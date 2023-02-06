Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Туберкулез гортани: Первые симптомы

Туберкулез гортани: Первые симптомы

Источник: zdorovie-legkie.ru 06 февраля 2023 6500
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Это инфекционное заболевание возникает как последствие туберкулёза легких. Хотя и наблюдается всего в 2% случаев, однако необходимо знать основные симптомы и меры профилактики этого заболевания.

Туберкулез гортани: Первые симптомы

Туберкулез гортани – инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, возбудителем которого является палочка Коха. Чаще всего эта патология возникает как осложнение имеющегося туберкулеза легких. Такие больные представляют эпидемиологическую опасность и могут являться источником заражения.

Особенности патологии

Согласно медицинской статистике при туберкулезном процессе ротоглотка поражается лишь в 2% случаев. Заболевание вызывается микобактерией туберкулеза. Инфекция проникает  в слизистую гортани гематогенным или лимфогенным путем из очага поражения. В некоторых случаях инфицирование может происходить в результате постоянного воздействия мокроты на гортань при легочном туберкулезе.

Поражение ротоглотки проходит несколько стадий:

  • Инфильтрация. Наблюдаются все признаки воспаления.
  • Изъязвление. Вся внутренняя оболочка гортани покрывается кровоточащими язвами.
  • Распад. Туберкуломы распадаются, в процесс вовлекаются хрящи, надгортанник и голосовые связки.
  • Уплотнение. Слизистая оболочка утолщается, туберкулезные бугорки приобретают плотную консистенцию.
  • Рубцевание. На этой стадии возможно развитие стеноза гортани.

Туберкулезное поражение верхних дыхательных путей чаще встречается у мужчин, чем у женщин. У детей и подростков эта патология возникают крайне редко. Средний возраст заболевших – 35 – 40  лет.

Туберкулез горла обычно бывает односторонним. Очаг поражения в основном находится со стороны поврежденного легкого. Это связано с тем, что возбудитель попадает в гортань с током крови из легочной ткани с одноименной стороны.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Причины возникновения

Источником инфекции всегда является больной человек, выделяющий микобактерию (с мокротой, мочой или из ран на коже). Небольшой процент заражения приходится на алиментарный и контактный путь.

Благоприятными факторами, способствующими развитию туберкулеза горла, являются:

  • Ослабление иммунного статуса, первичные и вторичные иммунодефициты, ВИЧ – инфекция.
  • Вредные привычки: употребление алкоголя, курение.
  • Профессиональные вредности: работа на табачной фабрики, нефтебазе, цементном заводе.
  • Хронические воспалительные болезни гортани и глотки: ларингит, ларинготрахеит, фарингит.

Также существует внутриутробный или вертикальный способ заражения. При этом новорожденный ребенок заражается, проходя по родовым путям больной матери.

Туберкулез гортани: Первые симптомы

Симптомы проявления

Клинические симптомы туберкулеза гортани зависят от локализации очага, стадии заболевания и формы патологического процесса. В начальной стадии, непосредственно после заражения, признаки могут отсутствовать. Затем, по мере течения болезни, у пациента появляется субфебрильная температура,  усталость, утомляемость. Температура незначительно повышается в течение дня, местные симптомы при этом отсутствуют.

Такое состояние человек обычно связывает с переутомлением, физической перегрузкой и не обращает на это внимание. Обращения к врачу в начальной стадии крайне редки.

По мере прогрессирования туберкулеза у больного появляются местные симптомы. В этом случае симптоматика зависит от месторасположения патологических очагов.

Различают следующие виды поражения:

  • Надгортанника. Пациент испытывает трудности при дыхании, жалуется на боли в горле при глотании. Наблюдается синюшность губ, носогубного треугольника, носа и кончиков пальцев.
  • Подголосового пространства. Поражаются голосовые связки, они утолщаются и укорачиваются. Голос становится хриплым, осипшим.
  • Гортанных желудочков. Может появиться дискомфорт при глотании, но чаще клинические проявления отсутствуют.
  • Вестибулярных складок. Появляется лающий кашель, осиплость голоса.
  • Межчерпаловидного пространства. Возникает учащенное дыхание.
  • Черпаловидных хрящей. Это приводит к отеку черпало – надгортанной складки и деформации надгортанника.
  • Полость гортани сужается. Наблюдаются дыхательные расстройства, сухой кашель.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

По мере прогрессирования заболевания у больного появляется постоянное ощущение инородного тела в горле. Человек не может проглотить твердую пищу, затруднения вызывает даже глотание воды или слюны. В связи с этим наблюдается отказ от пищи, резкое снижение массы тела.

Нарастают  голосовые изменения, вплоть до полной афонии (отсутствия голоса). Появляется болезненность при глотании, боль может иррадиировать в ухо, зубы, ключицу или шею.

Уменьшается просвет гортани, формируются выраженные дыхательные нарушения. В некоторых случаях показано проведение срочной трахеотомии для восстановления нормального дыхания.

Затем туберкулезное поражение приводит к гнойному распаду окружающих тканей, образованию свищей. Возможно появление кровотечения из гортани, выделение серозно – гнойного содержимого.

В этот период усиливается болевой синдром. Боль не купируется обычными анальгетиками. Таким пациентам даже назначают обезболивание наркотическими препаратами.

Методы диагностики

Туберкулез гортани диагностирует врач – отоларинголог или фтизиатр. Для этого проводят следующее обследование:

  • Сбор анамнеза. Обращают внимание на длительную беспричинную охриплость голоса, выясняют профессиональные вредности, возможный контакт с больным туберкулезом.
  • Осмотр горла с помощью ларингоскопа и гортанного зеркала. При этом выявляется гиперемия слизистой, туберкулезные инфильтраты с гладкой или бугристой поверхностью. Также видны формирующиеся язвы с казеозно – некротическим  отделяемым.
  • Общий анализ крови. В нем определяются признаки воспаления: ускоренное СОЭ, повышенное количество лейкоцитов, сдвиг формулы влево.
  • Рентгенограмма, МРТ или КТ грудной клетки. На рентгеновском снимке имеются  туберкулезные очаги в легких.
  • Исследование мокроты и ее бактериологический посев. При туберкулезе горла высевается специфическая микобактерия (палочка Коха).
  • Проба манту. При наличии патологического процесса она бывает положительной. 

Проводится диф. диагностика туберкулеза гортани с воспалительными и инфекционными заболеваниями, профессиональной патологией, доброкачественными и злокачественными опухолями.

Туберкулез гортани: Первые симптомы

Способы лечения

Больного с туберкулезом гортани обязательно госпитализируют в специализированный стационар. В качестве методов терапии используют немедикаментозные, консервативные и хирургические методы лечения.

К немедикаментозным способам относятся:

  • Соблюдение голосового режима. Больному запрещается громко разговаривать, рекомендуется шепотная речь.
  • Полноценное высококалорийное питание. Показана диета с повышенным содержанием белковых, молочных, растительных продуктов. Калорийность пищи должна быть выше обычной.
  • Санаторно – курортное лечение. Необходимо для закрепления результатов терапии и продления состояния ремиссии. Основной целью лечения является уменьшение клинических проявлений, восстановление голосовой, глотательной, дыхательной функций и улучшение общего состояния человека.

Общие медикаментозные

В качестве медикаментозной терапии применяют следующие группы лекарственных средств:

  • Противотуберкулезные препараты. Больному назначают изониазид, рифампицин, этамбутол, ПАСК или стрептомицин. Действие этих лекарств направленно на предотвращение роста и развития микобактерий.
  • Дезинтоксикационная терапия. Включает в себя введение глюкозы, полиглюкина, реамберина. Эти средства уменьшают проявления интоксикации, но не влияют на туберкулезные очаги.
  • Симптоматическое лечение. Пациенту рекомендуют адекватное обезболивание, жаропонижающее при лихорадке, противокашлевые лекарства при сильном кашле.
  • Метаболические и общеукрепляющие препараты, иммуномодуляторы. Их назначают для укрепления защитных сил организма, улучшения обмена веществ.

В некоторых случаях используют кортикостероиды (дексаметазон, преднизолон), муколитики (аскорил, бронхолитин) и отхаркивающие средства (амбробене, бромгексин, лазолван).

Местные способы терапии

Местное лечение туберкулеза гортани носит симптоматический характер. Для этого применяют:

  • Спреи с анестетиком или антисептиком. Для обезболивающего эффекта используют аэрозоль с лидокаином или бензокаином: септолете – плюс, стрепсилс – плюс, терафлю лар. Антисептическим действием обладают гексорал, ингалипт, мирамистин.
  • Ингаляции. Для этой процедуры необходимо наличие небулайзера. Делают ингаляции с физраствором, диоксидином, пульмикортом или беродуалом. Эти препараты уменьшают кашель и нормализуют дыхание.
  • Таблетки для рассасывания. К таким лекарствам относятся трависил, имудон, фарингосепт. Они значительно облегчают болевые ощущения в горле.
  • Прижигание инфильтратов и язв. Для этих целей используют 0,5 % раствор азотнокислого серебра. Такие манипуляции хорошо снимают воспаление и очищают слизистую горла от гнойного налета.
  • Обработка гортани ментоловым или персиковым маслом. Закапывают несколько капель масла или разводят его в теплой воде. Затем полоскают горло несколько раз в день.

В некоторых случаях используют вливание лекарственных средств в гортань. Для этого применяют специальный шприц с закругленным наконечником. Внутрь можно вводить дексаметазон, диоксидин, персиковое масло, мирамистин. Такой способ лечения туберкулеза гортани позволяет снять отечность, уменьшить воспаление, кашель и улучшить  дыхание.

Хирургическое вмешательство

При туберкулезе гортани используются следующие виды операций:

  • Трахеостомия.
  • Резекция и пластика гортани.
  • Лазерное лечение.
  • Гальванокаустика.
  • Диатермокоагуляция.

Иногда, при выраженном болевом синдроме, перерезают возвратный гортанный нерв, который иннервирует мышцы гортани. После такой манипуляции у больного наступает значительное улучшение состояния.

Туберкулез гортани: Первые симптомы

Возможные осложнения

К возможным осложнениям туберкулеза гортани относятся:

  • Паратонзиллярный абсцесс.
  • Флегмона гортани.
  • Острый туберкулезный сепсис.
  • Милиарный туберкулез.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Наиболее опасным осложнением этого заболевания является развитие стеноза гортани. Это может привести к развитию патологического дыхания, дыхательной недостаточности или асфиксии.

Прогноз

Прогноз заболевания зависит от выраженности и стадии патологического процесса, наличия хронических заболеваний, общего состояния больного.

При выявлении туберкулеза гортани в начальной стадии можно избежать рубцевания слизистой и добиться длительной ремиссии.

Отказ от лечения, нерегулярный прием медицинских препаратов может привести  к развитию осложнений, несовместимых с жизнью.

Меры профилактики

Профилактика туберкулеза гортани может быть специфическая и неспецифическая.  

Специфическая профилактика заключается в своевременной противотуберкулезной вакцинации БЦЖ. Она осуществляется на второй или третий день жизни ребенка в роддоме. Ревакцинация проводится детям до 14 лет при отрицательной пробе Манту.

К мерам неспецифической профилактики относятся:

  • Ведение здорового образа жизни.
  • Отказ от курения и употребления алкогольных напитков.
  • Длительные продолжительные прогулки, закаливание.
  • Соблюдение режима труда и отдыха.
  • Ночной сон не менее 8 часов в сутки.

Также профилактика заболевания включает в себя полноценное питание, регулярное применение комплексов поливитаминных препаратов.

Туберкулез гортани относится к серьезным инфекционным заболеваниям. При длительной осиплости голоса, сухом кашле, периодическом подъеме температуры необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения лечения.

Вовремя проведенная терапия улучшит общее состояние пациента и восстановит его трудоспособность.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

горло гортань туберкулёз лёгкие ротоглотка здоровье

Еще от zdorovie-legkie.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Главная формула каждого греха - это любовь, связанная с пренебрежением или разочарованием. Франц Верфель
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.