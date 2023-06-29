Варикозное расширение вен: Полезный комплекс упражнений

Возможны ли занятия спортом, физические упражнения при варикозе? Полезные рекомендации при этом виде заболеваний ног вы найдете в нашей статье...
Варикозное расширение венозных сосудов нижних конечностей сопровождается болями и отечностью. Уменьшить застой крови и лимфы, снизить выраженность симптомов помогут упражнения при варикозе ног. Но к выбору нагрузки нужно подходить осторожно: мышечная перегрузка при варикозе также вредна, как и гиподинамия.
Регулярно делая упражнения при варикозе вен на ногах, удастся:
Дополнительно гимнастика для ног при варикозе укрепит ножные мышцы, сделает красивыми икры и бедра.
Пренебрежение регулярной дозированной нагрузкой приведет к увеличению застойных явлений. Затруднение оттока жидкости усилит нагрузку на вены, а это вызовет прогрессирование варикозной болезни.
Во время сна тело расслабляется, ток крови замедляется. Утренняя зарядка при варикозе ног улучшит кровообращение.
Упражнения выполняются, лежа в постели:
Для каждого упражнения нужно сделать по 10 повторов, а затем полежать 10-15 минут, положив под щиколотки валик. После небольшого отдыха сделать эластичное бинтование или надеть компрессионные чулки и подняться с постели.
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Количество повторов указано для «тренированного» человека. Если ощущение усталости возникло раньше, то нужно остановиться. Выполнение упражнений через силу при варикозе навредит сосудам.
Выполняя гимнастику дома, лучше подобрать упражнения при варикозе нижних конечностей так, чтобы нагрузка была не только на ноги, но и на другие части тела. Рекомендуется использовать предложенный комплекс.
Разминка, выполняется стоя:
Разогрев ножные мышцы, можно переходить к гимнастике для ног при варикозе нижних конечностей. Сидя на стуле:
Предлагаемые упражнения на спине не только помогут при варикозе ног, но и укрепят брюшные мышцы, подтянут живот:
Упражнения для ягодиц стимулируют приток крови к этой части тела, уменьшая застойные явления и отечность в ногах:
Рекомендованные движения помогут улучшить кровообращение, избавиться от дряблости мышц.
Если работа связана с долгим сидением за компьютером или со стоянием в неподвижной позе, предотвратить ухудшение состояния вен поможет выполнение движений разминки или сидя.
Гимнастика при варикозе ног для пожилых почти такая же, как и для лиц молодого возраста. Требуется соблюдать только ряд ограничений:
При занятиях гимнастикой в пожилом возрасте нужно контролировать свое состояние. Если одно из упражнений вызывает дискомфортные ощущения или усталость, то следует выбрать другое движение.
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Перед выполнением этих упражнений надо уточнить у флеболога, какие упражнения можно делать при варикозе. Неправильно выбранные позы усугубят течение патологии.
Физическая нагрузка нужна при варикозе, но патологические изменения вен накладывают ряд ограничений. В список, какие упражнения нельзя делать при варикозе ног, входят:
Силовые тренировки при варикозной деформации запрещены. Перенапряжение ножной мускулатуры негативно отразится на расширенных венах, усугубит тяжесть патологии.
Для профилактики рекомендованы лечебные движения, предложенные при варикозе:
Профессиональный спорт при варикозе на ногах вреден: серьезные тренировки плохо отразятся на сосудах. Но это не значит, что надо забыть о спортивных занятиях. Можно ли заниматься спортом при варикозе, зависит от того, какой любительский вариант выбран.
Флебологи рекомендуют:
На то, можно ли заниматься спортом при варикозе ног, влияет и характер патологических изменений. При тяжелом течении с отеками и нарушениями трофики разрешены только небольшие нагрузки. При легкой стадии заболевания любительский спорт позволит улучшить тонус вен.
Легкий бег при варикозе возможен. Сокращение мышц стимулирует движение крови по венам. Однако нужно не забывать, что излишняя нагрузка ухудшает течение болезни. Можно бегать при варикозе на ногах, только придерживаясь следующих правил:
Любителей посещать тренажерный зал интересует, можно ли при варикозе заниматься на велотренажере. Почти всегда доктора позволяют тренировки, но рекомендуют:
Велотренажер флебологи запретят при выявлении признаков флебита и тромбоза, а также при декомпенсированном варикозе с трофическими нарушениями.
Лечебный трикотаж оказывает легкое давление на кожу, уменьшает перерастягивание сосудов и повышает смыкание венозных клапанов, предотвращает появление отечности.
Ношение компрессионной одежды обязательно при занятиях ЛФК или посещении тренажерного зала. А при прогрессирующем течении варикоза человеку приходится пользоваться бельем с компрессией постоянно: надевая чулки или колготы утром и снимая на время ночного сна.
Сделанный специалистом массаж улучшит отток лимфы, уменьшит отечность и снизит риск трофических изменений. Если нет возможности посетить профессионального массажиста, то допускается делать самомассаж. Легкие поглаживания должны начинаться с пальцев стопы и постепенно подниматься на голень и бедро. Выступающие варикозные узлы трогать запрещено.
Питание должно быть сбалансированным.
Обязательно надо включить в рацион:
Важно отказаться от вредной пищи, негативно влияющей на сосуды и состав крови. Из меню надо убрать пряности, соленья, консервы и копчености.
В дополнение к ЛФК и лекарственной терапии разрешается использовать народные рецепты. Для лечения могут использоваться:
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Применение народных средств разрешается только по согласованию с врачом. Некоторые рецепты могут быть противопоказаны при определенных формах варикоза или из-за наличия у человека сопутствующих заболеваний.
Заключение
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Источник: https://econet.ua/
Замечательные рекомендации! Действительно движение - жизнь, а стояние и сидячий или стоячий образ жизни - прямой путь к варикозу. Сама практикую гимнастику недавно. Результат радует - венозная сеточка побледнела и в ногах чувствуется легкость.Ответить
Надо опробовать, а то от сидячей работы венки уже ноют.Ответить
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