Цистит: причины, диагностика и профилактика

Цистит доставляет дискомфорт и снижает качество жизни. Это связано с частыми и неожиданными позывами к мочеиспусканию. Сам процесс сопровождается мучительными болями и резями. Каковы факторы развития цистита и что можно сделать, чтобы уберечься от этого заболевания?
Есть целый перечень причин развития цистита. Что можно предпринять в целях профилактики этого заболевания? Какие существуют способы обследования и в чем заключается коррекция факторов, способствующих рецидиву проблемы? Давайте разбираться.
Что полезно знать про цистит
Цистит считается урологическим заболеванием, но его связь с гинекологией состоит в следующем.
Причины развития цистита
Нарушение микробиома влагалища: снижение уровня лактобактерий и повышение pH способствует росту патогенной микрофлоры (как правило, это кишечная палочка) и увеличивает вероятность инфицирования мочевыводящих путей с дальнейшим развитием цистита.
Половые инфекции и вирусы, передающиеся половым путем, являются еще одним фактором цистита (хламидии).
Посткоитальный цистит - развивается в течение суток после соития и часто рецидивирует. Типичная причина подобной проблемы: анатомическая специфика строения уретры (короткая и широкая, расположенная близко к преддверию влагалища).
Частые половые акты, микротравмы в их процессе, применение вибраторов, спермицидов. А если у женщины снижены эстрогены, слизистая оболочка влагалища истончается и отмечается сухость - это способствует развитию рецидивирующего цистита.
Цистоцеле (опушение влагалищной передней стенки после рождения ребенка) создает остаточное количество мочи.
Острый цистит лечится просто: при клинических проявлениях (боли в нижней зоне живота; частые и мучительные мочеиспускания; жжение в области промежности; мутная моча с посторонним запахом) не дожидаясь результатов анализов мочи доктор назначает антибиотик.
Более чем в 45% эпизодов возможен рецидив цистита в течение первого года после первого приступа.
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