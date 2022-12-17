Упражнения «6 иероглифов» для оздоровления ВСЕХ органов нашего организма

Эти упражнения влияют на эмоциональное состояние, помогают работе организма и излечению от болезней.
Истоки методов целительных выдохов относятся к временам до нашей эры. «Метод шести иероглифов (слогов)» известен с давних времен, в сохранившихся медицинских литературных памятниках этот метод звукового цигуна упоминают, начиная с эпохи Южных и Северных династий (420-589 гг.). Звуковой цигун как эффективное средство лечения и профилактики различных заболеваний и как метод продления жизни применяли и даосы, и конфуцианцы, и буддисты, и приверженцы медицинского направления цигуна. Данный метод представляет собой методику занятий, основанную на произнесении про себя иероглифов-слогов, связанных с тем или иным внутренним органом, в понимании традиционной китайской медицины (ТКМ).
Целительные выдохи связаны со способом дыхания под названием «набирание нового – избавление от старого» (туй-на), также называемый «методом отрывистого выдоха» или «выплевывания слогов» - «tu qi fa».
«Отрывистый выдох – «выплевывание» (туцифа). Во время занятий при каждом выдохе нужно мысленно как бы «выплевывать» слова: сюй (вздох), хэ (выкрик), ху (выдох), сы (ах), чуй (выдув), си (всхлип); при этом нельзя издавать никаких звуков. Этот способ особо действенен при лечении внутренних плотных и полых органов». (300 вопросов о цигун. Секреты китайской медицины.)
Начиная с династии Суй (581-618 гг.), слоги метода шести иероглифов трактуют следующим образом:
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Произнесение тонов:
Человек, который понимает действительное значение дыхания, может наслаждаться правильной циркуляцией жизненной энергии и здоровьем» Мастер Гэ Хун
На протяжении веков был накоплен богатый опыт повышения эффективности метода шести иероглифов за счет выполнения упражнения с тем или иным слогом в соответствующее время года согласно теории ТКМ. Известный врач-фармацевт эпохи Тан (618-907 гг.) Сунь Сымяо в своей книге «Правила сохранения здоровья» писал:
«Если весной выдохнуть со слогом «сюй» - просветлеют глаза, дерево поможет печени; слог «хэ», произносимый летом, успокаивает огонь в сердце; выдыхание со слогом «сы» осенью орошает легкие; слог «чуй» зимой сохраняет ян почек; слог «си» круглый год устраняет лишний жар в трех цзяо; слог «ху» круглый год помогает селезенке и желудку переваривать пищу. Если произносить беззвучно и неслышно, упражнения будут эффективнее чудесной пилюли».
Таким образом каждому из звуков поставлен в соответствие один из пяти плотных органов и тройной обогреватель, а также сезон:
До династии Сун (960-1279 гг.) его в основном использовали для «ослабления избыточности», начиная с периода правления династии Сун метод шести иероглифов стали эффективно использовать и для «устранения недостаточности», «наполнения».
Во времена династии Сун произошло изменение и дополнение комплекса. «При произнесении этих иероглифов следует избегать посторонних звуков. Закончив упражнение, нужно закрыть рот, опустить голову и вдыхать чистую Ци Вселенной через нос. Вдыхая, нужно стараться ничего не слышать». (книга «Высший звук для сохранения здоровья – произнесение шести иероглифов»). В этой книге также рекомендуется перед выполнением комплекса выполнять такие упражнения: постукивание зубами друг о друга, облизывание зубов снаружи с закрытым ртом, и затем сглатывание слюны.
До династии Мин (1368-1644 гг.) целительные выдохи выполнялись в покое. Во времена династии Мин дыхательные упражнения дополнились физическими движениями.
Упражнения шести иероглифов могут выполняться как самостоятельный комплекс, так и в сочетании с определенными движениями. Некоторые рекомендации по этому поводу содержатся в книге «Важные мысли о работе над возрастом»:
Врач эпохи Мин Гун Тинсянь (Gong Tingxiang) в своем труде «Продление жизни и сохранение изначального» так описывает процесс выполнения метода шести иероглифов:
«Сначала произнесите слог «хэ», чтобы удалить вредоносное ци из сердца. Во время произнесения ухо не должно слышать этого слога. Выдох со слогом «хэ» должен быть коротким, чтобы удалить мало, а вдох длинным, чтобы вобрать много. Заканчивая вдох, опустите голову, на выдохе произнесите слог «хэ», чтобы ухо его не слышало. Заканчивая выдох со слогом «хэ», поднимите голову и потихоньку начинайте набирать носом чистую ци для пополнения сердца. Вдох должен быть беззвучным. Выполните таким образом шесть дыхательных циклов, и вредоносная ци постепенно уйдет из сердца, а природная чистая ци пополнится, изначальная ци (юань ци – yuan qi) в сердце восстановится. Затем выполните это упражнение со слогом «ху» - для укрепления (пополнения) селезенки; со слогом «сы» - для укрепления легких; со слогом «сюй» - для пополнения печени; со слогом «си» - для пополнения желчного пузыря; со слогом «чуй» - для пополнения почек».
В разных школах существует много различных способов и методов выдохов и жестов.
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Шесть звуков, или шесть целительных выдохов – это формирование определенного положения рта, губ и языка, позволяющее выводить грязную, болезнетворную Чи из каждого органа. Следует обратить внимание, что первые пять слогов метода шести иероглифов связаны с плотными (jing) органами ТКМ, а шестой слог «си» отвечает за состояние полого (fu) органа тройной обогреватель, который ведает распределением ци, тепла, жидкостей, питательных веществ в организме. В некоторых источниках указывается, что слог «си» также тесно связан с другим полым органом – желчным пузырем, а «желчный пузырь влияет на все плотные и пустые органы». Поэтому при упражнениях, наряду с использованием основного иероглифа, направленного на доминирующий синдром, часто рекомендуется дополнить упражнения звукового цигуна произнесением слога «си».
Следует иметь в виду, что при выполнении метода шести иероглифов рекомендуется действовать на органы, произнося соответствующие слоги, руководствуясь принципами у-син. (wu xing).
В настоящее время имеется много динамических комплексов цигуна, которые сочетаются с методом шести иероглифов. Кроме того, можно добавлять визуализацию движения ци по меридианам с произнесением на выдохе соответствующих данному меридиану слогов.
«Вдох может быть только один, но выдохов – шесть: Сюй (лечит простуду), Хэ (стимулирует циркуляцию энергии), Ху (избавляет от газов), Сы (снимает стресс), Чуэй (снимает жар), Си (устраняет тревогу)», Тао Хунцзин «Забота о здоровье ума и продлении жизни»
Большую популярность приобрел следующий вариант произнесения иероглифов: все шесть иероглифов произносятся высоким ровным тоном (1-й тон). В оздоровительных целях возможно произнесение по звезде у-син, начиная со звука «сюй» и заканчивая звуком «си». Каждый звук произносится шесть раз. Произносить звуки рекомендуется в из начального положения для стойки «стоять как столб», руки ладонями на нижний дань-тянь, сопровождая произнесение звуков про себя соответствующими движениями.
Во время выполнения упражнений методом шести иероглифов не допускается озвучивание слогов, их надо произносить про себя, хотя начинающие могут произнести их и вслух, чтобы правильно овладеть техникой выполнения.
В оздоровительных целях практически здоровым людям метод шести иероглифов рекомендуется применять следующим образом: упражнение с каждым слогом выполняется шесть раз, слог произносится беззвучно на выдохе, длина вдоха и выдоха одинаковая. Так как всего слогов шесть, то выполняется 36 дыхательных циклов. Последовательность произнесения слогов может быть такой, как рекомендует Гун Тинсянь: «хэ», «ху», «сы», «сюй», «си», «чуй». Можно использовать принцип последовательного созидания по звезде у-син, то есть начинать со слога печени «сюй», затем «хэ», «ху», «сы», «чуй» и заканчивать слогом трех цзяо – «си». Этот вариант направлен на укрепление и гармонизацию работы всех внутренних органов в комплексе.
В случае какого-либо заболевания дополнительно к общеукрепляющим 36 циклам назначаются дыхательные упражнения с одним или несколькими слогами.
При этом, если упражнения направлены на лечение «пустого» синдрома, то к общеукрепляющим 36 циклам добавляются дыхательные упражнения на «пополнение» со слогом пораженного органа и дыхательные упражнения на «пополнение» со слогом органа-«матери» и дыхательные упражнения на ослабление со слогом «контролирующего» органа или методом «ограничения сдерживания сдерживанием» по звезде у-син.
Если же упражнения направлены на лечение «полного» синдрома, то к 36 общеукрепляющим циклам добавляются дыхательные упражнения со слогом пораженного органа, направленные на непосредственное «ослабление» органа; затем можно добавить «ослабляющие» дыхательные циклы со слогом органа-«сына» и дыхательные «укрепляющие» упражнения со слогом «контролирующего» органа по звезде у-син.
«При заболеваниях почек, которые обычно связаны с «недостаточностью», к выбору упражнений следует подходить комплексно, не допускается одностороннее увлечение упражнениями со слогом «чуй» на выдохе».
При сердечно-сосудистой патологии эффективным считается произнесение на выдохе «пары слогов китайского языка: чжэн (zheng) в первом тоне и чжен (zheng) в третьем тоне. Сначала произнести эти слоги трижды, а затем, если не возникает никакого отрицательного эффекта, продолжить произнесение до семи раз» (книга «Важные мысли о работе над возрастом»)
В Шоу Дао этот комплекс шести целительных звуков называется «исцеляющее дуновение». На самом деле звук не произносится, а делается выдох. Название «звук» достаточно условно, так как при разных положениях губ и языка при выдохе получаются различные подобия звука, что и дало название.
Целительные выдохи – это не сами звуки в точности, а звуки, получающиеся при выдохе, и названы они по иероглифам, произношение которых оказалось наиболее близко по звучанию.
На первых порах правильная постановка губ, горла, языка и рта может оказаться сложной для исполнения. В качестве тренировки рекомендуется делать выдох с языком, прижатым к нижним зубам и одновременным произнесением «а-и-э-ю-а-о-у». Вдох всегда производится через нос.
Выдох «сюй» - уголки губ сильно отведены назад и напряжены. На вдохе - глаза вращаются непредсказуемым образом. Перед началом выдоха можно прогладить глаза, попеременно давая глазам то тепло (наложить теплые, разогретые ладони на глаза), то холод (кусочки ткани, смоченные в прохладной воде или кусочки льда, завернутые в ткань). На выдохе – при напряженных и сильно отведенных назад уголках губ выдох, сопровождаемый движением руки от печени вперед ладонью вверх, при этом нужно округлить глаза.
Выдох «хе» - на выдохе боковые части языка касаются задних верхних зубов, язык отодвинут назад.
Выдох «ху» - на выдохе губы складываются «трубочкой», язык «трубочкой», выходит вперед и лежит на нижней челюсти или округляется внутри рта, горло также «трубочкой». Воздух идет немного верхом, через горло, верхнее нёбо.
Выдох «сы» - на выдохе язык трогает нижние зубы, уголки губ растянуты в стороны, между зубами образуется щель.
Выдох «ах» - сильный выдох при открытом рте.
Выдохи «сы» и «ах» делаются на глубоком свободном выдохе. Можно делать с акцентом на точку шао-шан с выводом рук вперед.
Выдох «чюй» (чхюэй) – губы и язык отведены назад, но не сильно, сосредоточение на том, что горло и губы – одно целое. Выдох начинается внизу и заканчивается в почках, воздух идет через горло, в конце усиливается движением из живота и прогибом в пояснице.
Выдох «си» - язык приподнимается при расслабленном лице (как будто хотите свистнуть), губы расслаблены, с жестом опускания рук по сторонам из положения руки в стороны на уровне плеч в начале, затем с мыслеобразом опускания рук.
В качестве тренинга произносятся звуки в любой последовательности, но не более 3 раз. Выдох следует делать экономнее, звук пролонгировать. В конце формируется фраза.
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Вдох – 2 периода времени, выдох – 6 периодов. К выдоху можно добавить соответствующий меридиан или наложение на орган.
Повторы: в начале по 3 раза, далее 6, 9, 12, но не более 15 раз. Один звук повторяется не более 6 раз.
После отработки с акцентированными жестами и физическими движениями все выдохи делаются без акцента, с мыслеобразами жестов и движений.
Целительные звуки (выдохи) влияют на эмоциональное состояние, помогают работе организма и излечению от болезней.
Для болезней:
Татьяна Зайцева, по материалам семинаров А.Н. Медведева
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Источник: https://econet.ua/
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