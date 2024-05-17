Упражнения, которые поддержат здоровье ваших суставов

Если у вас проблемы с суставами, представляем комплекс упражнений, которые помогут облегчить боль и улучшить ваше самочувствие.

Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, благодаря которым удастся предотвратить развитие различных заболеваний суставов. Заниматься можно дома в спокойной обстановке. Такие упражнения помогут снизить боль и оздоровить суставы, выполнять их желательно утром или дважды в день.

Упражнения для суставов рук

1. Чтобы разработать локтевые суставы, сделайте по десять вращений предплечьями вперед и назад.

2. Для разработки суставов плеч расставьте руки и сделайте ими десять вращений вперед и назад одновременно, затем поочередно. И напоследок стоя с прямыми руками, разверните корпус десять раз вправо и влево.

3. Чтобы разработать лучезапястный сустав, сожмите кулаки и сделайте ими десять вращений. После чего согните и разогните каждую руку десять раз. Напоследок – сложите пальцы в замок (чтобы одна ладонь была сверху, а другая снизу) и сделайте несколько вращений нижней кистью вправо и влево, чтобы ощущалось растяжение мышц.

4. Для разработки суставов пальцев сожмите кулаки, затем разожмите, максимально растяните пальцы (повторите десять раз). После чего сожмите пальцы, чтобы их кончики касались ладони и через пару секунд распрямите.

5. Хорошо разработать суставы рук можно с помощью эспандера, который достаточно сжать и разжать по двадцать раз каждой рукой.

Разработка тазобедренного сустава

1. Лежа на полу согните ногу и подтяните ее к груди на пару секунд, вернитесь в исходное положение и повторите все заново восемь раз (для каждой ноги). Затем поднимите поочередно ноги, задержавшись на несколько секунд, и опустите (для каждой ноги повторите десять раз).

2. Лежа на боку поднимите десять раз правую, затем левую ногу.

Упражнения для колен

1. Сидя на стуле начинайте плавно «идти» ногами, приподнимая их поочередно над поверхностью пола, а руками при этом массируйте колени и бедра.

2. Сидя на стуле с выпрямленными ногами поочередно сгибайте их в коленях под себя.

3. Стоя обопритесь ладонями о колени, сомкнув ноги вместе, сделайте несколько вращательных движений коленными суставами по часовой стрелке, массируя при этом колени руками.

4. Лежа на спине по очереди сгибайте и выпрямляйте ноги (десять подходов для каждой ноги), потом сделайте несколько движений, имитируя езду на велосипеде.

Зарядка для спины и суставов

1. Разомнитесь – покрутите стопами по двадцать раз в разные стороны, направляя их к себе.

2. Разработайте таз – лягте на спину, согните ноги, стопы расположите на ширине плеч и поочередно выровняйте ноги.

3. Сделайте полумост – лежа на спине поднимите и опустите таз пятнадцать раз. Это полезно для поясницы.

4. Лежа на спине сомкните руки в замок и заведите их за голову, потяните плечи и ноги на себя, это позволит растянуть позвоночник.

5. Встаньте на полу в позу с опорой на колени и ладони, прогните спину и округлите ее в области поясницы.опубликовано econet

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