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Варикозное расширение вен и тромбофлебит: Как восстановить кровообращение

Источник: zid.com.ua 12 июля 2023 5652
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Варикозное расширение вен — заболевание с неприятными симптомами, которое может сильно осложнить вашу жизнь. В этой статье вы узнаете несколько натуральных рецептов, которые помогут при варикозе и тромбофлебите.

Варикозное расширение вен и тромбофлебит: Как восстановить кровообращение

Болезни вен — это плата человека за прямохождение. В основном они наследственные. Приводит к ним неравномерное распределение калия на мышцы, держащие вены, из-за чего вены не справляются с током крови по ним и венозные клапаны перестают выполнять свою функцию. Кровь скапливается, в поверхностных венах возникает отек. Кожа становится сухой, к ней присоединяются трофические расстройства. Недостаточное кровообращение, подавленное образование антитромбина приводят к тромбофлебиту, трофическим язвам. Поэтому периодически таким больным рекомендуется делать анализ крови на протромбиновый индекс (норма его в пределах 80-90%).

Народные средства при варикозе и тромбофлебите

  • Отвар из хвоща укрепит стенки сосудов
  • Малина вместо аспирина
  • Чтобы вены уменьшались
  • Теплые ванные для вен

Отвар из хвоща укрепит стенки сосудов

Траволечение варикоза направлено на укрепление венозного тонуса, улучшение текучести крови и оказывает противовоспалительное действие. При лечении варикозного расширения вен весьма действенным является местное применение растений.

Известный фитотерапевт Василий Корчан, рекомендовал в качестве главного лечебного средства для повышения тонуса венозной стенки принимать отвар спор плауна булавовидного из расчета — 1 ст. л. спор на 1 стакан кипятка. Пить по 1/3 стакана отвара за 30 минут до еды.

Для укрепления венозной стенки готовят отвар из трав хвоща полевого и спорыша, листьев одуванчика, вербены лекарственной — по 1 ч. л. каждого растения на 0,5 л кипятка. Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день.

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Варикозное расширение вен и тромбофлебит: Как восстановить кровообращение

Малина вместо аспирина

Для улучшения кровообращения и предупреждения тромбоза применяют растения, содержащие вещества, понижающие свертываемость крови.

Приготовить сбор из взятых поровну травы арники горной, донника желтого, коры лещины и листьев березы бородавчатой. 1 cт. л. смеси залить с вечера 500 мл кипятка и настоять ночь. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

Функцию «Аспирина» в данном случае успешно заменит малина обыкновенная. В отличие от последнего, она не создает предпосылок для язвенной болезни желудка и не снижает необходимого организму количества лейкоцитов в крови.

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Чтобы вены уменьшались

А также, чтобы они и не закупоривались, необходимо периодически делать обертывания ног с применением яблочного уксуса. Для этого смочить марлю уксусом и наложить на ноги (держать их высоко поднятыми), обмотать сухим полотенцем и оставить на 30 минут.

Также периодические делать компресс из молочной сыворотки на ночь: льняную тряпку смочить сывороткой, обернуть ею пораженные места и прикрыть компрессной бумагой. Оставить на всю ночь. Утром обмыть больные места холодной водой.

Эффект действия компресса будет еще выше, если в сыворотку добавить порошки трав полыни обыкновенной и арники (1 ст. л. смеси трав на 0,5 л, настоять 6 часов в темном месте);

Делать упражнения, подобные езде на велосипеде, в положениях сидя и лежа. Еще лучше использовать велотренажер.

В пищу необходимо употреблять регулярно продукты, содержащие витамины В, Р (гречка, морковь, сырая капуста с добавлением кукурузного масла).

Для снятия отечности используют наружно масло тысячелистника.

При значительном поражении мелких сосудов (капилляров) и для восстановления их жизнеспособности необходимо делать, чередуя, легкие растирки сосудов аптечным гелем доктора Тайсона и теплым соком черной редьки с медом (1:1). Смесь сока с медом перед применением подержать на паровой бане 30--40 минут.

Варикозное расширение вен и тромбофлебит: Как восстановить кровообращение

Теплые ванные для вен

Это ранозаживляющее и болеутоляющее средство при болях в ногах и трофических язвах. Рекомендую в таких случаях применять теплые ножные ванны из отвара коры белой ивы или коры дуба. Для приготовления отваров 5 ст. л. коры залить 1 л кипятка и прокипятить еще 15--20 минут. По окончанию процедуры обработать пораженные места аптечным зверобойным маслом.

При тромбофлебитах в качестве успокаивающего и снотворного действия принимать (лучше вечером) отвар шишек хмеля. 1 ст. л. шишек кипятить 15--20 минут в 1 стакане кипятка и выпить за один прием.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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