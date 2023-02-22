В чем разница между целиакией и непереносимостью глютена?

Даже гастроэнтеролог со стажем может допустить ошибку и спутать непереносимость глютена с целиакией. Да, целиакия вызывается глютеном. При ней разрушаются ворсинки тонкого кишечника и развиваются лимфомы. Больным целиакией следует срочно отказаться от пищи, содержащей глютен.

Такое состояние как непереносимость белка глютена проявляется в разных формах. Частенько даже опытные гастроэнтерологи могут ошибиться и принять непереносимость глютена за целиакию.

Чем целиакия отличается от непереносимости глютена

Что такое целиакия

Целиакия - аутоиммунный недуг тонкого кишечника, спровоцированный глютеном. При этом заболевании разрушаются ворсинки кишечника и формируются лимфомы – серьезная кишечная болезнь, предполагающая категорическое исключение из пищевого протокола пищи с содержанием глютена.

Где-то в 90 % случаев целиакия – неследственный недуг. У этих больных проявляется генетический полиформизм, который способствует развитию заболевания. Среди всех страдающих непереносимостью глютена только лишь 1 % имеет диагноз «целиакия». Оставшиеся 99 % показывают экстраинтестинальную, проявляющуюся вне кишечника, симптоматику, обусловленную глютеном.

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Предлагаем список возможных симптомов, которые вызваны глютеном, но присущих осложнениям или сопутствующих целиакии. Помимо прочего, эти симптомы могут возникнуть без связи с целиакией и вызываться только лишь глютеном.

Но при их возникновении важно первым делом провести специальные лабораторные обследования, чтобы исключить непереносимость глютена.

Симптомы целиакии

У взрослых людей

кашицеподобные, жирные экскременты,

понос,

запор,

рвота,

ощущение переполненного живота,

жжение на языке,

боль в костях,

вздутие живота,

бледная кожа,

раздражительность, депрессивное состояние,

дефицит железа,

дефицит фолиевой кислоты,

малокровие.

У детей

патологии роста,

рвота,

вспученный живот,

потеря веса,

мускульная вялость,

зловонный кал,

пропажа аппетита,

мрачное настроение,

бледная кожа,

усталость,

диарея,

проблемы верхних дыхательных путей,

запоры.

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Болезни, обусловленные непереносимостью белка глютена

С непереносимостью глютена связаны проблемы кожи, печени, крови, нервной системы, репродуктивной системы. Среди них:

диабет 1-го типа,

аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото),

ревматоидный артрит,

синдром Шегрена — характеризуется сухостью глаз, рта и прочих слизистых,

герпетиформный дерматит Дюринга (дерматологический недуг),

пурпура тромбоцитопеническая (болезнь Верльгофа) —кровоизлияния в кожу и кровотечения из слизистых,

гемолитическая анемия (разрушение эритроцитов),

аутоиммунный гепатит - воспаление ткани печени,

болезни неврологической и психической природы,

аутизм,

выкидыш,

бесплодие,

саркоидоз (формирование узлов на органах и на соединительной ткани),

гиперпаратиреоз, остеопороз,

проницаемость кишечника, развитие непереносимости пищевых продуктов,

болезнь Крона,

мигрень.опубликовано econet

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