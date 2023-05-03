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Упражнение для улучшения обмена веществ

Автор: Econet 03 мая 2023 6250
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От работы органов пищеварения зависит здоровье всего организма и наше самочувствие. Сколько проблем человеку могут доставить метеоризм, запоры, тяжесть в желудке! Упражнение под названием «Рыбак» способствует улучшению обмена веществ и нормализует работу всего пищеварительного тракта.

Упражнение для улучшения обмена веществ

Упражнение нормализует пищеварение. С его помощью можно избавиться от чрезмерного газообразования, запоров, в норму придет перистальтика, упрощается опорожнение, через массаж внутренних органов укрепляется мускулатура брюшной стенки. В придачу к этому оздоровляется кишечная флора, укрепляется глубокая мускулатура спины, убирается смещение органов, исцеляются болезни органов брюшной полости.

Упражнение восточной медицины для нормализации пищеварения

Это упражнение родом из юй-цзя. В идеале его полезно выполнять на голодный желудок. После гимнастики появляется непередаваемое чувство просветления. Упражнение дарит легкость, бодрость нашему телу. Энергетика брюшной полости без осложнений переходит в верхние энергетические центры, насыщает мозг, а не отягощает брюшину ненужным брожением.

Со временем можно ощутить улучшение состояния нижнего позвоночного отдела через натяжение глубоких спинных мускулов.

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Упражнение для улучшения обмена веществ

Исходная позиция: Ноги ставим на ширине / слегка шире плеч, еле-еле сгибаем их в коленях. Ладонями упираемся в бедра (большие пальцы смотрят внутрь). Как можно сильнее расслабляем спину, вес тела переносим на руки, которые упираются в колени. Позвоночник при этом должен быть прямой!

  • Принимаем исходную позицию. Делаем плавный выдох. Далее - максимально глубокий вдох через нос (если вам удобно - прерывисто, энергичными толчками насыщая легкие).
  • Делаем энергичный выдох ртом со звуком «ХХАА» и задерживаем дыхание. В это же время опускаем голову и подбородок прижимаем к груди.
  • Задерживая дыхание, сжимаем и подтягиваем вверх мускулы промежности (сокращаем анальный сфинктер). 
  • Замыкаем дыхательное горло («смыкаем» небо и «прикрываем» его языком), чтоб не вдыхать воздух.
  • Энергично втягиваем живот, сокращая диафрагмальные мышцы. Расслабленные мускулы пресса и органы в это время направлены вверх за диафрагмой, которая сократилась. Передняя поверхность живота втянута.
  • Задерживаемся максимально долго в данной позиции на задержке дыхания. Стараемся не переусердствовать.
  • Освобождаем дыхательное горло, расслабляем мышцы живота – в это время воздух устремится в ваши легкие.

Данная гимнастика привела к тому, что при задержке дыхания газовый состав крови ухудшился. Теперь выполняем очистительное дыхание:

  • Медленно поднимаем руки вверх, делаем вдох через нос. Опускаем руки, при этом прерывисто и интенсивно выпускаем воздух через практически стиснутые губы. Проделываем очищающее дыхание трижды.

Упражнение выполняется в количестве 10 циклов подряд, но наращиваем количество плавно, начиная с 3 циклов. Вся выше описанная процедура составляет 1 цикл.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье пищеварение газообразование запоры перистальтика флора кишечника

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