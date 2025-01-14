Упражнения с резинкой: Лучший способ борьбы с проблемными зонами на теле

Фитнес-резинка заменяет громоздкие тренажёры, а комплекс упражнений, который вы найдёте в этой статье, поможет вам всегда поддержать себя в хорошей форме без посещения тренажёрного зала.

В современном фитнесе используется различный инвентарь, однако в последние годы всё большую популярность набирают упражнения с фитнес-резинкой. Преимущество такого инвентаря — это возможность использовать его не только в зале, но и дома или на улице, к тому же он достаточно миниатюрный, его легко можно упаковать в чемодан, отправляясь на отдых.

Польза от занятий с фитнес-резинкой

Частые посетители фитнес-клубов хорошо знакомы с описываемым инвентарём, ведь его облюбовали многие тренеры, и тому есть причины.

Основными положительными особенностями работы с эластичной резинкой являются:

повышение силы мышц и их упругости;

борьба с проблемными зонами на теле и общее улучшение рельефа тела;

повышение выносливости;

укрепление мышечной структуры тела;

особенно эффективна работа с ягодичными мышцами;

нагрузка на соединительные ткани минимальна;

во время тренировок с мини-лентой в зависимости от места её расположения возможно дать нагрузку почти на все группы мышц.

Ещё одним преимуществом использования резиновых петель является безопасность использования. При прокачивании мышц не используется инерция, то есть упражнения выполняются с минимальным риском травмирования.

Также имеются различные варианты резинок со специальным «рукавом», который защищает спортсмена в случае разрыва жгута. Малое место, занимаемое этим инвентарём, позволит взять его с собой в любую поездку, что исключит вынужденные простои в тренировках при командировках или длительных отъездах.

А более доступная цена по сравнению с домашним тренажёром делает резиновый жгут ещё и выгодным решением: так, например, всего за 1000 рублей можно приобрести набор лент с различными уровнями сопротивления.

Важно! Тренироваться с финтес-резинкой могут не только люди с различными травмами, но даже дети и беременные, т. к. они являются намного менее травмоопасными, чем упражнения с нагрузкой, и при этом так же эффективны.

К преимуществам использования резинки для фитнеса можно также отнести:

Помогает повысить тонус мышц и упругость тела, ведь с её помощью хорошо прорабатываются проблемные участки тела.

Как и любой эспандер, резинка позволяет распределить равномерно нагрузку на все группы мышц в процессе растяжки, при этом не создавая так называемых «мёртвых зон», к тому же степень нагрузки вы определяете сами.

Такая резинка является идеальным инвентарём для тренировок людей, которые восстанавливаются после травм или у которых есть проблемы с суставами или другими соединительными тканями. Например, с её помощью очень эффективно прорабатываются мышцы бёдер и ягодиц, но без применения выпадов или приседаний.

В процессе тренировок вы самостоятельно можете изменять уровень нагрузки — для этого необходимо просто подобрать фитнес-резинку соответствующего вашим возможностям сопротивления.

Для восстановления в домашних условиях можно воспользоваться программой тренировок О. Калабрес «80 дней одержимости», которая основана на активном использовании фитнес-резинки.

Какие мышцы можно прокачать

За счёт использования сопротивления резинки при натяжении для мускулов создаётся определённая нагрузка. Правильно используя жгут, вы заменяете, к примеру, те же гантели при некоторых упражнениях.

Таким образом, с помощью описываемого спортивного инвентаря качаются любые мышцы, в зависимости от конкретного задания.

Например, при выпадах с эспандером тренируются боковые и передние поверхности бёдер .

. Очень эффективно используется резинка для тренировки спины в таком упражнении, как становая тяга, или для имитации подъёма штанги, замена тяги верхнего или нижнего блока.

в таком упражнении, как становая тяга, или для имитации подъёма штанги, замена тяги верхнего или нижнего блока. Жгут активно применяется в различного рода приседаниях для проработки мышц ног и ягодиц .

. Если закрепить резинку для фитнеса на неподвижном объекте, то можно имитировать движения, выполняемые при подходах на такие группы мышц, как бицепс, трицепс и трапеция .

. Создав дополнительное сопротивление движению при подъёме ног, вдыхая, вы эффективнее прокачаете мышцы пресса .

. Правильно используя свойства эластичной ленты, можно с её помощью выполнять боковые скручивания на кроссовере для косых и поперечных мышц живота.

Для некоторых упражнений потребуется или две резинки, или разделение подходов на левую и правую стороны — например, при сведении гантелей лёжа, подъёмах рук перед собой для укрепления верхних грудных мышц.

Использование эспандера также позволит увеличить эффективность отжиманий от пола. Кроссовер стоя, хорошо прорабатывающий грудные мышцы, легко выполняется при помощи одного или двух жгутов. Пуловеры с использованием резинки позволяют накачать широчайшие мышцы спины.

Виды эластичных лент и резинок

В первую очередь фитнес-ленты разделяют в зависимости от сопротивления: чем оно выше, тем большую нагрузку вы испытываете. Обозначают их, как правило, цветом. Купить их можно как отдельно, так и комплектом.

Цветовая маркировка бывает разной, но чаще всего используется такая:

жёлтая — около 4,5–5 кг в зависимости от конкретного производителя;

красная — 9–12 кг;

синяя — 14–16 кг;

зелёная — 18–20 кг;

чёрная — 23–25 кг.

Однако в комплект может входить 8 лент, и цвета в таком случае будут соответствовать немного иному сопротивлению. Более точную информацию предоставляет производитель вместе с продукцией.

Важно! Чёрную и зелёную ленты рекомендуют использовать спортсменам с достаточно большим стажем. Для начинающих подойдёт жёлтая, а в дальнейшем можно её заменить на более жёсткую.

Второе различие жгутов внутри категории — это материал, из которого изготовлена фитнес-резинка. Чаще всего они бывают латексные или полиуретановые.

Можно выделить 3 основных категории эластичных резинок:

эластичные ленты — продажа ведётся по метражу или готовыми рулонами;

мини-петли — многослойное резиновое кольцо (длина 0,5–0,6 м). Резинка удобна тем, что у неё есть специальные петли для рук, благодаря чему её не нужно наматывать на кисти, как эластичные ленты;

длинные петли представляют собой эластичное кольцо с окружностью приблизительно 2 м различной ширины, которая зависит от желаемого сопротивления. Удобна в использовании тем, что в некоторых упражнения можно согнуть её несколько раз.

Комплекс упражнений

Выполняя различные нагрузки с латексной лентой, можно с лёгкостью не только убрать нежелательные сантиметры жира, но также и подкачать мышцы. Предлагаем вашему вниманию наиболее эффективные и в то же время простые упражнения для всех групп мышц.

Для бёдер и ягодиц

Используя резинку для фитнеса, можно с лёгкостью проработать все группы мышц ног, так как распределение нагрузки происходит равномерно как на внутреннюю и внешнюю области бедра, так и на поперечную, а также ягодицы.

Важно! При выполнении этого комплекса нужно отдать предпочтение фитнес-резинке с повышенной жёсткостью. Наиболее эффективными будут ленты максимальной или средней жёсткости.

Упражнение №1. Хождение в приседе.

Для выполнения этого задания вам потребуются 2 ленты. Одну надеваем на бедра, а другую — на уровне щиколоток. Становимся в полуприседе, ноги на ширине плеч. Из исходного положения делаем 6 шагов вправо и 6 шагов влево. Делаем три подхода. Для большей эффективности время выполнения такой тренировки должно составлять 45 с, при этом на отдых для мышц остаётся 15 с.

Упражнение №2. Разведение коленей.

Остаёмся в том же исходном положении — в полуприседе, ноги расставлены на ширине плеч. Медленно разводим колени в стороны и, соблюдая темп, сводим. Необходимо выполнить три сета, длительность выполнения одного сета — 45 с, а отдых между ними составляет 15 с.

Упражнение №3. Ковбой.

Не меняя положение, делаем 6 шагов вперёд и 6 шагов назад. Длительность выполнения подходов остаётся той же. Следующий комплекс из трёх заданий лучше всего выполнять на фитнес-коврике. Все они выполняются по 3 подхода, длительность одного подхода с учётом отдыха составляет одну минуту: 30 с на само упражнение и столько же на отдых.

Упражнение №4. Отведение ноги в сторону.

Занимаем исходное положение на четвереньках, ленту фиксируем на уровне коленного сустава. Делаем сначала на одну сторону, потом на другую. Из исходного положения медленно отводим ногу в сторону, а затем, соблюдая темп, опускаем. После отдыха повторяем на другую ногу.

Упражнение №5. Отведение ноги в сторону в статике.

Выполняем всё аналогично, как и в предыдущем задании, но в этом случае задерживаем ногу в верхней точке на 30 секунд. После 30 секунд отдыха повторяем.

Упражнение №6. Подъём ног вперёд, в сторону и вверх.

Из исходного положения переносим ногу вперёд, затем отводим в сторону и далее поднимаем вверх. Повторяем в течение 30 секунд, а после выполнения отдых — 30 секунд. После трёх сетов делаем упражнение на другую ногу. Следующий комплекс рассчитан на 3 подхода, которые выполняются в течение 45 секунд с отдыхом 15 секунд.

Важно! Для получения наибольшего эффекта от упражнений необходимо чётко придерживаться временных рамок. После такой тренировки мышцы будут просто гореть, и видимый результат проявится уже после 3 месяцев регулярных занятий.

Упражнение №7. Отведение ноги в сторону.

Занимаем исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Одна нога опорная, другую отводим в сторону и возвращаемся в начальное положение, однако ногу не ставим на землю. После выполнения трёх подходов на одну ногу повторяем упражнение на другую.

Упражнение №8. Отведение ноги назад.

Остаёмся в исходном положении, однако в этот раз ногу отводим назад. Задание выполняем в течение 45 секунд. После 3 подходов меняем ногу и выполняем снова.

Упражнение №9. Отведение ноги назад в стационарном положении.

Повторяем упражнение №8, однако отведённую ногу задерживаем на 45 секунд, после чего отдыхаем 15 секунд. Повторяем упражнение 3 раза на каждую ногу. Для дополнительной нагрузки для ягодичных мышц можно выполнить ягодичный мостик с резинкой.

Для мышц спины

Чтобы хорошо проработать все мышцы спины, можно воспользоваться следующим комплексом упражнений, которые подойдут для каждого начинающего спортсмена.

Упражнение №1. Тяга к поясу.

Для выполнения такой тренировки лучше всего подойдёт эластичный эспандер, или лента. Ленту необходимо зафиксировать таким образом, чтобы оба конца были вам доступны, а её середина надёжно зафиксирована, например, трубой или ручкой двери. Занимаем исходное положение стоя, руки вытянуты вперёд. При сгибании рук ленту тянем к поясу, при этом корпус не наклоняем, а остаёмся в том же положении. Повторяем упражнение в течение 45 секунд, после чего 15 секунд на отдых. Количество подходов — 3.

Упражнение №2. Вертикальная тяга.

Лучше всего использовать в этом задании мини-петли, которые удобно держать в руках. Это упражнение напоминает тягу верхнего блока, которую выполняют многие посетители тренажёрных залов. Туловище ровное, руки подняты высоко над головой, между ними натянута лента. Из исходного положения руки опускаем вниз таким образом, чтобы лента была всегда натянута и в нижнем положении коснулась плеч. При выполнении упражнения шею не нужно наклонять вперёд: важно, чтобы позвоночник оставался ровным.

Упражнение №3. Тяга ленты.

Исходное положение — наступаем одной ногой на ленту, другая нога опорная. Корпус наклонён вперёд. При вдохе ленту тянем к низу груди, при выдохе возвращаем в исходное положение. Повторяем задание по 3 подхода.

Важно! При выполнении этого упражнения важно положение рук: чем ниже ухватиться за ленту, тем больше будет нагрузка.

Каждый подход длится по 45 секунд, а 15 секунд даётся на отдых.

Для рук и плеч

Для проработки этой группы мышц лучше использовать эластичные ленты, которые можно подобрать по метражу.

Упражнение №1.

Ленту фиксируем на уровне плеч и обтягиваем её руками. Делая вдох, разводим руки с лентой как можно дальше в стороны, при этом необходимо фиксировать своё внимание на работе грудных мышц и дельты. На максимальной точке необходимо задержаться на мгновение и прочувствовать, как работают целевые мускулы. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Делаем 3 подхода, длительность которых — 45 секунд с отдыхом в 15.

Упражнение помогает улучшить осанку и работу костно-мышечного аппарата.

Упражнение №2. Сгибания рук с лентой.

Начальное положение — становимся в центр ленты, ноги немного расставив, концы ленты фиксируем ладонями. При вдохе руки сгибаем в локте, на выдохе возвращаемся в исходное положение. При необходимости можно сгибать руки до упора, при этом увеличивается нагрузка на мышцы рук. Работаем в течение 45 секунд с отдыхом в 15, таких подходов выполняем 3. Упражнение является аналогом поднятия штанги на бицепс в положении стоя.

Упражнение №3 — Повороты с разведением рук.

Сядьте на коврик, ноги немного согните в коленном суставе. Ступнями упираемся в центр ленты, а кончики фиксируем ладонями. Делаем скручивание в одну сторону и руки разводим максимально в стороны. Делаем так 20 раз в каждую сторону, выполняем 3 подхода.

Для грудных мышц

Для проработки грудных мышц подойдут и некоторые упражнения, которые были приведены выше, например, повороты с разведением рук или разведение рук перед собой. Выполняют этот комплекс с использованием как эластичной ленты, так и мини-лент.

Упражнение №1. Разведение рук в стороны.

Занимаем положение стоя, ноги немного расставлены, руки вытянуты перед собой. В ладонях фиксируем мини-ленту. Разводим руки как можно дальше в стороны, после чего возвращаемся в начальное положение. Делаем 20 таких повторений по 3 сета. Для усиления эффекта можно выполнять задание в статике, делая фиксацию в максимальной точке на 15 секунд.

Упражнение №2. Отжимания с лентой.

Растяните ленту для фитнеса по верхней части спины, при этом она должна проходить под мышками, чтобы не мешала при выполнении упражнения. Концы зафиксируйте руками и станьте в положение планки. Выполняйте классические отжимания, при этом старайтесь соблюдать максимальную амплитуду наклонов. Для тех, кому сложно выполнять такие отжимания, можно отжиматься с колен. При этом необходимо выполнить 15 повторений. В процессе такой тренировки задействованы мышцы груди, бицепс, пресс и спина.

Для пресса

Нижеописанный комплекс идеально подойдёт для прорабатывания мышц пресса дома.

Упражнение №1. Перекаты.

Сядьте на коврик, согните ноги. Зафиксируйте середину фитнес-ленты на лопатках, концы крепко удерживайте в ладонях. Колени необходимо подтянуть к животу, стопы отрываем от пола, фиксируем ладони и прижимаем концы эластичной ленты. Спину необходимо округлить, далее, работая мышцами живота, перекатывайтесь на ковре. После возвратитесь в исходное положение. Выполняем 15 повторов.

Упражнение №2. Вытягивание обеих ног.

Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом. Середину ленты зафиксируйте на ступнях, концы удерживайте в ладонях таким образом, чтобы лента была натянута. Работая только мышцами пресса, заводим прямые руки за голову, а ноги выпрямляем, при этом лопатки должны быть зафиксированы на полу. После этого возвращаемся в исходное положение. Выполняем 15 повторов. Для усложнения тренировки можно зафиксировать лопатки над полом и увеличить число повторений.

Упражнение №3. Ножницы.

Исходное положение — лёжа на спине с прямыми ногами, середину фитнес-ленты фиксируем правой стопой. Концы ленты натягиваем, лопатки отрываем от пола. Всю работу выполняем только с помощью мышц пресса. Левую ногу сгибаем, а правую держим под углом 45 градусов.

Левое бедро необходимо максимально зафиксировать у живота. Правую опускают практически до параллели с полом, после этого возвращаемся в исходное положение. Это является одним подходом, и их необходимо выполнить 15–20 на каждую ногу.

Фитнес-резинка способна заменить множество тренажёров и сделать тренировку более эффективной. Используя такой инвентарь, можно проработать все группы мышц, при этом он подходит не только опытным спортсменам, но и новичкам, а также людям с травмами или с заболеваниями соединительных тканей.опубликовано econet

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