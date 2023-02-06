Туберкулез гортани: Первые симптомы

Это инфекционное заболевание возникает как последствие туберкулёза легких. Хотя и наблюдается всего в 2% случаев, однако необходимо знать основные симптомы и меры профилактики этого заболевания.

Туберкулез гортани – инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, возбудителем которого является палочка Коха. Чаще всего эта патология возникает как осложнение имеющегося туберкулеза легких. Такие больные представляют эпидемиологическую опасность и могут являться источником заражения.

Особенности патологии

Согласно медицинской статистике при туберкулезном процессе ротоглотка поражается лишь в 2% случаев. Заболевание вызывается микобактерией туберкулеза. Инфекция проникает в слизистую гортани гематогенным или лимфогенным путем из очага поражения. В некоторых случаях инфицирование может происходить в результате постоянного воздействия мокроты на гортань при легочном туберкулезе.

Поражение ротоглотки проходит несколько стадий:

Инфильтрация. Наблюдаются все признаки воспаления.

Наблюдаются все признаки воспаления. Изъязвление. Вся внутренняя оболочка гортани покрывается кровоточащими язвами.

Вся внутренняя оболочка гортани покрывается кровоточащими язвами. Распад. Туберкуломы распадаются, в процесс вовлекаются хрящи, надгортанник и голосовые связки.

Туберкуломы распадаются, в процесс вовлекаются хрящи, надгортанник и голосовые связки. Уплотнение. Слизистая оболочка утолщается, туберкулезные бугорки приобретают плотную консистенцию.

Слизистая оболочка утолщается, туберкулезные бугорки приобретают плотную консистенцию. Рубцевание. На этой стадии возможно развитие стеноза гортани.

Туберкулезное поражение верхних дыхательных путей чаще встречается у мужчин, чем у женщин. У детей и подростков эта патология возникают крайне редко. Средний возраст заболевших – 35 – 40 лет.

Туберкулез горла обычно бывает односторонним. Очаг поражения в основном находится со стороны поврежденного легкого. Это связано с тем, что возбудитель попадает в гортань с током крови из легочной ткани с одноименной стороны.

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Причины возникновения

Источником инфекции всегда является больной человек, выделяющий микобактерию (с мокротой, мочой или из ран на коже). Небольшой процент заражения приходится на алиментарный и контактный путь.

Благоприятными факторами, способствующими развитию туберкулеза горла, являются:

Ослабление иммунного статуса, первичные и вторичные иммунодефициты, ВИЧ – инфекция.

первичные и вторичные иммунодефициты, ВИЧ – инфекция. Вредные привычки: употребление алкоголя, курение.

употребление алкоголя, курение. Профессиональные вредности: работа на табачной фабрики, нефтебазе, цементном заводе.

работа на табачной фабрики, нефтебазе, цементном заводе. Хронические воспалительные болезни гортани и глотки: ларингит, ларинготрахеит, фарингит.

Также существует внутриутробный или вертикальный способ заражения. При этом новорожденный ребенок заражается, проходя по родовым путям больной матери.

Симптомы проявления

Клинические симптомы туберкулеза гортани зависят от локализации очага, стадии заболевания и формы патологического процесса. В начальной стадии, непосредственно после заражения, признаки могут отсутствовать. Затем, по мере течения болезни, у пациента появляется субфебрильная температура, усталость, утомляемость. Температура незначительно повышается в течение дня, местные симптомы при этом отсутствуют.

Такое состояние человек обычно связывает с переутомлением, физической перегрузкой и не обращает на это внимание. Обращения к врачу в начальной стадии крайне редки.

По мере прогрессирования туберкулеза у больного появляются местные симптомы. В этом случае симптоматика зависит от месторасположения патологических очагов.

Различают следующие виды поражения:

Надгортанника. Пациент испытывает трудности при дыхании, жалуется на боли в горле при глотании. Наблюдается синюшность губ, носогубного треугольника, носа и кончиков пальцев.

Пациент испытывает трудности при дыхании, жалуется на боли в горле при глотании. Наблюдается синюшность губ, носогубного треугольника, носа и кончиков пальцев. Подголосового пространства. Поражаются голосовые связки, они утолщаются и укорачиваются. Голос становится хриплым, осипшим.

Поражаются голосовые связки, они утолщаются и укорачиваются. Голос становится хриплым, осипшим. Гортанных желудочков. Может появиться дискомфорт при глотании, но чаще клинические проявления отсутствуют.

Может появиться дискомфорт при глотании, но чаще клинические проявления отсутствуют. Вестибулярных складок. Появляется лающий кашель, осиплость голоса.

Появляется лающий кашель, осиплость голоса. Межчерпаловидного пространства. Возникает учащенное дыхание.

Возникает учащенное дыхание. Черпаловидных хрящей. Это приводит к отеку черпало – надгортанной складки и деформации надгортанника.

Это приводит к отеку черпало – надгортанной складки и деформации надгортанника. Полость гортани сужается. Наблюдаются дыхательные расстройства, сухой кашель.

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По мере прогрессирования заболевания у больного появляется постоянное ощущение инородного тела в горле. Человек не может проглотить твердую пищу, затруднения вызывает даже глотание воды или слюны. В связи с этим наблюдается отказ от пищи, резкое снижение массы тела.

Нарастают голосовые изменения, вплоть до полной афонии (отсутствия голоса). Появляется болезненность при глотании, боль может иррадиировать в ухо, зубы, ключицу или шею.

Уменьшается просвет гортани, формируются выраженные дыхательные нарушения. В некоторых случаях показано проведение срочной трахеотомии для восстановления нормального дыхания.

Затем туберкулезное поражение приводит к гнойному распаду окружающих тканей, образованию свищей. Возможно появление кровотечения из гортани, выделение серозно – гнойного содержимого.

В этот период усиливается болевой синдром. Боль не купируется обычными анальгетиками. Таким пациентам даже назначают обезболивание наркотическими препаратами.

Методы диагностики

Туберкулез гортани диагностирует врач – отоларинголог или фтизиатр. Для этого проводят следующее обследование:

Сбор анамнеза. Обращают внимание на длительную беспричинную охриплость голоса, выясняют профессиональные вредности, возможный контакт с больным туберкулезом.

Обращают внимание на длительную беспричинную охриплость голоса, выясняют профессиональные вредности, возможный контакт с больным туберкулезом. Осмотр горла с помощью ларингоскопа и гортанного зеркала. При этом выявляется гиперемия слизистой, туберкулезные инфильтраты с гладкой или бугристой поверхностью. Также видны формирующиеся язвы с казеозно – некротическим отделяемым.

При этом выявляется гиперемия слизистой, туберкулезные инфильтраты с гладкой или бугристой поверхностью. Также видны формирующиеся язвы с казеозно – некротическим отделяемым. Общий анализ крови. В нем определяются признаки воспаления: ускоренное СОЭ, повышенное количество лейкоцитов, сдвиг формулы влево.

В нем определяются признаки воспаления: ускоренное СОЭ, повышенное количество лейкоцитов, сдвиг формулы влево. Рентгенограмма, МРТ или КТ грудной клетки. На рентгеновском снимке имеются туберкулезные очаги в легких.

На рентгеновском снимке имеются туберкулезные очаги в легких. Исследование мокроты и ее бактериологический посев. При туберкулезе горла высевается специфическая микобактерия (палочка Коха).

При туберкулезе горла высевается специфическая микобактерия (палочка Коха). Проба манту. При наличии патологического процесса она бывает положительной.

Проводится диф. диагностика туберкулеза гортани с воспалительными и инфекционными заболеваниями, профессиональной патологией, доброкачественными и злокачественными опухолями.

Способы лечения

Больного с туберкулезом гортани обязательно госпитализируют в специализированный стационар. В качестве методов терапии используют немедикаментозные, консервативные и хирургические методы лечения.

К немедикаментозным способам относятся:

Соблюдение голосового режима. Больному запрещается громко разговаривать, рекомендуется шепотная речь.

Больному запрещается громко разговаривать, рекомендуется шепотная речь. Полноценное высококалорийное питание. Показана диета с повышенным содержанием белковых, молочных, растительных продуктов. Калорийность пищи должна быть выше обычной.

Показана диета с повышенным содержанием белковых, молочных, растительных продуктов. Калорийность пищи должна быть выше обычной. Санаторно – курортное лечение. Необходимо для закрепления результатов терапии и продления состояния ремиссии. Основной целью лечения является уменьшение клинических проявлений, восстановление голосовой, глотательной, дыхательной функций и улучшение общего состояния человека.

Общие медикаментозные

В качестве медикаментозной терапии применяют следующие группы лекарственных средств:

Противотуберкулезные препараты. Больному назначают изониазид, рифампицин, этамбутол, ПАСК или стрептомицин. Действие этих лекарств направленно на предотвращение роста и развития микобактерий.

Больному назначают изониазид, рифампицин, этамбутол, ПАСК или стрептомицин. Действие этих лекарств направленно на предотвращение роста и развития микобактерий. Дезинтоксикационная терапия. Включает в себя введение глюкозы, полиглюкина, реамберина. Эти средства уменьшают проявления интоксикации, но не влияют на туберкулезные очаги.

Включает в себя введение глюкозы, полиглюкина, реамберина. Эти средства уменьшают проявления интоксикации, но не влияют на туберкулезные очаги. Симптоматическое лечение. Пациенту рекомендуют адекватное обезболивание, жаропонижающее при лихорадке, противокашлевые лекарства при сильном кашле.

Пациенту рекомендуют адекватное обезболивание, жаропонижающее при лихорадке, противокашлевые лекарства при сильном кашле. Метаболические и общеукрепляющие препараты, иммуномодуляторы. Их назначают для укрепления защитных сил организма, улучшения обмена веществ.

В некоторых случаях используют кортикостероиды (дексаметазон, преднизолон), муколитики (аскорил, бронхолитин) и отхаркивающие средства (амбробене, бромгексин, лазолван).

Местные способы терапии

Местное лечение туберкулеза гортани носит симптоматический характер. Для этого применяют:

Спреи с анестетиком или антисептиком. Для обезболивающего эффекта используют аэрозоль с лидокаином или бензокаином: септолете – плюс, стрепсилс – плюс, терафлю лар. Антисептическим действием обладают гексорал, ингалипт, мирамистин.

Для обезболивающего эффекта используют аэрозоль с лидокаином или бензокаином: септолете – плюс, стрепсилс – плюс, терафлю лар. Антисептическим действием обладают гексорал, ингалипт, мирамистин. Ингаляции. Для этой процедуры необходимо наличие небулайзера. Делают ингаляции с физраствором, диоксидином, пульмикортом или беродуалом. Эти препараты уменьшают кашель и нормализуют дыхание.

Для этой процедуры необходимо наличие небулайзера. Делают ингаляции с физраствором, диоксидином, пульмикортом или беродуалом. Эти препараты уменьшают кашель и нормализуют дыхание. Таблетки для рассасывания. К таким лекарствам относятся трависил, имудон, фарингосепт. Они значительно облегчают болевые ощущения в горле.

К таким лекарствам относятся трависил, имудон, фарингосепт. Они значительно облегчают болевые ощущения в горле. Прижигание инфильтратов и язв. Для этих целей используют 0,5 % раствор азотнокислого серебра. Такие манипуляции хорошо снимают воспаление и очищают слизистую горла от гнойного налета.

Для этих целей используют 0,5 % раствор азотнокислого серебра. Такие манипуляции хорошо снимают воспаление и очищают слизистую горла от гнойного налета. Обработка гортани ментоловым или персиковым маслом. Закапывают несколько капель масла или разводят его в теплой воде. Затем полоскают горло несколько раз в день.

В некоторых случаях используют вливание лекарственных средств в гортань. Для этого применяют специальный шприц с закругленным наконечником. Внутрь можно вводить дексаметазон, диоксидин, персиковое масло, мирамистин. Такой способ лечения туберкулеза гортани позволяет снять отечность, уменьшить воспаление, кашель и улучшить дыхание.

Хирургическое вмешательство

При туберкулезе гортани используются следующие виды операций:

Трахеостомия.

Резекция и пластика гортани.

Лазерное лечение.

Гальванокаустика.

Диатермокоагуляция.

Иногда, при выраженном болевом синдроме, перерезают возвратный гортанный нерв, который иннервирует мышцы гортани. После такой манипуляции у больного наступает значительное улучшение состояния.

Возможные осложнения

К возможным осложнениям туберкулеза гортани относятся:

Паратонзиллярный абсцесс.

Флегмона гортани.

Острый туберкулезный сепсис.

Милиарный туберкулез.

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Наиболее опасным осложнением этого заболевания является развитие стеноза гортани. Это может привести к развитию патологического дыхания, дыхательной недостаточности или асфиксии.

Прогноз

Прогноз заболевания зависит от выраженности и стадии патологического процесса, наличия хронических заболеваний, общего состояния больного.

При выявлении туберкулеза гортани в начальной стадии можно избежать рубцевания слизистой и добиться длительной ремиссии.

Отказ от лечения, нерегулярный прием медицинских препаратов может привести к развитию осложнений, несовместимых с жизнью.

Меры профилактики

Профилактика туберкулеза гортани может быть специфическая и неспецифическая.

Специфическая профилактика заключается в своевременной противотуберкулезной вакцинации БЦЖ. Она осуществляется на второй или третий день жизни ребенка в роддоме. Ревакцинация проводится детям до 14 лет при отрицательной пробе Манту.

К мерам неспецифической профилактики относятся:

Ведение здорового образа жизни.

Отказ от курения и употребления алкогольных напитков.

Длительные продолжительные прогулки, закаливание.

Соблюдение режима труда и отдыха.

Ночной сон не менее 8 часов в сутки.

Также профилактика заболевания включает в себя полноценное питание, регулярное применение комплексов поливитаминных препаратов.

Туберкулез гортани относится к серьезным инфекционным заболеваниям. При длительной осиплости голоса, сухом кашле, периодическом подъеме температуры необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения лечения.

Вовремя проведенная терапия улучшит общее состояние пациента и восстановит его трудоспособность.опубликовано econet

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