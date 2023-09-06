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Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

Источник: Econet 06 сентября 2023 6530
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Пастернак — сладковатый сочный корнеплод — близкий родственник моркови. Он относится к семейству Apiaceae, в которое также входят морковь, петрушка и сельдерей. Все эти растения относятся к роду Pastinaca

Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

 Пастернак родом из Средиземноморья. Это двухлетнее растение достигает в первый год 1-1,5 метра в высоту. Урожай корнеплодов обычно собирают после первых заморозков. Если оставить его расти, то растение сформирует зонтики с маленькими желтыми цветами. А на следующий год появятся семена.

Корнеплоды пастернака похожи на морковь, но они белого или кремового цвета и более сладкие, чем морковка. Зимние морозы важны для выращивания пастернака, поскольку именно под их воздействием значительная часть крахмала преобразуется в сахара и в этом случае корнеплоды становятся крупными, твердыми и аккуратной формы. Пастернак собирают, когда его корнеплоды достигают от 15 до 25 сантиметров в длину. Растение выдергивают из почвы целиком, как и морковь. О пастернаке, его пользе для здоровья и других качествах немало интересного рассказано на страницах ресурса Nutrotion And You.

Польза пастернака для здоровья

В пастернаке содержится больше сахара, чем в моркови, редисе и репе. Он достаточно калориен, его энергетическая ценность составляет 75 килокалорий на 100 грамм, и в этом отношении он сопоставим с бананом и виноградом. Но сладость и калорийность не мешает пастернаку быть богатым источником некоторых полезных для здоровья фитонутриентов, витаминов, минералов и клетчатки.

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Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

Пастернак — один из отличнейших источников усвояемой и неусвояемой пищевой клетчатки. В 100 граммах корнеплодов пастернака содержится 4,9 грамма клетчатки, что составляет 13% от рекомендованной дневной нормы потребления.

Как морковь и другие представители семейства зонтичных, пастернак содержит немало полиацетиленов — антиоксидантов фалкаринола, фалкариндиола, панаксадиола и метилфалкариндиола.

Исследования, проведенные учеными Университета города Ньюкасл-апон-Тайн, пришли к выводу, что эти соединения обладают противовоспалительными, противогрибковыми и противораковыми свойствами и помогают защититься от рака ободочной кишки и острой лимфобластической лейкемии.

Свежие корни пастернака также богаты витамином C — 17 миллиграмм, то есть 28% от дневной нормы потребления. Витамин C — мощный водорастворимый антиоксидант, который человеку легко получить из природных источников. Он помогает человеческому организму поддерживать в здоровом состоянии соединительные ткани, зубы и десна. Его антиоксидантные свойства способствуют предотвращению раковых заболеваний, устраняя из организма вредоносные свободные радикалы.

Кроме того, пастернак богат многими витаминами комплекса B, фолиевой кислотой, витамином B6 (пиридоксином), тиамином и пантотеновой кислотой, а также содержит витамины K и E (1,49 миллиграмма, то есть 7% от дневной нормы потребления).

Он содержит в полезных количествах такие минералы, как железо, кальций, медь, калий, марганец и фосфор. Калий является важным компонентом жидкостей клеток и организма и помогает контролировать сердечный пульс и кровяное давление, устраняя вредное воздействие натрия.

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Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

Выбор и хранение пастернака

На севере Европы сезон пастернака наступает после первых заморозков и длится до марта. Многие семьи выращивают пастернак на своих огородах, как и морковь.

Отдавайте предпочтение свежим, твердым, мясистым корнеплодам средних размеров. Избегайте слишком длинных, тонких и хвостоподобных корнеплодов. Избегайте также одеревеневшего перезрелого пастернака, поскольку его вкус хуже. Не покупайте и мягкие, морщинистые корнеплоды, а также пастернак с шишками и вмятинами.

Храните пастернак в пластиковом пакете в отделении холодильника для овощей при температуре от 0 С до +5 С. Не помещайте пастернак в морозилку.

Меры предосторожности

У некоторых чувствительных людей пастернак может вызвать реакции гиперчувствительности, контактный дерматит и аллергический синдром ротовой полости. Симптомы этих реакций могут включать в себя сыпь и повреждение кожи. Наиболее распространенными признаками аллергического синдрома ротовой полости являются зуд и ощущение жжения на губах, во рту и в гортани. Людям, у которых есть аллергия на грецкие орехи, инжир, морковь, петрушку и другие продукты, могут быть чувствительны также и к пастернаку. В таких случаях его употребления в пищу следует избегать.

Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

Питательная ценность пастернака

В скобках приведен процент от дневной нормы потребления. Питательная ценность приведена из расчета на 100 грамм свежего сырого пастернака по информации от Министерства сельского хозяйства США.

Общие сведения:

  • энергетическая ценность — 75 килокалорий (4%);
  • углеводы — 17,99 грамм (14%);
  • белок — 1,20 грамма (2%);
  • жиры — 0,30 грамма (1%);
  • холестерин — 0 миллиграмм (0%);
  • клетчатка, входящая в состав пищи — 4,9 грамма (13%)

Витамины:

  • фолаты — 67 микрограмм (17%);
  • никотиновая кислота — 0,700 миллиграмма (4%);
  • пантотеновая кислота — 0,600 миллиграмма (12%);
  • пиридоксин (витамин B6) — 0,90 миллиграмма (7%);
  • рибофлавин (витамин B2) — 0,050 миллиграмма (4%);
  • тиамин (витамин B1) — 0,090 миллиграмма (7,5%);
  • витамин A — 0 международных единиц (МЕ, IU) — 0%;
  • витамин C — 17 миллиграмм (29%);
  • витамин K — 22,5 микрограмм (19%).

Электролиты:

  • натрий — 10 миллиграмм ( калий — 375 миллиграмм (8%).

Минералы:

  • кальций — 36 миллиграмм (3,5%);
  • медь — 0,120 миллиграмма (13%);
  • железо — 0,59 миллиграмма (7,5%);
  • магний — 29 миллиграмм (7%);
  • маргацец — 0,560 миллиграмм (24%);
  • фосфор — 71 миллиграмм (10%);
  • селен — 1,8 микрограмма (3%);
  • цинк — 0,59 миллиграмма (5%).

Фитонутриенты:

  • альфа-каротин (α-каротин) — 0 микрограмм;
  • бета-каротин (ß-каротин), которым богата морковь — 0 микрограмм;
  • бета-криптоксантин (ß-криптоксантин) — 0 микрограмм;
  • лютеин-зеаксантин — 0 микрограмм. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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пастернак здоровье

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