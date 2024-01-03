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Варикозное расширение вен: поможет перевернутая поза!

Источник: steptohealth.ru 03 января 2024 5938
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Физические упражнения необходимы для предотвращения варикозного расширения вен. Но чтобы улучшить кровообращение, не обязательно ходить в спортивный зал. Достаточно, например, подниматься и спускаться по лестнице или ходить босиком.

Варикозное расширение вен: поможет перевернутая поза!

У некоторых женщин варикозное расширение вен нередко проявляется уже с молодых лет.  Обычно это связано с генетической предрасположенностью, но свой «вклад» дают и неправильное питание, курение, сидячий образ жизни. В этой статье мы расскажем, что делать, когда появляются первые признаки варикозного расширения вен, так как на этой стадии еще можно предотвратить заболевание, а заодно улучшить кровообращение и общее состояние организма.

Что делать, если появились признаки варикозной болезни: 6 советов

Эти советы помогут не допустить развитие болезни:

Забудь о горячей воде

Даже если ты мерзлячка, худшее, что ты можешь сделать, — это принимать горячий душ. При плохом кровообращении человек скорее мерзнет, но горячей водой мы только усугубляем проблему. Переход от горячей воды к холодной не должен быть резким. Просто каждый раз, когда мы моемся, вода должна становиться менее горячей; и тело будет к этому привыкать. Когда мы заканчиваем принимать душ, можно на несколько секунд пустить холодную воду или даже чередовать холодную воду с горячей, особенно для тех мест, где начинает проявляться  расширение вен. Результатом этого станет прекрасное самочувствие и ощущение легкости в теле.

Двигайся каждый день

Чтобы избежать появления варикозного расширения вен и развития этой болезни, нужно стараться больше двигаться. Не всегда можно пойти в спортзал, но нужно заставлять себя почаще отрываться от кресла.

  • Можно подниматься и спускаться по лестнице.
  • Можно не ездить на транспорте, а ходить пешком — если расстояние небольшое и время позволяет.
  • Можно дома делать разные упражнения и растяжку, по выходным ходить на длительные прогулки  и т.д.

Особенно хорошо выбираться «на природу» и ходить босиком по траве, песку или по воде летом. Это приятное занятие не только снимает стресс и тревожность, но и прекрасно улучшает кровообращение, а также способствует расслаблению и подъему жизненных сил.

Варикозное расширение вен: поможет перевернутая поза!

«Перевернутая» поза

Это простое упражнение очень улучшает состояние страдающих варикозом. Целый день мы всей массой своего тела «нагружаем» ноги; чтобы их разгрузить, рекомендуется вечером делать обратное: поднимать ноги вверх. Это можно делать разными способами:

  • Лежа, кладем ноги на пару больших диванных подушек, так чтобы они были заметно выше головы.
  • Лежа у стены, поднимаем ноги и прислоняем их к стене; получается прямой угол.
  • Делаем одну из перевернутых поз: при этом опора делается или на голову, или на шейный отдел спины (поза «березка»).  Эти упражнения можно делать только тем, кто уже хорошо с ними знаком, или же под руководством опытного тренера.

Избавляйся от лишнего веса

Лишний вес очень усугубляет проблемы с кровообращением, поэтому, если у тебя есть и эта проблема (лишний вес), мы рекомендуем серьезно заняться похудением; это позволит тебе не только сбросить лишние килограммы, но и почувствовать в себе больше энергии — которая потребуется для выполнения наших рекомендаций.

Правильно питайся

Специальная программа предусматривает воздействие на проблемные сосуды как «снаружи», так и «изнутри». Воздействие «изнутри» — это правильное питание. 

Необходимо избегать следующих продуктов и напитков:

  • Рафинированный сахар
  • Рафинированная соль
  • Рафинированная мука
  • Жареное и полуфабрикаты
  • Гидрогенизированные жиры
  • Алкогольные напитки
  • Сильно поджаренный кофе

Полезны же следующие продукты:

  • Виноград
  • Цитрусовые
  • Арбуз
  • Черника
  • Чеснок
  • Лук
  • Сельдерей
  • Петрушка
  • Помидоры
  • Тыквенные семечки
  • Оливковое масло первого холодного отжима
  • Люцерна
  • Грецкие орехи
  • Имбирь
  • Кайенский перец
  • Куркума

Варикозное расширение вен: поможет перевернутая поза!

Открой для себя натуральные средства

Чтобы усилить действие оздоровительной программы, особенно в такое время года, когда кровообращение в проблемных сосудах ухудшается, рекомендуем также принимать некоторые натуральные добавки на основе лекарственных растений. Они могут быть для внутреннего (капсулы, приправы, настои, экстракты и т.д.) или наружного (кремы, лосьоны, эссенции, гели и т.д.) применения, но в их состав всегда входят лекарственные растения, рекомендуемые для улучшения кровообращения:

  • Иглица колючая
  • Розмарин
  • Гамамелис
  • Виноградная лоза
  • Кипарис
  • Центелла азиатская

Очень эффективны также для снятия боли и тяжести в ногах специальные холодные гели. Они продаются в аптеках.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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