Важная информация о вашем здоровье

Вы посещаете туалет и рассматриваете результат дефекации? Можно многое узнать о состоянии здоровья, лишь взглянув на стул и оценив его цвет, размер, форму, консистенцию, запах и прочие показатели. Так вы сможете обнаружить проблемы со здоровьем на раннем этапе. Это касается целиакии, гепатита, инфекций и камней мочевыводящих путей, воспалений кишечника, панкреатита и даже рака.

Когда речь заходит о привычках в туалете, мало кто любит говорить на эту тему - по крайней мере, те, кто старше четырех лет. Упомяните кал – и желающих поговорить как ветром сдувает или, поменьшей мере, возникнет странное выражение лица, нервный смех и шутки об «избытке информации».

Вид фекалий может многое рассказать о вашем здоровье

Но отходы вашей жизнедеятельности – это важный вопрос, который заслуживает серьезного внимания, независимо от «фактора фу». Ведь если вы не обращаете внимания на то, что остается в туалете, вы просто смываете свое здоровье в канализацию!

Знаете ли вы, что человек в среднем производит около пяти тонн стула за всю жизнь? Оказывается, из этой горы отходов можно узнать много полезного.

Форма, размер, цвет и другие характеристики фекалий могут многое рассказать о вашем здоровье в целом, о том, как работает ваш желудочно-кишечный тракт, и даже сориентировать относительно серьезных заболеваний, которые могут у вас быть - например, инфекции, проблемы с пищеварением и даже рак. Кал бывает почти всех цветов радуги ... и, пожалуйста, простите меня за использование слов «кал» и «радуга» в одном предложении.

Несмотря на то, что у «нормального» стула может быть разный цвет, консистенция и форма, все же есть аспекты, при возникновении которых следует немедленно обратиться к врачу. Именно с этой точки зрения в нижеследующем обзоре мы расскажем о том, что в туалете нормально, а что – нет.

Что такое нормальный стул?

Ваш стул на 75 процентов состоит из воды. Остальное – дурно пахнущее сочетание клетчатки, живых и мертвых бактерий, разных клеток и слизи. Характеристики вашего стула расскажут вам о том, насколько счастлив и здоров ваш пищеварительный тракт - цвет, запах, форма, размер, даже звук, с которым кал опускается в воду, и даже то, уходит ли он под воду или остается на поверхности – все это важная, имеющая значение информация.

Бристольская шкала формы кала – это удобный инструмент, который помогает понять состояние дел. В идеале, ваш стул должен приближаться к типам 3, 4 и 5 – от «колбасовидного или змеевидного с мягкой и гладкой поверхностью» до «мягких комочков, легко проходящих через прямую кишку». Тип 4 - золотая середина.

Клетчатка придает стулу объем и действует как клей, чтобы стул не распадался по кусочкам. Мягкий стул, но не диарея, может быть связан с непереносимостью лактозы, искусственных подсластителей (сорбит и спленда) или реакцией на фруктозу или глютен.

Посмотрите, послушайте и понюхайте – а потом смывайте

Итак, вы смотрите в туалет: все ли там нормально? Следующая таблица поможет вам понять, на что обратить внимание, чтобы вы тревожились понапрасну. Конечно же, есть ряд признаков, которые ДОЛЖНЫ вызывать озабоченность, и они тоже в ней указаны. Если изменения стула сопровождаются болью в животе, сообщите об этом врачу.

Здоровый стул Нездоровый стул Средне- или светло-коричневый Стул, прохождение которого через прямую кишку затруднительно, болезненно или требует напряжения Гладкий и мягкий, сформированный, продолговатой формы, а не отдельные куски Твердые комки и куски, или кашицеобразный и водянистый, или даже пастообразный, который трудно счищать

3-5 см в диаметре и до 45 см в длину Стул узкой формы, в виде карандаша или ленты может указывать на непроходимость кишечника или опухоль – или, в худшем случае, на рак толстой кишки; если стул в узкой форме появляется нерегулярно, то это не очень тревожный знак, но если это - постоянно, то вам определенно следует обратиться к врачу S-образная форма, повторяющая форму нижнего отдела кишечника Черный, цвета дегтя или ярко-красный стул может указывать на кровотечение в желудочно-кишечном тракте; черный цвет стула также может объясняться приемом некоторых лекарственных препаратов, пищевых добавок или употреблением черной солодки; если у вас стул черного цвета или цвета дегтя, то лучше обратиться к врачу Тихое и мягкое погружение в воду. Он должен упасть в унитаз с немного свистящим звуком, а не как пушечное ядро, с громким всплеском, после которого нужно помыться Белый, бледный или серый цвет стула может указывать на отсутствие желчи, что предполагает серьезную проблему (гепатит, цирроз, нарушение работы поджелудочной железы, или, возможно, закупорка желчных протоков), поэтому обязательно обратитесь к врачу; антациды также могут быть причиной белого цвета стула Естественный, не отвратительный запах (я не говорю, что он должен хорошо пахнуть) Желтый цвет стула может указывать на инфицирование лямблиями, проблемы с желчным пузырем, или состояние, известное, как синдром Жильбера - если вы видите желтый цвет, обратитесь к врачу Однородная консистенция Наличие непереваренной пищи (следует обратить особое внимание, если оно сопровождается диареей, потерей веса, или другими изменениями в ходе испражнения) Медленно опускается под воду Остается на поверхности или разбрызгивается Увеличение слизи в стуле: может быть связано с воспалительным заболеванием кишечника, например, болезнью Крона или язвенным колитом, или даже раком толстой кишки, особенно, если оно сопровождается кровью или болями в животе

У стула отвратительный запах?

Если у вашего стула чрезвычайно неприятный запах, это нельзя игнорировать. Я имею в виду запах, который намного хуже обычного неприятного запаха фекалий. Зловонный стул может быть связан с целым рядом проблем со здоровьем, например:

мальабсорбция,

целиакия,

болезнь Крона,

хронический панкреатит,

муковисцидоз.

Муковисцидоз (МВ) – заболевание, вызванное дефектным геном, из-за которого организм вырабатывает аномально густую, липкую слизь, которая накапливается и вызывает опасные для жизни инфекции легких и серьезные проблемы с пищеварением. В большинстве случаев МВ диагностируется в возрасте до 2 лет, поэтому эта проблема больше характерна для младенцев и детей младшего возраста.

Раз уж мы заговорили о том, что плохо пахнет, вспомним о газах. Выпускать газы (метеоризм) - это нормально. Это не только нормально, это еще и признак того, что триллионы трудолюбивых бактерий кишечника хорошо выполняют свою работу. Люди выпускают газы в среднем 14 раз в день - от 0,5 до 2 литров! 99% газа не имеют запаха, так что вы можете даже не знать, что это происходит. Подумайте –ведь если бы не это, мы бы лопнули, как воздушные шары!

Запор и диарея

В среднем, у организма уходит от 18 до 72 часов, чтобы переработать пищу в кал и вывести его. Если это время существенно сокращается возникает диарея, потому что кишечник не успевает впитать всю воду. И наоборот, если это время удлиняется, может возникнуть запор, потому что поглощается слишком много воды, в результате чего стул становится твердым и сухим.

Запор определяется как требующее напряжения испражнение жестким, сухим калом; при этом, как правило, снижается частота дефекации. Напряжение – это ненормально, равно как и чувство неполного опорожнения, вздутие живота, спазмы или вялость после дефекации. В возрасте старше 65 лет риск запоров значительно возрастает.

Хронический, запущенный запор может стать причиной каловых завалов, что является серьезным заболеванием. Слабительных следует избегать любой ценой и использовать их только в крайнем случае.

Распространенные причины УВЕЛИЧЕНИЯ частоты дефекации/диареи

употребление в пищу большого количества фруктов и овощей (увеличение клетчатки),

усиленные занятия спортом,

употребление большого количества воды,

эмоциональный стресс,

гипертиреоз (увеличение функции щитовидной железы),

болезнь Крона,

язвенный колит,

целиакия,

пищевая аллергия,

синдром раздраженного кишечника,

побочные эффекты лечения,

желудочно-кишечные инфекции.

Распространенные причины УМЕНЬШЕНИЯ частоты дефекации/запора

изменение рациона питания, меньший объем клетчатки, меньше фруктов и овощей,

беременность, роды или гормональные нарушения ,

, эмоциональный стресс,

проблемы с мышцами или нервами в кишечнике, прямой кишке или заднем проходе,

игнорирование позывов, нахождение в дороге или ваше расписание, из-за которого вы вынуждены сдерживать позывы к дефекации,

синдром раздраженного кишечника,

малоподвижность,

диабет,

недостаточный водный баланс в организме,

гипотиреоз (недостаточная функция щитовидной железы),

добавки с кальцием или железом,

местная боль или дискомфорт вокруг ануса, например, вследствие трещин или геморроидальных узлов,

препараты, такие как наркотические обезболивающие (кодеин, например), диуретики, антациды, антидепрессанты; избыток или злоупотребление слабительными,

реже: дивертикулит, непроходимости кишечника, колоректальный рак, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и повреждение спинного мозга,

пищевая аллергия.

Как добиться идеальной перистальтики кишечника

Большинство проблем с желудочно-кишечным трактом можно предотвратить или решить путем простого изменения рациона питания и образа жизни. Если у вас проблемы с дефекацией или вы себя неважно чувствуете, взгляните на следующие факторы и подумайте о том, что можно изменить.

Эти стратегии помогут предотвратить запор или диарею, а еще помогут не допустить их повторного возникновения.

Избавьтесь от всех источников глютена в своем рационе (наиболее распространенными являются пшеница, ячмень, рожь, полба и другие зерновые).

Придерживайтесь рациона, который включает в себя цельные продукты питания, богатого свежими органическими овощами и фруктами, которые обеспечат вас питательными веществами и клетчаткой; основная часть клетчатки должна поступать из овощей, а не из зерновых.

Избегайте искусственных подсластителей, избытка сахара (особенно фруктозы), химических добавок, глутамата натрия, чрезмерного количества кофеина и обработанных пищевых продуктов, так как все они вредны для желудочно-кишечного тракта.

Укрепите кишечную флору, добавив в свой рацион натуральные ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, соленые огурцы и кефир (если вы переносите молочное); добавьте пробиотики, если считаете, что не получаете достаточно полезных бактерий из вашего рациона.

Попробуйте увеличить потребление клетчатки – стоит рассмотреть подорожник и свежемолотые семена органического льна (старайтесь употреблять по 35 гклетчатки в сутки).

Поддерживайте водный баланс – пейте много свежей, чистой воды.

Ежедневно занимайтесь спортом.

Избегайте фармацевтических препаратов, таких как обезболивающие типа кодеина или гидрокодона, которые замедляют функцию кишечника, антидепрессантов и антибиотиков, которые могут вызвать различные сбои в работе ЖКТ.

Подумайте о том, чтобы испражняться, сидя на корточках – при этом выпрямляется прямая кишка, расслабляются пуборектальные мышцы и стимулируется полное опорожнение кишечника, без напряжения. Научно доказано, что это облегчает состояние при запоре и геморрое.

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Автор доктор Джозеф Меркола

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