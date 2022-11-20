Великолепная четвёрка против свободных РАДИКАЛОВ

Среди множества угроз человеку - свободные радикалы и тот непоправимый вред здоровью, который они способны нанести. Прежде, чем говорить о защите организма от свободных радикалов, надо понять, что это такое, какой от них вред и какие средства от свободных радикалов могут реально помочь.

Среди множества угроз человеку в последнее время много разговоров о радикалах и том непоправимом вреде, который они способны нанести. Прежде чем говорить о защите организма от свободных радикалов надо понять, что это такое, какой от них вред и какие средства от свободных радикалов, могут реально помочь. Для этого придётся прочесть список антиоксидантов и узнать, какие от чего помогают.

Вред свободных радикалов и роль антиоксидантов

Влияние радикалов на человека

Немного истории

Основания для формирования свободных радикалов

Последствия избытка радикалов

Внешние источники радикалов

Самые опасные радикалы

Защита от радикалов

Внутренняя защита

Великолепная четвёрка

Как снизить окисление организма?

Что такое антиоксиданты

Рейтинг продуктов по содержанию антиоксидантов

Среди множества угроз человеку в последнее время много разговоров о радикалах и том непоправимом вреде, который они способны нанести. Прежде, чем говорить о защите организма от свободных радикалов, надо понять, что это такое, какой от них вред и какие средства от свободных радикалов могут реально помочь. Для этого придётся прочесть список антиоксидантов и узнать, какие от чего помогают.

Влияние радикалов на человека

Что такое свободный радикал? Это результат деятельности клеток, т. е. материалы, образующиеся в итоге некоторых процессов, например, разложения жиров, метаболизма и процессов воспаления.

Требуется отметить, что далеко не все вещества подобного происхождения относятся к вредоносным свободным радикалам. К последним относят не более 5% от общего числа.

Свободные радикалы появляются в итоге выработки энергии клеткой. По сути, это атом или молекул, в состав которой входит один свободный электрон, это и определяет его возможности вызывать процессы окисления.

Как показывают результаты многочисленных исследований среди общего объема отходов от деятельности клеток составляет не более 5%, если это число превышено, то это создает угрозу человеческому организму.

Радикалы могут на элементарном уровне повредить клетки, за счёт своих окислительных характеристик. Повреждения молекул могут вызвать серьезные последствия, вплоть до появления раковых опухолей.

Справедливости ради надо отметить, что отдельные радикалы вырабатываются иммунной системой и они уничтожают вирусы и вредоносные микроорганизмы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Отдельные радикалы заняты созданием гормонов и активации других элементов. Они требуются человеку для генерации энергии, и различных веществ в которых он испытывает потребность.

Между тем нельзя забывать и том, что большой объем радикалов приводит к появлению еще их большего объема. А, это может привести росту ущерба для человека. Итогом, присутствия большого количества этих элементарных частиц может привести к тому, что произойдёт смена алгоритмов кодирования в клетках генетических данных, произойдет нарушение белковой структуры. Все дело в именной системе, она распознает белки такого типа как вредные и приложит все усилия для их уничтожения. В результате, белки, которые прошли мутацию приводят к повреждению защитного иммунного механизма. Это вызывает появление лейкемии и другим формам онкологических заболеваний.

Наличию свободных радикалов способствует скопление воды в организме. Приводит ускорению старения. Приводит к нарушению уровня кальция, а это также приводит к появлению различных заболеваний.

Немного истории

В середине прошлого века, советские ученые совершили открытие свободных радикалов, и после этого, мир как будто сошёл с ума. Исследователи, постоянно обнаруживали новые характеристики радикалов при этом научные разработки постепенно перемещались от чистой химии в сторону медицины.

С течением времени, люди стали узнавать то, что раковые патологии, старение, и даже бесплодие напрямую связаны с этими элементами.

В наши дни их рассматривают как ущербные молекулы, с отсутствующим электроном. Они прилагают массу усилий для того, чтобы его вернуть, отнимая их у других элементов, т. е. штатных молекул. Из тех, которые выстраиваются все клетки и соответственно органические ткани.

После атаки, совершенной радикалами, начнется невозвратимый операция окисления, инициирующей процедуру уничтожения тканей.

Другими словами, отняв у полноценной молекулы электрон, радикал возвращается в исходное положение, а молекула, его потерявшая становится радикал.

Свободные радикалы

Количество поражённых молекул резко возрастает и происходит замыкание круга.

В результате этого, элементарные частицы, которые были пассивны, начинают вступать в химическое взаимодействие. Например, коллаген, вступивший в контакт с кислородом, приобретает излишнюю активность, что позволяет ему вступать с подобными молекулами. Такие соединения менее эластичны и скопление таких соединений приводит к старению кожи, появлению морщин и других неприятностей.

Кстати, как пример, воздействия радикалов можно назвать процесс ржавления металла.

Под их действием организм человек, постепенно начинает «ржаветь» и изнашиваться.

Основания для формирования свободных радикалов

В организме протекает постоянная выработка этих элементов. Этому способствуют определенные факторы. Изначально была определена первопричина появления свободных радикалов под действием радиации. Другая, менее распространенная причина — это прием некоторых лекарственных средств. Подвергаясь разнообразным изменения во время реакций внутри человека они теряют свои элементарные частицы и трансформируются в свободные электроны.

Ещё одна из причин образования этих электродов — это курение. Никотиновая смола и смолы, содержащиеся в табаке, провоцируют ряд реакций, в результате которых, происходит выделение свободных радикалов.

Но самыми распространенные поводы для образования радикалов, создают плохая экология, отработанные газы, жирная еда, постоянные стрессы.

При дыхании в легкие проникает большое количество агрессивных молекул защитится от которых практически нереально.

Наше любимое солнце, которое приносит человеку тепло и свет, по сути, это главный производитель свободных радикалов. Его лучи способствуют процессу фотостарения. Ультрафиолет попадает внутрь клеток кожи и выбивает электроны из элементов, которые образуют и мембрану, и клеточную среду. Итогом этого становится то, что вследствие этого, происходит старение и изнашивание кожных покровов.

Излучение, попадая в молекулы вышибет из них электрон, превращает ее в радикал. После такие молекулы начинают нести вред человеческому организму, в соответствии с механизмом, который был описан выше.

Многочисленные исследования показали и то, что на появление свободных радикалов оказывает и стресс, который постоянно испытывает современный человек. Во время стрессов происходит выделение таких гормонов, как адреналин, причём в объёмах, многократно превышающих потребности организма. Такое выделение приводит к нарушению клеточного питания, и их дыхания. В результате происходит накопление и разнесение радикалов по организму.

Итогом распространения становится старение и износ организма в целом.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Последствия избытка радикалов

При рассмотрении деятельности радикалов можно отметить, что они способствуют развитию следующих заболеваний:

сердечно-сосудистые;

диабет;

онкологические;

аллергические;

инфекционные.

Внешние источники радикалов

Кроме того, что радикалы образуются вследствие жизнедеятельности организма, существует опасность попадания радикалов из внешней среды. В частности, среди каналов поступления можно выделить следующие:

Воздух поступающий через легкие;

В потребляемых продуктах;

Курение.

Не представляют пользу и некоторые продукты, например, кукурузное масло, в состав которого входит жирные кислоты.

Кроме этого, свободные радикалы образуются в большом объеме в продуктах, прошедших длительную термическую обработку.

Самые опасные радикалы

Радикалы играют существенную роль в деятельности организма. Одни выступают в качестве индикаторов, другие требуются для настройки синтезирования различных соединений, а некоторые занимаются борьбой с вредоносными микроорганизмами. Между тем существуют и такие, которые способны нанести серьезный вред биологическим соединениям.

Гидроксильные радикалы наносят самый опасный ущерб организму. Н их долю приходится порядка 50% всех его поражений. Они поражают в первую очередь нуклеиновые кислоты и мембранные белки.

Следующий по агрессивности считают пероксинитрит. Он повреждает белок и это приводит к гибели некоторых ферментов. Пероксинитрит наносит невосполнимый ущерб клеточным мембранам и в результате, может быть осуществлена модификация ДНК.

Защита от радикалов

Довольно давно, медики нашли способы противостояния действию нестабильных частиц и охраны организма от них. Таким защитным свойством обладают вещества, которые называют антиоксиданты.

Эти вещества в своей структуре имеют дополнительный электрон. То есть, при попадании в организм, антиоксиданты передают свой электрон радикалу, тем самым нейтрализуя его действие на другие вещества. В результате этого, обе молекулы приобретают стабильность, но радикал теряет свои разрушающие возможности и перестает нести вред.

Внутренняя защита

Человеческий организм, располагает достаточными возможностями для устранения действия свободных радикалов.

Повреждения, нанесенные на клеточном уровне, достаточно быстро устраняются. В организме существует определенная система, которая следит за всеми нарушениями ДНК и при их обнаружении немедленно выполняет их восстановление. Ловушкой для радикалов выступает система антиоксидантной защиты. С ее помощью происходит ограничение роста количества свободных радикалов и перенаправляет их по тем путям обмена веществ, где могут принести реальную пользу.

В кишечной микрофлоре присутствуют около 50 триллионов микроорганизмов. Многие из них принимают участие в распаде веществ, которые могут участвовать в генерации радикалов. Например, мощнейшим генератором радикалов, выступает перекись водорода. Его действие нейтрализует фермент под названием глутатионпероксидазы. Он принуждает вступать радикалы во взаимодействие друг с другом, в результате которого происходит образование воды и кислорода.

Для обеспечения функционирования таких ферментов, требуются такие вещества, как коэнзимам. К этим веществам относят определённые витамины В, С, А, Е и микроэлементы, например, селен, медь и некоторые другие. Именно от них зависят здоровье и самочувствие человека.

Великолепная четвёрка

В последние время, ученые из США пришли к интересному выводу. Для защиты от действия радикалов наибольший эффект дают витамины А, С, Е и химический элемент — селен.

Роль витамина А в штатной работе организма давно известна. Недостаток этого витамина приводит к постоянным простудам, падению зрения, росту риска появления онкологических заболеваний. Но только в последние годы, специалисты выявили влияние бета-каротина на антиоксидантную оборону клеток. Этот витамин, нейтрализует кислород и таким образом выполняет защиту клеток организма.

Витамин С, знаменит тем, что оказывает целебное влияние при возникновении цинги и простудных заболеваниях. Но, нельзя недооценивать значение аскорбиновой кислоты в охране организма от онкологических заболеваний. Определенное количество витамина С создает препятствия перед нитратами, то есть, он не дает им трансформироваться в нитрозоаминные соединения, которые являются одной из причин возникновения онкологических заболеваний.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Кроме этого, этот витамин, предохраняет глазные клетки от процессов окисления, таким образом, мешает возникновению катаракты.

Если витамин Е, в достаточных объемах имеется в организме, то он защитит жиры, которые входят клеточные мембраны. Кстати, если капнуть этот витамин в банку с маслом, то оно долгое время сохраниться и не прогоркает.

Он тормозит реакцию окисления, спровоцированную радикалами и тем самым, продлевает жизнь клеток.

Как снизить окисление организма?

Единственным надёжным способом обороны организма от воздействия радикалов считаются антиоксиданты. Эти элементы отдают свободный электрон радикалам и тем самым блокируют их действие и прекращают окислительные процессы.

ВАЖНО! ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ СВОЕГО ОРГАНИЗМА, ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ, КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ.

Что такое антиоксиданты

Антиоксидант — это замедлитель реакции окисления. Это могут быть вещества натурального или искусственного происхождения. Они компенсируют токсичное действие радикалов, путем передачи им свободного электрона.

Эти вещества находятся в живой пище, то есть в овощах, фруктах и во многих других, к ним относят лимонную кислоту, пектины, витамин С. Но молекулы этих веществ имеют большой размер, и они не всегда могут попасть внутрь клетки через мембрану. Это вносит определенные сложности в их работу.

Не так давно был открыт новый и очень действенный антиоксидант — газообразный водород. Водород признан терапевтическим газом, который не имеет побочных эффектов. Кроме этого, учёные выяснили, что это вещество может быть использовано в качестве антиоксиданта. Размеры молекул водорода позволяет проходить через мембраны и вступать в реакцию с радикалами. Результатом таких реакций становится появление воды, то есть при работе этого антиоксиданта не возникает каких-либо токсичных веществ. Это свойство, позволяет отнести водород к самым эффективным антиоксидантам.

В недавнее время доставить газ в организм было довольно сложно это обусловлено малым весом газа. Но японские медики разработали способ доставки водорода в нужное место и больше такой проблемы не существует.

Один из способов охраны организма, это постоянный приём в пищу овощей и фруктов.

Ниже приведена таблица, в которой показаны продукты и антиоксиданты в них содержащиеся.

Таблица 1. Продукты и антиоксиданты в них содержащиеся.

Название витамина Продукты, в которых находится Провитамин А Морковь, шпинат, тыква, абрикос, манго, сладкий красный перец, сладкий картофель (батат), папайя Витамин С Цитрусовые, смородина черная, клубника, шиповник, петрушка, томаты, черемша, капуста, перец сладкий Витамин Е Злаки цельно зерновые, проросшие зерна пшеницы, миндаль, арахис, семечки подсолнуха, растительные масла холодного отжима Селен Чеснок, лук, капуста, томаты, молоко, яичные желтки, мясо, прессованный творог, рыба, морепродукты

1.Провитамин А. это вещество, снижающее риск развития онкологических заболеваний. В частности, рака легких или желудка. Для поддержания организма в порядке достаточно всего 5 мг в сутки.

2.Витамин С. При его регулярном приеме жизнь человека может быть продлена на 15 лет. В нашей медицине принято, то, что, предельный суточный прием этого вещества не должен превышать 2000 мг.

3.Витамин Е, призван охранять организм от расстройства жирового обмена. Кроме этого, это вещество способствует повышению эффективности работы иммунной системы, стабилизирует количество холестерина и помогает выведению токсинов. Потребность для взрослого человека составляет от 8 до 10 мк в сутки.

4.Селен — этот химический элемент не только антиоксидант, его часто применяют для снятия тревожного состояния. По разным данным потребление может лежать в диапазоне от 0,2 до 0,8 мг

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

По некоторым данным предельно мощным антиоксидантом является экстракт кары сосновой. Он способен поднимать эффективность действия витамина С.

Рейтинг продуктов по содержанию антиоксидантов

В таблице No2 размещены данные о содержании антиоксидантов в разных продуктах.

Надо понимать, что эти данные носят условный характер, просто в таблице собраны те продукты, в которых содержится самое большое количество антиоксидантов.опубликовано econet.ru.

Рейтинг популярности.

Название продукта 1 Какао-порошок несладкий 2 Тмин 3 Петрушка сушеная 4 Базилик сушеный 5 Шалфей 6 Перец черный 7 Тимьян свежий 8 Ягоды Годжи 9 Перца Chili порошок 10 Паприка (сушеный сладкий перец)

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet