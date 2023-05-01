У большинства страдающих изжогой пониженная кислотность желудка

Последние клинические исследования доказали, что нарушение кислотности желудка – одна из причин онкологических заболеваний пищеварительной системы. Ранее врачи считали, что стенки слизистой разъедает повышенное содержание соляной кислоты. Но оказалось, что в 90–95% случаев у пациентов оказывалась пониженная кислотность.

Уровень кислотности – основной фактор, влияющий на развитие гастрита и язвы. Для его определения врачи применяют различные тесты, делают забор биоматериала желудочного сока. Чтобы предотвратить осложнения и опасные патологии, необходимо соблюдать рациональную диету и придерживаться рекомендаций гастроэнтерологов.

Причина изжоги - пониженная кислотность желудка

Как определить кислотность желудка: симптомы и признаки

Соляная кислота – это водный раствор хлористого водорода, который вырабатывают париетальные клетки желудка. Она необходима для переваривания пищи и расщепления питательных веществ. Она подготавливает их для дальнейшей обработки в кишечнике. Кроме того, вещество обеззараживает и защищает пищеварительный тракт от патогенных бактерий и микробов.

В организме взрослого человека ежедневно вырабатывается до 2 л желудочного сока. Нормой является показатель уровня рН 0,9–1,5 и концентрация кислоты 0,4–0,6%. Если анализы показывают более низкие цифры при измерении, врачи говорят о пониженной кислотности желудка или первом признаки гастрита.

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Для диагностики используются различные методы и способы. Но можно самостоятельно определить пониженную кислотность в домашних условиях. Понаблюдайте за собственным организмом и обратите внимание на следующие признаки:

изжога в разное время суток;

появление тяжести и вздутия после обеда;

ощущение, что пища не переваривается;

тошнота после пробуждения;

появление пищевой аллергии;

расслоение ногтевой пластины;

развитие дисбактериоза, запоров, диареи;

акне;

активное сечение и выпадение волос.

При пониженной кислотности часть пищи плохо переваривается, организм получает меньше белков и микроэлементов. Анализы показывают хроническую нехватку витаминов группы В, что сказывается на работе нервной системы: появляется нервозность, бессонница, раздражительность, снижается активность.

Одним из необычных признаков пониженной кислотности желудка – частые пищевые отравления или расстройства. При недостатке соляной кислоты бактерии могут проникать в кишечник, провоцировать брожение и воспаление. При этом другие члены семьи не ощущают даже легкого дискомфорта.

Правила питания при пониженной кислотности

При поиске причины изжоги у 90% больных обнаруживается хроническое воспаление слизистых оболочек желудка. Если не заниматься лечением и профилактикой, могут возникнуть опасные осложнения и онкологические заболевания. В каждом случае врач подбирает препараты индивидуально, опираясь на основную причину и возраст человека.

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Важная часть лечения и устранения мучительной изжоги – правильное питание, поддерживающее нейтральный уровень рН в желудке. Соляная кислота начинает вырабатываться при контакте с белковой пищей. При большом количестве сахара, сладостей и углеводов ее количество уменьшается. Провоцирует недостаток биологической жидкости и минимальное содержание витамина В, А и Д в продуктах.

При пониженной кислотности и частых приступах изжоги старайтесь придерживаться рекомендаций врачей:

Исключите переедание, ешьте небольшими порциями 4–5 раза в день. Приучайте желудок равномерно вырабатывать желудочный сок.

Не подвергайте белковую пищу сильной обжарке: старайтесь тушить или запекать мясо с минимальной термической обработкой.

Откажитесь от алкоголя и курения, энергетических напитков, уменьшите количество чашек кофе и крепкого чая.

Не употребляйте фаст-фуд и продукты, которые содержат красители, ароматизаторы и усилители вкуса.

В рацион можно включить нежирные мясные продукты, бульоны, сливочное масло и кисломолочные напитки, творог. Разрешены фрукты и ягоды с большим содержанием кислот: цитрусовые, клюква, гранаты, сливы и яблоки.

Пониженная кислотность сильно вредит слизистым оболочкам желудка и кишечника. Для коррекции уровня врачи рекомендуют придерживаться диеты с повышенным уровнем белков, отказаться от сахара в любом виде. Внимательное отношение к здоровью поможет избежать осложнений и нарушений пищеварения.опубликовано econet

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