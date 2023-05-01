Витамин B6: Для чего нам нужен и рекомендации по применению

Роль витамина B6 в нашем организме можно сравнить с "рабочей лошадкой", многократно выполняющей более сотни различных процессов в течение дня.

Витамин В6 участвует в большем количестве процессов в организме, чем любой другой витамин или минерал. Но много ли вы знаете об этом замечательном нутриенте? К сожалению, неосведомленность людей такова, и об этом свидетельствуют данные исследований, что треть взрослого населения страны не получает с пищей адекватное количество этого ценнейшего витамина. А ведь витамин В6 - это защита от депрессий и крепкое здоровое сердце.

Что может витамин В6

Роль витамина B6 в нашем организме можно сравнить с "рабочей лошадкой", многократно выполняющей более сотни различных процессов в течение дня. Витамин В6 действует, как коэнзим - вещество, которое совместно с энзимами ускоряет химические реакции в клетках.

Участие в формировании красных кровяных телец, помощь в синтезе протеина, производство химических веществ мозга (нейротрансмиттеров), таких как серотонин - лишь несколько из многочисленных функций витамина B6.

Кроме того, витамин B6 способствует предотвращению и лечению многих заболеваний:

В6 помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты.

В6 помогает преодолеть депрессию.

В6 облегчает симптомы бессонницы.

В6 облегчает приступы астмы.

В6 лечит синдром запястного канала.

В6 способствует ослаблению симптомов ПМС.

Действие витамина B6

Ученые считают, что потребление адекватного количества В6 с пищей или в виде пищевых добавок помогает предотвратить заболевания сердца. Совместно с фолиевой кислотой и витамином В12, витамин В6 помогает организму перерабатывать аминокислотноподобное вещество гомоцистеин. Высокий уровень гомоцистеина в крови указывает на риск развития заболеваний сердца и других сосудистых расстройств.

Поскольку витамин В6 является строительным материалом для производства нейротрансмиттеров, его применяют в медицинской практике для снижения вероятности эпилептических припадков, а также для преодоления депрессии.

Только вдумайтесь, до 25% случаев заболеваний депрессией вызваны элементарным дефицитом витамина В6.

Не секрет, что немало женщин страдает от предменструального синдрома, витамин В6 облегчает многие из симптомов ПМС. Такой смягчающий эффект возникает вследствие участия данного витамина в процессе вывода избытка эстрогена из организма женщины.

У больных астмой прием витамина В6 снижает частоту и интенсивность приступов, это особенно важно для тех, кто длительное время принимает теофиллин.

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Витамин В6 инструкция по применению

Другое название витамина B6 - пиридоксин. Он доступен в двух формах - это пиридоксин гидрохлорида или пиридоксал-5-фосфата (P-5-P). Обе формы удовлетворяют большинство потребностей организма человека в данном нутриенте, но некоторые врачи-диетологи предпочитают P-5-P, считая, что она лучше усваивается.

Рекомендованная суточная норма витамина В6 для женщин и мужчин моложе 50 лет 1,3 мг в день. Для людей старше 50 лет: 1,5 мг в день для женщин и 1,7 мг для мужчин. Терапевтические дозы могут быть значительно выше и их непременно должен определять специалист.

Непременно следует знать о том, что найден порог токсичности данного нутриента. Длительное потребление высоких доз витамина В6 (более 2000 мг в день) может привести к нарушениям работы нервной системы. В редких случаях к аналогичным последствиям может привести и продолжительное применение относительно невысоких доз - от 200 до 300 мг в день. К счастью, последствия передозировки полностью обратимы при прекращении приема витамина. Дозы до 100 мг в день безопасны даже при продолжительном применении.

Актуальные дозировки: чтобы контролировать уровень гомоцистеина, достаточно принимать 3 мг B6 ежедневно, однако, часто рекомендуют принимать 50 мг ежедневно - решение должен принимать лечащий врач. Для облегчения симптомов ПМС назначают 100 мг В6 ежедневно, для лечения синдрома запястного канала 50 мг витамина В6 ежедневно или добавку P-S-P три раза в день, для лечения астмы те же 50 мг В6 дважды в день.

Витамин В6 наилучшим образом абсорбируется при однократном приеме в количестве не более 100 мг. Более высокие терапевтические дозы следует разделить на несколько приемов.

Натуральными источниками витамина В6 являются самые обычные продукты: рыба, птица, мясо, нут, картофель, авокадо и бананы.

Рекомендации по применению

Если вы используете В6 для облегчения невралгии, посоветуйтесь со своим врачом при появлении таких симптомов, как онемение или покалывание. Неврологические симптомы включают в себя бессонницу, депрессию, а в крайних формах - припадки и нарушения мозговых волн. В этих случаях следует немедленно прекратить прием витамина.

Недавний опрос показал, что половина женщин не получает рекомендованной суточной нормы витамина В6. Особенно низкий уровень витамина В6 выявлен у женщин, принимающих оральные контрацептивы. Симптомами серьезного дефицита, который встречается довольно редко, являются кожные расстройства, такие как дерматиты, высыпания вокруг губ и угри.

Добавка витамина В6 может облегчить утреннюю тошноту у беременных женщин. Хотя витамин показал себя безопасным в традиционно рекомендуемых дозах (25 мг в день), не существует данных исследований, которые показали бы, как дополнительное количество витамина В6 влияет на развитие ребенка. Женщинам, которые страдают от утренней тошноты, следует посоветоваться с врачом, прежде чем принимать витамин В6.

Для чего нужен витамин В6 - новейшие данные

Витамин В6 может предотвращать заболевания сердца не только благодаря снижению в крови уровня аминокислотноподобного вещества гомоцистеина. Исследование, проведенное на 1550 пациентах в 19 европейских клиниках, показало, что у людей, чей уровень витамина В6 располагался в нижней пятой части выборки, уровень риска заболеваний сердечно-сосудистой системы оказался в два раза выше, независимо от уровня гомоцистеина.

Дефицит витамина В6 провоцирует стресс, тревожность и депрессию. Результаты исследования на мужчинах, принимавших участие в группах поддержки страдающих от утраты свидетельствуют о том, что мужчины с низким уровнем витамина В6 в большей степени подвержены стрессу и тревожности, чем мужчины с адекватным уровнем В6. Ученые считают, что эффективное лечение депрессии скорее следует начинать с добавки витамина В6, чем с антидепрессантов, у которых существует множество побочных эффектов.опубликовано econet

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