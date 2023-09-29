Варикоз: Упражнения для борьбы с расширением вен

При варикозном расширении вен, или при варикозе, стенки сосудов, по которым кровь течёт от тканей к сердцу, становятся шире, деформируются и хуже выполняют свои функции. Чаще всего варикозное расширение поражает наружные тонкие вены на ногах. В этой статье вы узнаете какие упражнения можно и нельзя делать при варикозе, а также что нужно делать для профилактики этого заболевания.
Варикоз и сопутствующие ему явно проступающие синие вены на ногах – проблема более чем многих. Причины тому бывают самые разнообразные: чрезмерные физические нагрузки, беременность и роды, большая нагрузка на ноги как специфика работы, наследственная предрасположенность, неправильное питание и так далее.
Отекание ног и постоянная тяжесть в нижних конечностях – лишь первые симптомы этого заболевания. Научно известный факт, что сила тяжести имеет непосредственное влияние на циркуляцию крови, которую осуществляет сердечная мышца. Поэтому в верхних конечностях циркуляция происходит несколько иным образом, чем в нижних. Кровоток может быть нарушен при заболеваниях клапанов вен или при их слабости. Результатом является застаивание крови, а потом и деформационные процессы в стенках сосудов.
Признаками варикоза служат:
Кроме неприятных ощущений расширение вен может привести и к более серьезным последствиям, таким как образование тромба.
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Придерживаться следует таких правил:
не засыпайте сидя – конечности должны отдыхать в горизонтальном положении, нормализуя циркуляцию крови;
не стойте долго на одном месте и не засиживайтесь – делайте хотя бы маленькие шажки, сгибайте и разгибайте ноги, сменяйте положение хотя бы на пару минут каждый час;
необходимо периодически делать гимнастику, хотя бы самую элементарную;
не находитесь близко у горячей батареи или же открытого огня – это способствует застаиванию жидкости в венах;
приобретите и носите специальные гольфы – их функция состоит в том, чтобы не дать застояться жидкости в ногах;
расслабляющую ванну принимайте до рабочего дня, а не после;
не употребляйте очень соленую пищу – соль мешает циркуляции жидкости.
Конечно, можно прибегнуть и к врачебному вмешательству. Однако это не всегда по карману. В любом случае без физических упражнений при варикозе ног вам не обойтись. Особенно если вы решили заняться решением этой проблемы самостоятельно.
Расширение сосудов – это такая проблема, бороться с которой нужно путям лечебной гимнастики в принципе. Так как боль и деформация сосудов происходит именно из-за застаивания жидкости, которая давит на венозные стенки, лечебная гимнастика и физкультура нормализуют кровоток и артериальное давление, способствуют укреплению тонуса сосудистых стенок.
Комплекс упражнений, который помогает справиться с проблемой:
нагрузка на ноги: лягте ровно и поднимайте ноги вверх-вниз. При этом амплитуда движений должна быть большой, необходимо задействовать тазобедренный сустав;
нагрузка на диафрагму: выполняйте дыхательные нагрузки, которые нормализуют циркуляцию крови и насыщают ее кислородом;
нагрузка на несколько групп мышц нижних конечностей: возьмите бинт или любую другую крепкую ткань, заведите ее за стопы, а концы держите в руках. В таком натянутом положении и выполняйте поднятие конечностей – будут задействованы мышцы голени и таза;
активная ходьба – не забывайте выходить на прогулку. Это полезно и для снятия стресса за день, и для дыхательной системы, и для профилактики застаивания жидкости.
Если явно выступающие венозные узлы еще не успели образоваться, то нужно делать следующее:
Все упражнения выполняют в медленном темпе с произвольным дыханием, кроме упражнений на увеличение амплитуды диафрагмы. Выполнять их стоит ежедневно по три раза. В сумме в день на это стоит выделить полчаса. Самый оптимальный вариант: как утреннюю зарядку, в обед и перед сном.
Известный современный доктор Бубновский разработал комплекс умеренной физической нагрузки, помогающий справиться с болезненными ощущениями в области нижних конечностей, укрепить стенки венозных сосудов и нормализовать кровообращение.
Гимнастические упражнения по системе Бубновского разрабатывают мышцы и повышают общую эластичность тканей. Основой этого рода физической нагрузки является правильное дыхание.
Сюда относят:
При этом все проделывается в неспешном темпе, с глубоким размеренным дыханием и под приятную релаксирующую музыку.
У женщин часто встречается и такая разновидность расширения сосудов, как варикоз малого таза. Особенно распространено это заболевание у женщин, перенесших двое и больше родов. Огромная нагрузка на тазобедренную область все же не проходит мимо.
Поэтому рекомендуется ежедневно следующее:
глубокие приседания и полуприседания, 40 раз. Выполняйте их так, как в детстве на физкультуре: спина ровно, руки перед собою, таз заводим назад, как будто собираемся сесть;
приподнятие таза. Лягте на пол, а ноги согните и положите на поверхность стула, чтобы угол сгиба был 90 градусов. Руки вытяните вдоль. Теперь поднимайте таз. Выполнять не менее 10 раз, при этом таз в воздухе нужно задерживать на несколько секунд;
так называемое упражнение Микулина. Оно крайне простое, но помогает бороться против варикоза всех типов. Встаньте ровно и приподнимитесь на носочки, но не очень высоко. И опуститесь. Повторите 3 десятка раз. Потом сделайте минутный перерыв и выполните еще один подход.
Чрезвычайно полезными являются не только физические упражнения, но и всевозможные варианты ходьбы.
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Если за медицинской помощью вы обратились вовремя, снабдили себя всевозможными кремами и проходите курс по укреплению стенок сосудов, то важно не свести все тяжкие усилия на нет.
Важно понимать, что большая нагрузка на сердце и ноги лишь усугубит проблему. К занятиям спортом в этом случае нужно относиться с умом и не переусердствовать. А прекрасной половине человечества нужно еще и отказаться на время лечения от ходьбы на излюбленной шпильке или каблуках.
Итак, какие же нагрузки нужно хотя бы на время прекратить?
Не засиживайтесь на одном месте, как и не стойте весь день. Делайте небольшие перерывы и обязательно небольшую гимнастику. Иначе жидкость будет и дальше застаиваться в сосудах. При этом не забывайте следить за своим весом. Независимо от того, есть у вас ожирение или нет, дополнительный вес не поможет в борьбе за нормализацию циркуляции крови.
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Помните, что своевременное обращение внимания на проблему позволит вам быстро ее решить и уже летом носить юбки выше колен.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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