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Упражнения, возвращающие молодость

Источник: Econet 23 декабря 2024 6736
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В понимании многих молодость – это гладкая кожа или отсутствие морщин, а на самом деле это далеко не все. Молодые люди зачастую имеют гибкую психику и легко ко всему адаптируются, это выражается на их лицах, поскольку мимика пластична. С возрастом люди становятся более жесткими и им сложнее привыкнуть к любым новым условиям, поэтому и мимика становится автоматической и однотипной, лицо «выдает» реальный возраст.

Упражнения, возвращающие молодость

Обращали ли вы внимание, как некоторые люди идут по улице? Плечи опущены, взгляд под ноги, шея зажата... А что происходит, когда мы смотримся в зеркало? Спину выпрямляем, живот втягиваем, улыбаемся... Важно уловить разницу, как мы смотрим на себя, и какими нас видят окружающие. Иногда, чтобы вернуть молодость достаточно изменить мимику.

Что выдает возраст женщины?

Когда мы пытаемся угадать возраст человека, то мозг использует определенные критерии. Людей в возрасте легко определить по следующим признакам:

  • жесткая биомеханика движений, отсутствие пластичности;
  • сутулость;
  • двойной подбородок;
  • выдвинутая вперед шея;
  • отечность лица;
  • наличие морщин, складок, заломов на коже лица.

Женщины в первую очередь стремятся избавиться от морщин и складок, хотя начинать лучше с осанки и шеи. Чтобы выглядеть моложе, необходимо снять напряжение и спазмы с мышц. В этом помогут простые упражнения.

Упражнения, возвращающие молодость

Восстановите подвижность

По утрам сразу после пробуждения полезно выполнять следующие упражнения:

  • хорошо потянуться, чтобы разработать все группы мышц и суставы после ночного отдыха и улучшить пластичность тела (на протяжении минуты);
  • потянуть стопы к себе, прижавшись поясницей к кровати, чтобы активировать работу лимфатических узлов (в течение минуты);
  • охватить руками шею, согнуть ноги и приподнять корпус, опуститься вниз (повторить два-три раза).

Выровняйте положение шеи

Такое упражнение особенно полезно выполнять тем, кто проводит много времени за компьютером, вытягивая шею вперед:

  • нужно держать голову прямо, расположив скрещенные пальцы на затылке;
  • задержаться в таком положении десять секунд;
  • «надавить» затылком на ладони и удержать положение в течение минуты.

Упражнения, возвращающие молодость

Это поможет расслабить шейные мышцы, снять отечность с гортани, удлинить шею и восстановить ее правильное положение.

Избавьтесь от «вдовьего горба»

Когда человек много времени проводит за компьютером, нагрузка на шейный и грудной отдел позвоночника существенно увеличивается. А если заниматься сидячей работой годами, то потом не стоит удивляться, откуда берется столько проблем со здоровьем и выраженные возрастные изменения на лице.
Чтобы уменьшить размер «холки» или «вдовьего горба», а также устранить отечность и мигрени следует регулярно выполнять простое упражнение (и, разумеется, работать над устранением основной причины проблемы):

  • поднять руки и расположить пальцы по обе стороны верхней части позвоночника;
  • провести пальцами от шейного до грудного отдела (насколько возможно);
  • повторить от пяти до десяти раз, желательно дважды в сутки (утром и вечером).

Особое внимание стоит уделить самым «жестким» участкам на спине, необходимо тщательнее и дольше их разминать. Нажатия должны быть глубокими, а не поверхностными.

Выполняйте эти несложные упражнения ежедневно и вскоре вы удивитесь полученному результату! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Зорька

      Слушайте классная статья. Мне сейчас 42, задумываюсь о своем возрасте все чаще. Конечно нужно менять привычки, следить за осанкой, выводить токсины. Я курсом эваларовский ацетил-глутатион пью, отличный антиоксидант, замедляет процессы старения, улучшает работу печени, уменьшает воспалительные процессы в организме, укрепляет иммунитет. Записалась на аэробику, времени сейчас много, дети выросли…

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