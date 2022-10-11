Улучшение кровообращения и еще 5 удивительных доводов в пользу прыжков на скакалке

У многих из нас скакалка ассоциируется с детскими годами. На самом деле, это одно из самых полноценных кардиоупражений.

Эта нехитрая физическая активность напоминает детскую игру. В действительности же скакалка помогает нам поддерживать себя в форме и делает наш организм выносливее.Прыжки со скакалкой могут стать отличным дополнением к занятиям спортом и выполняемых тобою физических упражнений. Для этого вовсе не нужно посещать спортивный зал и покупать тренажёры или гантели. Все, что тебе понадобится — обыкновенная скакалка, а также желание двигаться и развлекаться.

Прыжки со скакалкой — эффективное кардиоупражнение

Кардиоупражнения очень важны для поддержания тела в форме. Что касается упражнений со скакалкой, благодаря прыжкам увеличивается частота сердечных сокращений. То же самое происходит с нами во время прогулок, бега, подъёма и спуска по лестнице, езды на велосипеде.Благодаря этому упражнению наше тело начинает активнее использовать кислород, что идёт на пользу нашему сердцу, лёгким и системе кровообращения.Если в детстве ты любила прыгать с веревочкой, ты помнишь, что это упражнение требует координации и движения.

В начале рекомендуется совершать движения ногами и руками по отдельности.

Поставь ноги вместе и возьми в руки скакалку.

Вращай скакалку ритмичными движениями и подпрыгивай, как только она приближается к ногам.

6 доводов в пользу скакалки, о которых ты могла не знать

Прыжки со скакалкой — не только просто и экономично, но ещё и очень полезно. В чем же заключается их польза? Сейчас мы расскажем тебе об этом.

1. Тонизирует мускулатуру

Прыжки со скакалкой заставляют работать все мускулы нашего тела: мускулатуру торса, рук и ног. Мужчины для вращения веревочки используют верхние части бицепсов и трапециевидные мышцы спины. Поэтому благодаря этому упражнению эти мышцы укрепляются и остаются в тонусе.

Также во время прыжков сокращается мускулатура живота. Что касается мускулатуры нижней части тела, очевидно, что движения ног во время прыжков со скакалкой заставляют работать квадрицепсы, а также мышцы ягодиц и бёдер.

2. Улучшает кровообращение

Движения, совершаемые нами во время прыжков со скакалкой, идут на пользу нашему кровообращению и сердечно-сосудистой системе в целом.

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Наше сердце начинает усиленно работать, чтобы гнать кровь по всему телу. Увеличивается циркуляция крови по артериям, что является хорошей профилактикой инфаркта и остановки сердца.

3. Увеличивает объём лёгких

В результате прыжков со скакалкой в наши лёгкие попадает больше воздуха. Это полезно людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей.

Благодаря этому увеличивается наша физическая выносливость. В результате мы можем посвящать больше времени спорту, не чувствуя усталости.

4. Сжигает калории

Всего лишь 30 минут прыжков со скакалкой позволяют сжигать около 400 калорий. То же самое касается и жиров. Поэтому если ты хочешь сбросить вес, обязательно обрати внимание на это упражнение.

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5. Стимулирует выведение токсинов

Когда мы берём в руки прыгалки, наш организм быстрее освобождается от шлаков: токсины быстро выводятся вместе с потом.

В результате клетки нашего тела быстрее обновляются, а органы лучше справляются со своей работой.

6. Позволяет справиться со стрессом и усиливает активность головного мозга

Хотя подобная информация не имеет научной базы, считается, что необходимая для выполнения упражнения координация стимулирует образование новых нейронных связей.Также во время прыжков наш организм начинает вырабатывать эндорфины, благодаря которым мы расслабляемся, а стрессы и тревога отступают. В результате наше настроение улучшается, мы начинаем мыслить позитивнее. Все это открывает перед нами новые возможности, а качество нашей жизни заметно повышается.

Прыжки со скакалкой: небольшие советы

Хотя это упражнение является довольно простым, нужно обратить внимание на некоторые предосторожности, которые позволят уберечь твои суставы.

1. Перед тем, как приступать к прыжкам, выполни упражнения на растяжку и разогрев мускулатуры. Начинай с коротких серий небольших прыжков. Только после этого увеличивай скорость и продолжительность прыжков.

2. Если ты не находишься в форме, возможно, по началу ты будешь быстро уставать. Чтобы набраться выносливости, увеличивай нагрузку постепенно.

3. Следующая рекомендация заключается в том, чтобы сочетать прыжки со скакалкой и другими менее интенсивными упражнениями. Это могут быть упражнения с гантелями или аэробика. Благодаря им ты сможешь увеличить продолжительность прыжков.

Безусловно, это одно из лучших упражнений, которым не стоит пренебрегать. Включи его в серию физических упражнений, которые ты обычно выполняешь.

Прыжки со скакалкой, так любимые нами в детстве, приносят большую пользу нашему здоровью. Поэтому в наши дни сложно встретить спортсмена или любителя фитнеса, которые бы не практиковали это упражнение. опубликовано econet.ru

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