Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

Пастернак — сладковатый сочный корнеплод — близкий родственник моркови. Он относится к семейству Apiaceae, в которое также входят морковь, петрушка и сельдерей. Все эти растения относятся к роду Pastinaca
Пастернак родом из Средиземноморья. Это двухлетнее растение достигает в первый год 1-1,5 метра в высоту. Урожай корнеплодов обычно собирают после первых заморозков. Если оставить его расти, то растение сформирует зонтики с маленькими желтыми цветами. А на следующий год появятся семена.
Корнеплоды пастернака похожи на морковь, но они белого или кремового цвета и более сладкие, чем морковка. Зимние морозы важны для выращивания пастернака, поскольку именно под их воздействием значительная часть крахмала преобразуется в сахара и в этом случае корнеплоды становятся крупными, твердыми и аккуратной формы. Пастернак собирают, когда его корнеплоды достигают от 15 до 25 сантиметров в длину. Растение выдергивают из почвы целиком, как и морковь. О пастернаке, его пользе для здоровья и других качествах немало интересного рассказано на страницах ресурса Nutrotion And You.
В пастернаке содержится больше сахара, чем в моркови, редисе и репе. Он достаточно калориен, его энергетическая ценность составляет 75 килокалорий на 100 грамм, и в этом отношении он сопоставим с бананом и виноградом. Но сладость и калорийность не мешает пастернаку быть богатым источником некоторых полезных для здоровья фитонутриентов, витаминов, минералов и клетчатки.
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Пастернак — один из отличнейших источников усвояемой и неусвояемой пищевой клетчатки. В 100 граммах корнеплодов пастернака содержится 4,9 грамма клетчатки, что составляет 13% от рекомендованной дневной нормы потребления.
Как морковь и другие представители семейства зонтичных, пастернак содержит немало полиацетиленов — антиоксидантов фалкаринола, фалкариндиола, панаксадиола и метилфалкариндиола.
Исследования, проведенные учеными Университета города Ньюкасл-апон-Тайн, пришли к выводу, что эти соединения обладают противовоспалительными, противогрибковыми и противораковыми свойствами и помогают защититься от рака ободочной кишки и острой лимфобластической лейкемии.
Свежие корни пастернака также богаты витамином C — 17 миллиграмм, то есть 28% от дневной нормы потребления. Витамин C — мощный водорастворимый антиоксидант, который человеку легко получить из природных источников. Он помогает человеческому организму поддерживать в здоровом состоянии соединительные ткани, зубы и десна. Его антиоксидантные свойства способствуют предотвращению раковых заболеваний, устраняя из организма вредоносные свободные радикалы.
Кроме того, пастернак богат многими витаминами комплекса B, фолиевой кислотой, витамином B6 (пиридоксином), тиамином и пантотеновой кислотой, а также содержит витамины K и E (1,49 миллиграмма, то есть 7% от дневной нормы потребления).
Он содержит в полезных количествах такие минералы, как железо, кальций, медь, калий, марганец и фосфор. Калий является важным компонентом жидкостей клеток и организма и помогает контролировать сердечный пульс и кровяное давление, устраняя вредное воздействие натрия.
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На севере Европы сезон пастернака наступает после первых заморозков и длится до марта. Многие семьи выращивают пастернак на своих огородах, как и морковь.
Отдавайте предпочтение свежим, твердым, мясистым корнеплодам средних размеров. Избегайте слишком длинных, тонких и хвостоподобных корнеплодов. Избегайте также одеревеневшего перезрелого пастернака, поскольку его вкус хуже. Не покупайте и мягкие, морщинистые корнеплоды, а также пастернак с шишками и вмятинами.
Храните пастернак в пластиковом пакете в отделении холодильника для овощей при температуре от 0 С до +5 С. Не помещайте пастернак в морозилку.
У некоторых чувствительных людей пастернак может вызвать реакции гиперчувствительности, контактный дерматит и аллергический синдром ротовой полости. Симптомы этих реакций могут включать в себя сыпь и повреждение кожи. Наиболее распространенными признаками аллергического синдрома ротовой полости являются зуд и ощущение жжения на губах, во рту и в гортани. Людям, у которых есть аллергия на грецкие орехи, инжир, морковь, петрушку и другие продукты, могут быть чувствительны также и к пастернаку. В таких случаях его употребления в пищу следует избегать.
В скобках приведен процент от дневной нормы потребления. Питательная ценность приведена из расчета на 100 грамм свежего сырого пастернака по информации от Министерства сельского хозяйства США.
Общие сведения:
Витамины:
Электролиты:
Минералы:
Фитонутриенты:
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Источник: https://econet.ua/
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