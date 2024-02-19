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  4. Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Автор: Econet 19 февраля 2024 6228
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Эти упражнения будут стимулировать рост новых нейронов в вашем мозге! Их можно выполнять в любое время и в любом месте

Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Доктор Каллум Пивер - мануальный терапевт в Миссиссауге в Erin Mills Optimum Health: Эта информация была предоставлена Медицинским колледжем Пекинского союза и может помочь в тренировке мозга. Они предлагают делать эти 4 простых движения пальцами по 20 раз в день (каждое упражнение). Упражнения Цзянь Нао – переводится как упражнения для мозга.

Тренируем мозг: простые упражнения для пальцев

Эти простые упражнения вы можете выполнять в любое время и любом месте! Как эти упражнения помогают мозгу? Очень часто слишком много внимания уделяется упражнениям, которые задействуют только мышление, но не включают никаких движений. эти упражнений сочетают в себе и то, и другое. 

Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Жонглирование - это еще одно занятие, которое требует большой координации рук и глаз! Освоение этой техники довольно сложное задание, но ключевое слово для развития вашего мозга - УЧИТЬСЯ. Как только мозг освоит механизм манипулирования этим процессом, то в вашем мозгу вырастут новые связи и дорожки, а значит - ваш мозг будет развиваться! 

© Доктор Каллум Пивер, перевод Эконет

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье мозг упражнения

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