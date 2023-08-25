Упражнения Пилатес + Балет: Гибкие суставы и эластичные мышцы

Упражнения, которые развивают силу и гибкость всех мышц спины, ног, шеи и плеч. Выполняя данные упражнения, вы почувствуете прилив хорошего настроения, готовность к новому трудовому дню или отдых от трудового дня. Будьте здоровы и бодры!

Пилатес приобрел неслыханную популярность во всем мире в первую очередь потому, что он основан на методе управления своим телом. Благодаря пилатесу у нас не только разрабатываются глубокие мышцы, о существовании которых мы прежде не догадывались. Пилатес вместе с телом тренирует и разум. Научившись осознавать свое тело и развивать координацию между разумом и телом, мы обретаем возможность управлять своим организмом.

Комплекс упражнений для подвижности и растяжки мышц

С возрастом наше тело становится все менее и менее послушным. Суставы привыкают к сидячей работе и теряют подвижность. В комплексе упражнений «Пилатес плюс балет» используется комбинация двух разноплановых движений: одни заставляют мышцы сокращаться, другие – нацелены на их растяжку. Такая методика вызывает циркуляцию энергии в организме и ее накопление.

Комплекс упражнений «Пилатес плюс балет»

Выполняя данные упражнения, вы почувствуете прилив хорошего настроения, готовность к новому трудовому дню или отдых от трудового дня (в зависимости от того, в какое время вы будете их делать – утром или вечером). Ваша спина станет прямой, и если вас мучают боли в пояснице, то они, несомненно, исчезнут.

Подъем ног

Исходное положение – сидя на полу. Согните колени, обхватите голени и потяните колени к груди.

При этом ваши ступни окажутся на весу, и вам придется балансировать на своей «пятой точке». Удерживая спину прямой, медленно распрямите ноги, удерживая себя за голени.

Это не так просто – скорее всего, поначалу вы будете заваливаться на спину.

Итак, ваши прямые ноги образуют с корпусом латинскую букву V. Из этого положения широко разведите прямые ноги в стороны. Снова соедините ноги, потом согните колени и вернитесь в стартовую позицию. Ступни остаются на весу.

Сразу же сделайте это упражнение еще раз.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Подъем прямой ноги

Исходное положение – лежа на спине. Подтяните колени к груди и обхватите себя за лодыжки.

Выпрямите правую ногу вверх. Левую ногу тоже распрямите, но держите на весу вдоль пола.

Притяните правую ногу к голове быстрыми рывковыми движениями – раз! два!

Поменяйте ноги и снова притяните к голове – раз! два!

Сделайте 5–10 «двойных» повторений на каждую ногу.

Плие на носках

Исходное положение – стоя прямо. Одной рукой возьмитесь за балетный станок, другую положите на талию. Если у вас под рукой нет станка, держитесь за спинку стула. Пятки вместе, носки врозь.

Вдохните и разверните плечи, статически напрягите ягодицы и пресс, грудь вперед.

Поднимитесь на носки и начинайте приседать, как балерина, – колени врозь.

Примерно на середине дистанции задержитесь на 1–2 секунды.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Комплекс упражнений «Ныряющий лебедь»

Упражнение развивает силу и гибкость всех мышц спины, ног, шеи и плеч.

Исходное положение – лежа на животе. Приподнимитесь на вытянутых руках. Не «проваливайтесь» в плечах. Постепенно приближайте пупок к спине. Тянитесь руками вперед. Поднимите ноги, не сгибая их в коленях и не разводя пятки.

На последнем подъеме оторвите руки от пола, на вдохе вытяните их перед собой ладонями внутрь и перекатитесь вперед на грудь, отрывая ноги от пола. Представьте, что ныряете за мячом.

Сразу же на выдохе перекатитесь назад, отрывая грудь от пола. Представьте, что вы бросаете мяч назад за голову. Держите руки и ноги прямыми во время перекатов.

Смотрите на руки: они должны быть параллельны друг другу. Ноги не разводите. Не запрокидывайте голову при перекате вперед и не подергивайте ею во время переката назад для создания инерции.

Поднимайтесь от груди и вытягивайте заднюю поверхность шеи для поддержания веса головы. Продолжайте перекаты: вперед – на вдохе, назад – на выдохе.

Рекомендации

Сохраняйте прогнутое положение тела во время перекатов с плотно сведенными ногами и вытянутыми руками.

Не задерживайте дыхание.

Выполняя упражнение, держите пятки вместе. Если это очень сложно, сначала слегка разводите их, но не расслабляйте ягодиц.

Если чувствуете дискомфорт или боль в пояснице – пропустите упражнение или выполняйте только подготовительную часть.

Выполните максимум 5 повторений, затем сядьте на пятки, наклонитесь вперед, опустив лоб на пол для расслабления поясницы. В этой позиции отдыха сделайте 2 вдоха и лягте на живот, упираясь локтями в пол.опубликовано econet

Мария Кановская, "Пилатес"

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet