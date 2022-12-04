Упражнения для 6 важных отделов мозга: Вы можете не стареть, а молодеть с годами!

Поддерживая молодость мозга, сохраняя детское любопытство к миру вокруг и не переставая учиться, вы можете не стареть, а молодеть с годами.

Попытайтесь нарушить рутину жизни, делая что-то новое и непривычное. Попробуйте новый спорт. Придумайте новый кулинарный рецепт. Смените маршрут возвращения домой. Измените что-то в жизни. Это не только поможет разнообразить ваши будни, но и способствует росту новых нейронов мозга!

Упражнения для различных участков мозга

Вот некоторые упражнения, которые я рекомендую для выравнивания активности шести важных отделов мозга.

• КЛД (предусмотрительность):

Стратегические игры, такие как шахматы и шашки

Гипноз, который может помочь сосредоточиться и улучшить работу КЛД

• Височные доли (язык и память):

Кроссворды и словесные игры

Игры для тренировки памяти

• Базальные ганглии (модулируют показатели тревожности и мотивации):

Глубокое расслабление

Метод согревания рук. (Согревание рук автоматически посылает сигнал в мозг о том, чтобы расслабиться.)

Диафрагмальное дыхание

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• Лимбическая система (эмоции):

Избавление от автоматических отрицательных мыслей (узнать об этом подробнее можно в главе 7)

Практика благодарности

Коллекционируйте положительный опыт, чтобы было на что опереться, когда возникнет потребность улучшить настроение

• Теменные доли (чувство направления и ориентация в пространстве):

Жонглирование

Дизайн интерьера

• Мозжечок (координация):

Танцы

Настольный теннис (он помогает и КЛД)

Боевые искусства, но с исключением рисков травм головы (помогают КЛД и височным долям)

Каллиграфия

Сколько лет вы бы дали себе, если бы не знали свой возраст? Поддерживая молодость мозга, сохраняя детское любопытство к миру вокруг и не переставая учиться, вы можете не стареть, а молодеть с годами.

Измените свой возраст: 20 советов, как учиться всю жизнь

1. Чтобы выявить свою мотивацию, задайте себе вопросы: «Какой вклад я мог бы сделать в этот мир за счет того, что сейчас лежит без дела у меня в голове?», «Что я мечтаю сделать со своей жизнью?». Начните прямо сейчас составлять списки целей. Мозг любит занятия, которые помогают давать обещания и сдерживать их.

2. Книги – лучшие в мире образовательные ресурсы. Вы (совсем за небольшие деньги) сможете учиться у величайших людей современности и прошлого. Вы сможете в любом возрасте стать экспертом в какой-то области!

3. Превратите свой автомобиль в «университет на колесах». Покупайте или берите напрокат аудиокниги по самым разным темам. Скучные часы за рулем превратятся в увлекательные уроки.

4. Прекратите говорить себе, что у вас плохая память или что вы не книжный червь. Скажите: «Память – это навык, в котором я буду упражняться. Новые привычки помогут мне подняться на новый уровень чтения».

5. «Не позволяйте методам формального обучения мешать своему образованию». Формальное образование важно, но только тот, кто идет дальше образовательной системы, способен обнаружить настоящую радость обучения всю жизнь.

6. Запоминая что-то, придумывайте себе самые безумные картинки, которые потом будут способствовать вспоминанию. Эти мысленные картины никто не увидит, так что позвольте себе проявить творчество и не бойтесь буйства фантазии.

7. Чтобы запомнить имя человека, несколько раз упомяните его в беседе естественным способом, представьте какую-то картинку и еще раз упомяните имя перед тем, как попрощаться.

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8. Попытайтесь увеличить свою скорость чтения.

9. Три-четыре раза в неделю по 10 минут играйте в полезные для мозга игры на сайте www.theamensolution.com.

10. Усиливайте мозг во время отдыха. Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии (New England Journal of Medicine), показало, что молодость мозга лучше всего поддерживают такие занятия, как чтение, настольные игры, игра на музыкальных инструментах и танцы.

11. Попытайтесь нарушить рутину жизни, делая что-то новое и непривычное. Попробуйте новый спорт. Придумайте новый кулинарный рецепт. Смените маршрут возвращения домой. Измените что-то в жизни. Это не только поможет разнообразить ваши будни, но и способствует росту новых нейронов мозга!

12. Если вы хотите хорошенько в чем-то разобраться, попробуйте поиграть в учителя и обучить кого-то другого. Это очень быстро и резко улучшит ваши навыки.

13. Записи улучшают понимание. Читая, делайте пометки на полях книги. Если читаете чужую книгу, держите под рукой блокнот. Делайте пометки на длинных полосках бумаги и закладывайте их в том месте книги, где встретилась интересная мысль.

14. Обучение всю жизнь помогает сохранить здоровое любопытство. Например, чтобы не отвлекаться в разговоре, проявите любопытство к собеседнику. Постарайтесь расшифровать его язык жестов или интонации. Задавайте вопросы. Представьте себя журналистом или психоаналитиком, которые заинтересованы в услышанной истории и хотят открыть в ней глубинные смыслы.

15. Не задавайтесь вопросом: «Насколько я умный?» Спросите себя: «В чем мои преимущества?» Существует много видов интеллекта: социальный, математический, логический, творческий, интуиция. В чем вы сильнее?

16. Людям свойственны разные стили обучения. Найдите свой путь. Как вы учитесь успешнее: читая, слушая, проговаривая, записывая или комбинируя эти методы? Постарайтесь найти свой стиль обучения. Если вы аудиал – слушайте записи на кассетах и дисках. Если кинестетик – запишитесь в группу, где получите опыт обучения из первых рук.

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17. Познавательные навыки ухудшаются после окончания школы или выхода на пенсию. Не прекращайте нагружать мозг! Учитесь всю жизнь. Запишитесь на курсы в местном колледже, получите степень бакалавра. Станьте вечным студентом. Попробуйте стать профессиональным поваром, научитесь рыбалке со спиннингом, напишите мемуары, исследуйте мозг! Мир бесконечно увлекателен для тех, кто не останавливается в познании нового и позволяет своему мозгу расцветать.

18. Доказано, что сосредоточенность повышает активность КЛД и усиливает ум. Всего несколько минут в день создадут ощутимую разницу в вашем умонастроении.

19. Усиливайте кору лобных долей, ставя ясные цели и каждый день ориентируясь на них.

20. Поощряйте центры гибкости и творчества своего мозга, каждый день придумывая новые способы решать рабочие задачи или проводить семейный досуг.опубликовано econet.ru.

Из книги "Измени свой мозг – изменится и возраст!", Дэниэл Дж. Амен

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