Ушнодака: кипяток, спасающий от болезней

Приверженцы традиционной системы индийской народной медицины Аюрверды используют для лечения различных болезней напиток ушнодаку, что в переводе означает «горячая вода». Считается, что кипяченая вода обладает особыми целебными свойствами. Приготовить такой напиток может каждый!

Для начала стоит разобраться в тонкостях процесса кипячения воды. Он включает три стадии:

1. Со дна емкости начинают подниматься мелкие воздушные пузырьки или группы пузырьков, оседая на стенках посуды. Со временем их количество увеличивается.

2. Появляются множественные пузырьки, вода становится мутной, на поверхности появляется пена.

3. Вода бурлит, на поверхности появляются крупные пузыри, выделяется пар, на дне посуды образуется осадок.

На завершающей стадии кипячения вода очищается от микробов и вирусов, а при длительном кипячении уничтожаются фенолы, нитраты, пестициды, гербициды и тяжелые металлы.

Считается, что при длительном кипячении вода становится более щелочной и помогает организму справляться с закислением. Воду ушнодака используют при проблемах с метаболизмом, простудах, головных болях и проблемах с желудком. Она очищает организм от токсинов, нормализует гидрацию, а также применяется восточными лекарями в лечении астмы, подагры, проблемах с женской половой системой, ожирением, мигренями.

Рецепт приготовления ушнодаки

В чистую стеклянную либо стальную емкость следует налить простую воду и довести ее до кипения (температура должна быть 100 градусов). Когда объем воды уменьшится ровно вдвое, на поверхности не будет пены и пузырей, а на дне емкости осадка, значит, напиток готов. В зависимости от сезона упаривать воду нужно по-разному – в летнее и осеннее время до 3/4 части от изначального объема, а в зимнее и весеннее достаточно 1/2 от объема. Воду следует остудить до комфортной температуры и принимать при различных заболеваниях.

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Важно! Напиток сохраняет целебные свойства в течение 12 часов после приготовления. Охлажденную воду не нужно повторно подогревать.

Усилить свойства напитка можно посредством добавления следующих ингредиентов:

черного и длинного перца, сушеного имбиря или солодки – для лучшей борьбы с кашлем, насморком и астмой;

сушеного имбиря, семян дикорастущего сельдерея, гималайской черной соли, черного и длинного перца (достаточно выбрать пару компонентов) – при потере аппетита, вздутии и боли в животе;

трифалы – при запорах (пить такой напиток следует натощак или перед сном);

трифалы и меда – при ожирении;

трикату и чеснока – при проблемах с сосудами и сердцем;

кориандра – при нарушениях в мочеиспускательной системе;

панчатикта – при наличии кожных проблем.

Оказывается, кипяченая вода способна решить множество проблем со здоровьем, поэтому не поленитесь и приготовьте такой напиток!опубликовано econet.ru

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