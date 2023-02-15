Важные антиоксиданты для иммунной системы

Антиоксидантами или окислителями называют молекулы, которые способны блокировать опасные цепные процессы, запускающиеся сводными радикалами. В организме они выполняют защитную роль, и их недостаток ведет к нарушениям в структурах клеток, ослаблению иммунитета, развитию хронических заболеваний.

NAC (ацетилцистеин или N-ацетил-L-цистеин) – один из самых мощных антиоксидантов, который является производным аминокислоты цистеина, тесно связан с производством глутатиона в организме. Глутатион – это вещество, которое синтезируется в теле человека, и служит защитой от многих инфекций, поддерживает молодость и здоровье и предотвращает развитие опухолей.

Антиоксиданты для иммунитета

Исследования показали, что чем выше показатель глутатиона в организме, тем меньше риск возникновения заболеваний, особенно в пожилом возрасте.

Повысить его уровень в крови помогут некоторые серосодержащие растительные продукты:

крестоцветные – обычная, брокколи, цветная и листовая капуста;

авокадо, грейпфруты;

томаты, чеснок.

Кроме этого, насыщенные цистеином: куриное мясо и яйца, сыр и йогурт, некоторые бобовые, также способствуют возрастанию глутатиона.

Поддержание иммунитета

Здоровье человека подрывают опасные патогены, такие как вирусные возбудители, грибковые и бактериальные инфекции, многочисленные стрессы и нездоровый образ жизни. Глутатион, синтезирующийся в печени, играет важную роль в укреплении защитных сил организма. Он необходим для поддержания уровня лимфоцитов, борющихся с инфекционными возбудителями и воспалительными процессами.

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Здоровье органов дыхания

Такие респираторные заболевания как эмфизема легких, бронхит, являются наиболее распространенными из-за употребления табачных изделий. NAC – обладает сильным муколитическим эффектом, и его применяют для разжижения слизи и выведению мокроты из организма. Также его назначают при отитах, ринитах и других инфекционных процессах.

Исследования показали, что высокие дозы NAC, в некоторых случаях помогли предотвращать обострения у людей с хронической обструктивной болезнью легких, а средние дозы – стабилизировать состояние пациентов с хроническим бронхитом.

Защита печени

Основной фильтр крови в нашем организме – печень, отвечает за выведение токсических веществ и удаление отработанных шлаков. Многие химические вещества, употребление лекарств, алкоголя и вредных продуктов, повышают нагрузку на печень и постепенно разрушают ее. Ацетилцистеин способствует защите и помогает в выработке глутатиона, который улучшает функции печени и минимизирует вредные последствия от дополнительной нагрузки.

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Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания

Ученые-исследователи утверждают, что NAC может способствовать улучшению чувствительности к инсулину у людей с инсулинорезистентностью, состоянием преддиабета и сахарным диабетом. Повышенный уровень сахара в крови увеличивает риск сердечных приступов. Исследования на животных показали, что прием ацетилцистеина защищает ткани сердца от повреждений, вызванных повышенным уровнем сахара, снижает нарушения, которые поражают сердце из-за недостаточного притока кислорода к сердцу.

Кроме этого учеными был отмечен значительный потенциал в замедлении окислительных процессов, и тем самым – в защите сердца у диабетиков от повышенного риска инфаркта миокарда. А в 2019 году ученые получили данные, что NAC способен защитить сердце от побочных проявлений химиотерапевтических препаратов, применяемых при раковой терапии.

Проблемы рождаемости

С хроническим бесплодием сталкиваются десятки миллионов людей во всем мире. Одной из причин, как у мужчин, так и у женщин, является высокий уровень окислительного стресса в организме. Ученые высказывают предположения, что NAC способствует не только снижению веса, но и понижает избыток тестостерона у женщин и улучшает параметры спермы и антиоксидантный статус у мужчин с бесплодием.

Психические заболевания

Обследования показали, что NAC улучшает функции памяти и может оказывать положительное влияние на когнитивные способности при психозах, биполярных расстройствах, шизофрении, депрессиях и повышенной тревожности.опубликовано econet

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