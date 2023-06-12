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Варикозная болезнь: 7 обязательных упражнений, которые спасут ваши ноги

Источник: Econet 12 июня 2023 6128
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Чтобы тонизировать сосуды нижних конечностей, необходимо физическими упражнениями усилить венозный отток. Регулярное выполнение предлагаемых упражнений приносит большое облегчение при варикозной болезни.

Варикозная болезнь: 7 обязательных упражнений, которые спасут ваши ноги

Кровь по венам нижних конечностей проталкивается вверх за счет множества факторов. Один из них — система клапанов внутри вены. При варикозной болезни ног клапаны почти не работают, в результате появляется застой крови, отеки, боль и воспалительные осложнения болезни — в том числе такие грозные, как тромбофлебит.  Данный комплекс упражнений выполняется в любое удобное для вас время, желательно 2–3 раза в день. Нагрузки увеличивайте постепенно.

Упражнения при варикозной болезни ног

Исходное положение — лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища.

Упражнение 1

Руки кладем на живот, в течение 1 минуты выполняем глубокое диафрагмальное дыхание.

Упражнение 2

Прямые ноги забросьте на стул, диван. Выполняйте сгибание-разгибание ступней ног — правой и левой по очереди (до 10 сгибаний-разгибаний). Затем сделайте это упражнение обеими ступнями вместе — тоже до 10 раз.

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Варикозная болезнь: 7 обязательных упражнений, которые спасут ваши ноги

Упражнение 3

Ноги поднимите вверх и достаточно широко разведите в стороны. Носки оттяните вперед. В голеностопном суставе вращайте обеими ступнями одновременно вправо и влево. Повторите по 10 раз в каждую сторону.

Упражнение 4

Поднимите вверх прямые ноги, затем согните их в коленях. Начинайте круговые вращения в коленных суставах — одновременно двумя ногами вправо и влево, по 10 раз в каждую сторону.

Варикозная болезнь: 7 обязательных упражнений, которые спасут ваши ноги

Упражнение 5

«Стойка Березка». Поднимите тело в стойку на лопатках. Поддерживайте спину руками. А ногами выполняйте махи-ножницы в вертикальных плоскостях. До 10 махов в двух плоскостях. Если полноценное выполнение стойки на лопатках «Березка» для вас тяжело из-за проблем с позвоночником, ограничьтесь поднятием ног.

Упражнение 6

«Велосипед». Поднимите вверх ноги и согните их в коленях. Теперь крутите педали, как на велосипеде. Выполнение упражнения надо постепенно довести до 3 минут день.

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Упражнение 7

Лягте поближе к стене. Поднимите ноги и согните в коленных суставах, обопритесь ступнями на стену. «Пройдите» вверх и вниз по стене до 5 шагов. Сделайте несколько таких «проходов».

После выполнения упражнений поднимите ноги на высокую опору или обопритесь ступнями о стену и полежите так несколько минут.опубликовано econet

Автор: Карпухина Виктория 

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Источник: https://econet.ua/

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Карпухина Виктория здоровье варикоз упражнения кровь

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