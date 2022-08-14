Устал, не могу: Короткая шпаргалка для тех, кто готов сдаться

Коне зимы — начало весны чуть ли не самое тяжелое время года, несмотря на то, что день уже стал длиннее ночи. Нам не хватает витаминов (в частности, витамина D), тепла и свежей зелени, а постоянное пребывание на острие ожидания того, что вот завтра, вот еще чуть-чуть, вот потерпеть немножко - и станет тепло и зелено, не улучшает положение дел.

В моей практике (да и в своей жизни) я сталкиваюсь с запросами "я устал, я не могу" два раза в год: в ноябре-декабре, а следом - в конце февраля и в марте. И чем больше я вижу и узнаю, и чем больше понимаю про то, как работает наше тело, тем яснее вижу, что иногда дело вовсе не в том, что груз стресса стал слишком тяжелым.

Советы, которые способны решить проблему вашей усталости гораздо быстрее.



1. Когда вы последний раз пили воду?

Если это произошло более получаса-часа назад, выпейте стакан и просто дайте себе подышать.



2. Когда вы последний раз ели?

Если больше, чем два-три часа назад, поешьте, но только, пожалуйста, не бутерброд с вареньем, а что-то, содержащее белок. Орешки подойдут для быстрого перекуса, если вам некогда, можно выбрать творог или что-то бобовое (салат с нутом и фасолью - прекрасный вариант).

Вообще удивительно, сколько драм мгновенно решаются, стоит просто поесть. Наш мозг - смешная штука. Когда он испытывает голод, то вместо того, чтобы заставить нас идти в сторону ближайшего кафе или в сторону холодильника, он начинает вытаскивать на свет белый экзистенциальные и социальные проблемы.

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3. Когда вы в последний раз двигались?

Гиподинамия, мои душистые пряники, является чем-то вроде волшебного заклинания, призывающего демона депрессии и усталости. Казалось бы, пребывай в покое, и энергия твоя будет полна и будет копиться. Ан нет. Эволюция нас заточила на движение, и в нашем теле энергия не берется из ниоткуда.

И потому самый простой способ дать себе немного счастья и сил - побегать и подвигаться минут сорок. Если у вас есть спортзал неподалеку, идите в него: через примерно час после активной тренировки ваш мозг получит порцию гормонов радости и вам полегчает.

4. Когда вы в последний раз делали что-то, дающее ощущение завершенности?

Иногда мы чувствуем себя беспомощными, когда не видим результат наших действий. Здесь есть чит-ход: переключитесь на другую деятельность, где вы что-то закончите.

Напишите письмо. Соберите плейлист. Пропылесосьте комнату. Сделайте что-то, что вернет вам ощущение контроля и даст чувство "я молодец. я сделал".



5. Когда вы в последний раз ели фрукты?

Это решение, к сожалению, не быстрое, но даже единоразовые прием яблок с грушами в организм может облегчить состояние тоски среди того, что по задумке - весна, но на деле все еще отдает зимой.

6. Когда вы в последний раз хвалили себя?

Обычно мы ждем похвалы и одобрения со стороны других, как ожидаем ее от родителей в детстве. Но когда мы уже выросли, то родителями должны стать сами себе. И пока мы вполне можем желать социального одобрения, важно не забывать хвалить себя самостоятельно.

Затея для некоторых это бывает трудная (я знаю, я это тоже проходила), но выполнимая. Внутри (или снаружи) вас всегда есть что-то, что нравится вам в глубине души. Глаза большие, ум острый, хорошая память, лояльность друзьям, любознательность и другие пушистые звери характера. Их надо найти, достать, погладить и вернуть обратно.

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Хвалите себя. Всегда есть за что. Если вам особенно тяжело и не хочется даже утром вставать, хвалите за то, что встали. Вам же было очень трудно, и вы молодец, что справились.



7. Когда вы в последний раз спали? (И сколько)

Если это было позавчера, или даже если это было вот недавно, но не более шести часов, все решения отложите до момента, когда проспите восемь. Просто разрешите себе ничего не решать сегодня и заниматься рутинными делами, не требующими оценки и волевых действий.

Если избежать принятия решений невозможно, призовите на помощь выспавшегося друга, с которым и так нередко советуетесь. Даже если его совет вызовет раздражение, все равно велик шанс, что он прав, а вы просто хотите спать (у нас в теле нет места, которое не страдает, если вы не выспались).



8. Когда вы в последний раз говорили кому-то что-то приятное?

Не буду раскрывать секрет этого трюка, но он работает, как фокус с кроликом из пустой шляпы. Найдите кого-то поблизости или в сети. Внимательно посмотрите на него или понаблюдайте, или вспомните, что он умеет делать. Найдите повод искренне - искренне - его похвалить. Сделайте это (все еще искренне). Выпейте чашку чая, возвращайтесь к делам.



9. Обнимались ли вы последние два дня? (И сколько?)

Объятия - одна из важнейших вещей в жизни. Дети, которых мало обнимают, растут тревожными и раздражительными. Взрослые, которых не обнимают, болеют чаще и быстрее устают.

Если Вы давно не обнимались с кем-то, не стесняйтесь попросить об обнимашках друзей или обнять кота/собаку. Пять минут теплых объятий могут спасти мир, не говоря о вашем настроении и силах.



10. Изматывали ли вы себя последнее время? (Физически или психологически)

Огромная кипа задач на работе, усиленные тренировки, частые споры с близкими - все это может не казаться нам важным, но высасывает силы словно исподтишка. Если вы объективно молодец и много работали/нервничали/занимались, то выпейте воды, найдите горизонтальную поверхность и полежите, подложив под колени подушку.

Подышите: медленно делайте вдох на пять тактов, задержитесь на пике, и выдохните медленно на восемь. Снова повторите. Полежите так минут десять, следя за дыханием и не концентрируясь на мыслях, которые будут приходить в голову.

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Чем еще можно себе помочь

• Эфирные масла для бодрости и при усталости



Я люблю смешивать корицу с лемонграссом и апельсинов в аромалампе в виде головы Будды. Но иногда достаточно подышать запахом апельсина из флакончика.

Хорошо пойдут базилик, шалфей или сандал. Если вы много работали головой, возьмитесь за розмарин: он стимулирует память и одновременно выравнивает нервную систему



• Травы-адаптогены



Пока мерзко и холодно, можно помочь себе так: зайдите в аптеку, возьмите настойки лимонника, родиолы розовой, элеутерококка и женьшеня. Поутру заварите горячего чая, выберите одну настойку и закапайте 5 - 10 капель в свежий кипяток. Горячая вода выпарит лишний спирт, а полезные вещества останутся. Количество капель нужно варьировать, подбирая свою дозу, пока не поймаете прилив хорошего настроения и бодрости. Раз в две недели меняйте настойку для сохранения эффекта.

Адаптогены нельзя при гипертонии, беременности и в теплое время года. Если вдруг у вас уже выше +20, берите общеукрепляющие.

• Травы общеукрепляющие



Все, что в народном своем названии имеет приставку "чай" - сгодится. Татарский чай, монгольский чай, иван-чай. Добавьте еще боярышник и зверобой - и будет отлично.



• Разговор по душам



Если у вас есть друг, которому можно доверить самые нежные места души, сделайте это. Если нет, то все же не стесняйтесь обратиться к психологу. В мире есть люди, которых специально учили врачевать вашу душу. Они умеют. Берегите себя! опубликовано econet.ru

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