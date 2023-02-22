В чем разница между целиакией и непереносимостью глютена?

Даже гастроэнтеролог со стажем может допустить ошибку и спутать непереносимость глютена с целиакией. Да, целиакия вызывается глютеном. При ней разрушаются ворсинки тонкого кишечника и развиваются лимфомы. Больным целиакией следует срочно отказаться от пищи, содержащей глютен.
Такое состояние как непереносимость белка глютена проявляется в разных формах. Частенько даже опытные гастроэнтерологи могут ошибиться и принять непереносимость глютена за целиакию.
Целиакия - аутоиммунный недуг тонкого кишечника, спровоцированный глютеном. При этом заболевании разрушаются ворсинки кишечника и формируются лимфомы – серьезная кишечная болезнь, предполагающая категорическое исключение из пищевого протокола пищи с содержанием глютена.
Где-то в 90 % случаев целиакия – неследственный недуг. У этих больных проявляется генетический полиформизм, который способствует развитию заболевания. Среди всех страдающих непереносимостью глютена только лишь 1 % имеет диагноз «целиакия». Оставшиеся 99 % показывают экстраинтестинальную, проявляющуюся вне кишечника, симптоматику, обусловленную глютеном.
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Предлагаем список возможных симптомов, которые вызваны глютеном, но присущих осложнениям или сопутствующих целиакии. Помимо прочего, эти симптомы могут возникнуть без связи с целиакией и вызываться только лишь глютеном.
Но при их возникновении важно первым делом провести специальные лабораторные обследования, чтобы исключить непереносимость глютена.
У взрослых людей
У детей
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С непереносимостью глютена связаны проблемы кожи, печени, крови, нервной системы, репродуктивной системы. Среди них:
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Источник: https://econet.ua/
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