-20 мг/кг- в некоторых зерновых, дрожжах, луке, чесноке, неочищенном рисе, яйцах.

Около 20–50 мг/кг — в овсяной и ячменной муке, какао, патоке, желтке яиц, в мясе кроликов и цыплят, орехах, горохе, фасоли, чечевице, зеленом чае, сушеных дрожжах, кальмарах.

Около 30–85 мг/кг — в говяжьей печени и некоторых видах рыб.

Около 130–202 мг/кг — в отрубях из пшеницы, проросших зернах пшеницы, тыквенных и подсолнечных семечках.

Существенный факт: как правило, продукты, богатые цинком, богаты и витаминами (особенно группы В), а также клетчаткой, помогающей сохранять здоровым желудочно-кишечный тракт.

Разумеется, полезно обогащать свой стол фруктами и овощами, но вместе с тем нужно помнить, что, исключив из рациона рыбу, яйца, мясо, печень, вы рискуете остаться без необходимого организму количества цинка.

Правда, этот недостаток можно восполнить, употребляя хлеб из муки грубого помола, приготовленный на опаре, а не на дрожжах. Почему на опаре? Да потому, что опара обезвреживает фитин, в присутствии которого цинк не усваивается.

Фитиновая кислота содержится во всех зерновых и в сое, обладая крайне неприятной особенностью: она поглощает цинк, а также железо и кальций, превращаясь в кишечнике в неусвояемые металлофитиновые соединения.

Так что опара, а точнее — среда, которую она создает, не позволяет фитину "красть" цинк из организма. Не правда ли, напрашивается вопрос: стоит ли нам в привычных количествах употреблять зерновые?

Но как обойтись без хлеба?! — воскликнет в недоумении кто-то, подразумевая обычный белый хлеб из тонкого помола муки. Ответьте на этот вопрос сами, но только подумайте прежде о своем здоровье!

Верю, вы найдете правильный ответ, а он таков: на вашем столе должны чаще появляться отруби, проросшие зерна пшеницы, хлеб грубого помола, о котором мы уже говорили. Они должны заменить каши, лапшу, вермишель, выпечку.

Надо учитывать, что в организме существует конкуренция между цинком и медью. Если цинка в избытке, не исключено, что это определенным образом скажется на количестве меди (а также железа). Поэтому, употребляя пищу, богатую цинком, все же дополните ее пищей, в которой содержится большое количество меди и железа. опубликовано econet

Из книги "Законы здоровья", Майя Гогулан

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