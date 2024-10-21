Упражнения для осознанности

Осознанность можно успешно развивать в себе. И тогда жизнь обретет смысл, заиграет новыми красками, раскроется с неожиданной стороны. Как можно развить осознанность? Предлагаем лучшие способы тренировать разум, чтобы оставаться в настоящем и получать от этого радость.

Осознанность означает проживать каждую минуту жизни так, чтобы вечером не возникало вопроса «На что ушел день?». Большинство из нас позволяет своему уму постоянно блуждать в прошлом или беспокоиться о будущем. Однако, как говорили многие духовные учителя на протяжении веков, все, что у нас действительно есть — это настоящий момент.

Способы тренировать разум

Один из лучших способов тренировать наш разум, чтобы оставаться в настоящем — это упражнения. Можно прочитать много книг о медитации и осознанности, но без применения на практике рекомендаций из них дела не будет.

Вот некоторые классические упражнения и несколько новых

Дыхание

Самый простой способ вернуть свой ум в настоящее — сосредоточиться на своем дыхании. Каждый раз, когда вы собираетесь начать новую деятельность, полностью погрузитесь в настоящий момент, выполнив следующие действия:

Обратите внимание на свое дыхание.

Почувствуйте вдох.

Почувствуйте выдох.

Старайтесь удержать это состояние как можно дольше.

Сигналы

Выберите что-то в своей среде, что будете использовать в качестве триггера для возвращения своего разума к настоящему. Например, каждый раз, когда звонит телефон, прекращайте умственную болтовню, которая удерживает вас в прошлом или наполняет опасениями о будущем, и сосредотачивайтесь на настоящем.

Комната в вашей голове

Создайте комнату в своем мышлении. Украсьте ее, как вам нравится. Ваши глаза — это окна. Убедитесь, что в комнате есть удобное кресло. Всякий раз, когда почувствуете, что мысли уносят вас из настоящего момента и блуждают, представьте себе, что вы возвращаетесь в комнату в своей голове и сидите в кресле.

Сделайте одно действие сознательно

Алиса Бойз, доктор философии, указывает, что вы должны выбрать одно короткое действие, которое делаете каждый день, и выполнять это действие сознательно. Например, чистите зубы, пьете кофе, смотрите из окна.

Сознательно слушайте

Время от времени останавливайтесь на минутку и просто слушайте. Вы можете выбрать музыку, которая вам нравится и попробовать осознавать ее. Не думайте о музыке, просто слушайте.

В качестве альтернативы вы можете слушать шум окружающей среды. Еще раз, не думайте о шуме, который вы слышите. Просто позволяйте себе легко поглощать опыт.

Заметьте три вещи

Вы можете использовать эту стратегию, чтобы придать больше значения своим повседневным делам. Например, если вы идете от станции метро до офиса каждый будний день, начните регулярно замечать три новые вещи в окружающей обстановке. Это позволит вам сосредоточиться на прогулке, вместо того, чтобы думать о чем-то, что произошло накануне, или беспокоиться о том, что произойдет.

Обращайте внимание на внутреннее состояние

Время от времени спрашивайте себя: «Как я это делаю?» Обратите внимание на любые эмоции, которые чувствуете, и просто дайте им название. Например:

Я немного огорчен.

Я испытываю стресс.

Я начинаю раздражаться.

Не держитесь за эмоции. Просто позвольте им плыть сквозь ваше осознание.

Разбейте шаблоны

Есть много вещей, которые мы делаем одинаково изо дня в день. Эти действия — прекрасная возможность отвлечься. В конце концов, вам не нужно думать о том, что делается на автопилоте.

Вы можете принести больше внимательности, нарушив свои шаблоны. Вот некоторые примеры:

Если вы обычно чистите зубы правой рукой, попробуйте почистить их левой.

Выбирайте новые маршруты

Если пьете кофе с сахаром, попробуйте без сахара.

Когда вы разрушаете шаблоны привычных действий, новизна ситуации заставляет ваш ум концентрироваться. То есть, обращать его к настоящему.

Играйте в игру «От А до Я»

Еще один способ вернуться в настоящий момент — сыграть с собой в эту игру. Задача состоит в том, чтобы назвать предметы, начинающиеся со всех букв алфавита. Например, моя посуду после ужина, найти такие слова из числа утвари и всего, что есть на кухне:

А — апельсин

Б — банка

В — вилка

Можете задавать любые темы, если чувствуете, что слишком легко. Например: «Вещи, которые я возьму на Марс, когда полечу туда».

Сканируйте тело

Ваши мысли могут путешествовать во времени непрерывно, но тело всегда прочно находится в настоящем. Используйте это в своих интересах. Когда вам нужно вернуться к настоящему, выполните психическое сканирование своего тела. Начните с головы и сканируйте вниз:

Ваши глаза устали? Закройте их на пару минут.

Шея побаливает? Сделайте упражнение.

Болит спина? Пройдитесь.

Останавливайтесь на каждой части тела в течение нескольких минут и отмечайте, что чувствуете.

Вдохните аромат

Ваши чувства могут помочь вернуть внимание к настоящему моменту. Храните источник запаха, который вам нравится, рядом, и один раз каждый час обращайте на него внимание и наслаждайтесь ароматом.

Конфетная медитация

Возьмите конфету, шоколад или другую сладость, которая вам нравится. Положите кусочек в рот. Не кусайте его. Просто позвольте ему лежать на вашем языке в течение минуты, позволяя вкусу сформироваться. Сосредоточьте все свое внимание на вкусе.опубликовано econet

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