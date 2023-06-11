Ваш лучший друг: Что необходимо знать о желчи?

Мы много внимания уделяем здоровому, сбалансированному питанию, всевозможным диетам. Но мало знаем о такой важной жидкости в организме, как желчь. В каких процессах она принимает участие и какими проблемами со здоровьем грозит вязкость желчи?
Жёлчь в организме человека – это жидкость жёлтого, зеленоватого цвета, чрезвычайно горькая по вкусу. Секреция жёлчи осуществляется специальными клетками печени. Далее жёлчь скапливается в жёлчных протоках, расположенных в печени, а потом уже поступает в жёлчный пузырь и в двенадцатиперстную кишку, где принимает непосредственное участие в пищеварительных процессах.
Сегодня большое внимание уделяется так называемому пищевому поведению. Говоря проще, всевозможным диетам. Вопрос здорового, сбалансированного питания теперь популяризируется в силу того, что потребитель получает множество продуктов, насыщенных огромным перчнем добавок (например, канцерогенами) и многие болезни «помолодели».
Оказывается, образ питания прямым или косвенным образом влияет на возникновение и развитие широкого спектра заболеваний. Но за пределами широко доступной информации и пищеварении незаслуженно оказалась важная роль желчи, о которой опубликовано достаточно работ корифеев медицины ХХ века.
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Желчь осуществляет в организме 4 функции:
Исключительно вместе с жиром всасываются легендарные жирные кислоты и жирорастворимые витамины: витамины А, Е, К и Д.
Недостаточное поступление в систему кровообращения жирорастворимых витаминов чревато болезненным внешним видом кожи, волос, ногтей и риском возникновения тромбов.
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Когда организм не может усваивать жир, запускается механизм избирательного всасывания еды. Говоря по-другому, искусственным путем возникает дисбаланс в сторону низкожировой диеты. Такой дисбаланс приводит к тому, что печень трансформирует излишки углеводов в жир и аккумулирует его.
Желчь дает возможность использовать жир как источник энергии вместо того, чтобы накапливать его в нежелательных частях тела.
Когда вязкая желчь не может участвовать во всасывании жиров, это может отразиться на мозговой дисфункции (прогрессу деменции), скачкам показателя сахара крови, недостаточного продуцирования половых гормонов и серотонина.
Данный факт связан с тем, что вместе с перевариванием жиров организм вырабатывает один фермент, который преобразует неактивную форму гормона (Т4) в активную (Т3).
Осуществляя детоксикацию, печень перебрасывает токсины в желчь. А она уже удаляет шлаки из организма. Поэтому становится понятным, что для эффективной детоксикации нужна не вязкая, а жидкая желчь.
Когда излияние желчи в тонкий кишечник усложняется из-за вязкости последней или не хватает питательных веществ для производства желчи, то организм человека не в состоянии обеспечить эффективную детоксикацию.
Это означает, что печень не в состоянии удалить продукты жизнедеятельности и токсины. В итоге возможно появление таких симптомов: «приливы», ночное потоотделение, прыщи на коже, депрессивные состояния.
Метаболиты гормона эстрогена нуждаются в полноценном выведении. Если эстроген не удаляется, то он снова всасывается в кишечнике и провоцирует эстрогеновое доминирование. Это проявляется в задержке жидкости и гипотиреозу. В придачу ко всему, чрезмерное количество эстрогена провоцирует повышение показателя холестерина в желчи, что приводит к усилению вязкости последней.
Желчь настолько важна в процессах детоксикации, что при симптомах аллергии, артритов и остальных воспалительных повреждений мускулов и суставов в организме наблюдается до 75% нехватки желчи.
Улучшение качественных характеристик желчи повышает эффективность метаболизма на 50%.
Жидкая желчь тождественна тонкой талии.
Теперь становится понятным, что без усиленного внимания к желчи тема потери веса, лечении гипотиреоза, поступления питательных веществ в организм становится бессмысленной.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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