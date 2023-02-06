Туберкулез гортани: Первые симптомы

Это инфекционное заболевание возникает как последствие туберкулёза легких. Хотя и наблюдается всего в 2% случаев, однако необходимо знать основные симптомы и меры профилактики этого заболевания.
Туберкулез гортани – инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, возбудителем которого является палочка Коха. Чаще всего эта патология возникает как осложнение имеющегося туберкулеза легких. Такие больные представляют эпидемиологическую опасность и могут являться источником заражения.
Согласно медицинской статистике при туберкулезном процессе ротоглотка поражается лишь в 2% случаев. Заболевание вызывается микобактерией туберкулеза. Инфекция проникает в слизистую гортани гематогенным или лимфогенным путем из очага поражения. В некоторых случаях инфицирование может происходить в результате постоянного воздействия мокроты на гортань при легочном туберкулезе.
Поражение ротоглотки проходит несколько стадий:
Туберкулезное поражение верхних дыхательных путей чаще встречается у мужчин, чем у женщин. У детей и подростков эта патология возникают крайне редко. Средний возраст заболевших – 35 – 40 лет.
Туберкулез горла обычно бывает односторонним. Очаг поражения в основном находится со стороны поврежденного легкого. Это связано с тем, что возбудитель попадает в гортань с током крови из легочной ткани с одноименной стороны.
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Источником инфекции всегда является больной человек, выделяющий микобактерию (с мокротой, мочой или из ран на коже). Небольшой процент заражения приходится на алиментарный и контактный путь.
Благоприятными факторами, способствующими развитию туберкулеза горла, являются:
Также существует внутриутробный или вертикальный способ заражения. При этом новорожденный ребенок заражается, проходя по родовым путям больной матери.
Клинические симптомы туберкулеза гортани зависят от локализации очага, стадии заболевания и формы патологического процесса. В начальной стадии, непосредственно после заражения, признаки могут отсутствовать. Затем, по мере течения болезни, у пациента появляется субфебрильная температура, усталость, утомляемость. Температура незначительно повышается в течение дня, местные симптомы при этом отсутствуют.
Такое состояние человек обычно связывает с переутомлением, физической перегрузкой и не обращает на это внимание. Обращения к врачу в начальной стадии крайне редки.
По мере прогрессирования туберкулеза у больного появляются местные симптомы. В этом случае симптоматика зависит от месторасположения патологических очагов.
Различают следующие виды поражения:
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По мере прогрессирования заболевания у больного появляется постоянное ощущение инородного тела в горле. Человек не может проглотить твердую пищу, затруднения вызывает даже глотание воды или слюны. В связи с этим наблюдается отказ от пищи, резкое снижение массы тела.
Нарастают голосовые изменения, вплоть до полной афонии (отсутствия голоса). Появляется болезненность при глотании, боль может иррадиировать в ухо, зубы, ключицу или шею.
Уменьшается просвет гортани, формируются выраженные дыхательные нарушения. В некоторых случаях показано проведение срочной трахеотомии для восстановления нормального дыхания.
Затем туберкулезное поражение приводит к гнойному распаду окружающих тканей, образованию свищей. Возможно появление кровотечения из гортани, выделение серозно – гнойного содержимого.
В этот период усиливается болевой синдром. Боль не купируется обычными анальгетиками. Таким пациентам даже назначают обезболивание наркотическими препаратами.
Туберкулез гортани диагностирует врач – отоларинголог или фтизиатр. Для этого проводят следующее обследование:
Проводится диф. диагностика туберкулеза гортани с воспалительными и инфекционными заболеваниями, профессиональной патологией, доброкачественными и злокачественными опухолями.
Больного с туберкулезом гортани обязательно госпитализируют в специализированный стационар. В качестве методов терапии используют немедикаментозные, консервативные и хирургические методы лечения.
К немедикаментозным способам относятся:
В качестве медикаментозной терапии применяют следующие группы лекарственных средств:
В некоторых случаях используют кортикостероиды (дексаметазон, преднизолон), муколитики (аскорил, бронхолитин) и отхаркивающие средства (амбробене, бромгексин, лазолван).
Местное лечение туберкулеза гортани носит симптоматический характер. Для этого применяют:
В некоторых случаях используют вливание лекарственных средств в гортань. Для этого применяют специальный шприц с закругленным наконечником. Внутрь можно вводить дексаметазон, диоксидин, персиковое масло, мирамистин. Такой способ лечения туберкулеза гортани позволяет снять отечность, уменьшить воспаление, кашель и улучшить дыхание.
При туберкулезе гортани используются следующие виды операций:
Иногда, при выраженном болевом синдроме, перерезают возвратный гортанный нерв, который иннервирует мышцы гортани. После такой манипуляции у больного наступает значительное улучшение состояния.
К возможным осложнениям туберкулеза гортани относятся:
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Наиболее опасным осложнением этого заболевания является развитие стеноза гортани. Это может привести к развитию патологического дыхания, дыхательной недостаточности или асфиксии.
Прогноз заболевания зависит от выраженности и стадии патологического процесса, наличия хронических заболеваний, общего состояния больного.
При выявлении туберкулеза гортани в начальной стадии можно избежать рубцевания слизистой и добиться длительной ремиссии.
Отказ от лечения, нерегулярный прием медицинских препаратов может привести к развитию осложнений, несовместимых с жизнью.
Профилактика туберкулеза гортани может быть специфическая и неспецифическая.
Специфическая профилактика заключается в своевременной противотуберкулезной вакцинации БЦЖ. Она осуществляется на второй или третий день жизни ребенка в роддоме. Ревакцинация проводится детям до 14 лет при отрицательной пробе Манту.
К мерам неспецифической профилактики относятся:
Также профилактика заболевания включает в себя полноценное питание, регулярное применение комплексов поливитаминных препаратов.
Туберкулез гортани относится к серьезным инфекционным заболеваниям. При длительной осиплости голоса, сухом кашле, периодическом подъеме температуры необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения лечения.
Вовремя проведенная терапия улучшит общее состояние пациента и восстановит его трудоспособность.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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