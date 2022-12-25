Угол молодости: как предупредить провисание лица

Оплавшая нижняя часть лица прибавляет вам возраст и делает внешний вид менее привлекательным. Так называемый "угол молодости" формируется подбородком и линией шеи. Чтобы лицо было всегда моложавым, этот угол должен составлять 90 градусов. Немаловажную роль здесь играет правильная осанка.

Угол молодости. Так говорят про угол в 90°, сформированный подбородком и линией шеи. Данный угол отвечает общепринятым канонам красоты, придавая человеку более моложавый и привлекательный вид. Угол нарушается из-за наследственной склонности и значительных изменений веса. Еще угол постепенно становится тупым с годами, в результате этого на шее формируются складки.

Как сберечь «угол молодости»

«Угол молодости» держится естественным образом где-то до 30 лет. У обладателей правильной осанки угол сберегается дольше – если голова расположена прямо, это не позволяет отвисать коже в области подбородка. Еще сохраняется угол молодости при достаточно тренированных мышцах лица.

Факторы, влияющие на состояние подбородочного угла

положение подъязычной кости,

двубрюшная мышца, подымающая данную кость,

челюстно-подъязычная мышца, выстилающая полость рта.

С годами изменение «угла молодости» возникает из-за ослабления мускулатуры, скопления отложений жира под кожей. Если мы набираем по какой-то причине вес, жир аккумулируется в зоне подбородка и из-за недостаточного фиксирования соединительной ткани начинает провисать.

«Угол молодости» – на долгие годы

В этом вопросе будут полезными:

Упражнения для лицевой мускулатуры. Важно тренировать мускулы лица. Речь идет как проблемной области, так и о прочих лицевых зонах.

Речь идет как проблемной области, так и о прочих лицевых зонах. Гимнастика, где задействованы язык, платизмальная мышца и шейные мышцы – самое главное.

Самомассаж из Японии под названием Зоган (Асахи), лимфодренаж. Важно нормализовать лимфоток (моделируем лицо).

Предупреждение «провисания» лица

не спим на мягкой высокой подушке;

тренируем осанку.

Как правильно держать голову для сохранения угла молодости

Как можно вернуть / поддерживать линию подбородка безупречно очерченной? Важно правильно «нести» голову.

Если человек округляет спину, голова и шея несколько перемещаются вперёд, в результате между подбородком и шеей формируется угол более 90 градусов. Когда человек выпрямляется и подбородок немного опущен, данный угол - острый. Поэтому возникают непривлекательные складки.

Но стоит приподнять подбородок и создать примерно прямой угол между ним и шеей, кожа разглаживается, задействуются мускулы, удерживающие голову. Можно ощутить слабое натяжение подзатылочных мускулов, которые помогают шее оставаться молодой. Просто не забывайте удерживать угол молодости на протяжении дня.

Неплохо будет, если кто-то пронаблюдает за вами со стороны и поможет скорректировать положение, чтоб шея оказалась на месте.опубликовано econet

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