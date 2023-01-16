Упражнения, которые корректируют бока и ягодицы

В этой статье вы узнаете каким образом небольшой мяч поможет вам существенно улучшить фигуру. Будьте красивы и здоровы!

Если вы мечтаете о красивой фигуре – эти упражнения для вас! Для выполнения упражнений вам понадобиться небольшой мяч, диаметром 25-26 см. С помощью такого мяча легко тренировать любые части тела.

Формируем красивую фигуру

Чтобы иметь привлекательные формы достаточно регулярно выполнять следующие упражнения:

1. Работа с талией, локтями и коленями.

Для этого необходимо:

в положении лежа на спине положить руки за голову и сомкнуть пальцы;

согнуть ноги в коленях под прямым углом;

зажать коленями мяч;

посмотреть вверх, глубоко вдохнуть, а на выдохе сильно сжать мяч, втянуть живот и держать руки в напряжении.

Во время занятий должно ощущаться напряжение мышц в подмышечных впадинах. Затем не спеша выдохните (прерывисто) в течение пяти-шести секунд, продолжая напрягать мышцы тела. Снова вдохните, ослабевая напряжение мышц. Повторите все заново пять-десять раз.

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Упражнение можно усложнить. Исходное положение – аналогичное. Но при выдохе втяните живот, напрягите руки и не спеша поднимите верхнюю часть тела. Выдыхайте медленно и прерывисто, держа мышцы в напряжении. Затем вдохните, ослабьте напряжение и вернитесь к первоначальной позиции. Повторите все пять-десять раз.

2. Работа над боками.

Лежа на левом боку на полу, вытяните левую руку и положите ее на голову. Под левым бедром расположите мяч (немного ниже линии талии), посмотрите вперед и сделайте глубокий вдох. Не спеша выдохните и поднимите верх туловища с упором на руки (не отпуская при этом мяч). Втяните живот в области пупка, не спеша и прерывисто выдохните в течение пяти-шести секунд, удерживая мышцы в напряжении. На вдохе ослабьте напряжение и вернитесь к первоначальному положению.

Повторите все заново пять-десять раз, затем повернитесь на правый бок и выполните все действия пять-десять раз с другой стороны.

3. Формирование красивой формы ягодиц.

Лежа на полу, вытяните руки вдоль тела, согните колени и положите мяч под ступни. Посмотрите вверх и глубоко вдохните.

Выдыхая, не торопясь поднимите ягодицы, чтобы плечи и колени при этом находились на одной линии. Мяч держите плотно прижатым к поверхности пола. Втяните живот и постепенно начинайте выдыхать в течение пяти-шести секунд, удерживая мышцы в напряжении.

Затем вдохните, ослабьте мышечное напряжение и вернитесь к первоначальному положению. Повторите все пять-десять раз.

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Занятия с мячом дома и в офисе

Во время любых занятий, будь-то работа за письменным столом или прием пищи можно подкладывать небольшой мяч под ягодицы. Такой способ позволит существенно улучшить состояние позвоночника за короткий срок. К тому же, в этом положении ваша осанка будет идеально ровной!опубликовано econet

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