Витамин Е: преимущества и различные формы

Витамин E эффективно работает в антиоксидантной защите организма. В организме витамин E имеется преимущественно в форме жирорастворимого антиоксиданта, защищая клетки от ущерба, который наносят свободные радикалы. Перечень пищевых источников витамина E включает масла, орехи и семечки.

Натуральные формы витамина E обладают рядом любопытных и потенциально полезных свойств. Получение достаточного количества витамина Е из рациона или из пищевых добавок со смесью токоферола и токотриенолов может способствовать улучшению состояния при ряде заболеваний. Однако до сих пор требуется больше исследований, чтобы сформировать четкие выводы и расширить наши знания.

Витамин E может иметь различные формы

Токоферолы и токотриенолы

Существует восемь различных форм витамина E с точки зрения биохимии. Упрощенно формы витамина E можно разделить на 2 отдельные группы: токоферолы и токотриенолы. Каждая из этих групп включает 4 отдельные формы: альфа-, бета-, дельта- и гамма-токоферол и альфа-, бета-, дельта- и гамма-токотриенол.

Синтетический витамин Е

Помимо натуральных, существуют и синтетические версии витамина Е. В случае химического синтеза каждый тип витамина Е имеет восемь возможных структур из-за наличия так называемых «стереоизомерных центров». Эти центры могут формироваться двумя способами, которые являются зеркальным отражением друг друга. Хотя в натуральной форме витамин имеет всего три стереоизомерных центра, расположенных вправо относительно центра, синтетическая версия представляет собой смесь всех восьми форм, включая семь форм, которые обычно не встречаются в натуральных версиях данного витамина.

RRR-альфа-токоферол

Натуральная версия альфа-токоферола именуется RRR-альфа-токоферолом, рацемической смесью всех изомеров альфа-токоферола или D-альфа-токоферолом. Синтетическую версию часто называют DL-альфа-токоферолом. Буква L отражает наличие левосторонних синтетических версий питательного вещества, которые снижают активность витамина E.

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‌‌‌‌Полезные свойства витамина Е как антиоксиданта

Как нутриент, витамин E, как и витамин С, играет роль в антиоксидантной защите организма. Витамин E — жирорастворимое вещество, а это означает, что он отлично растворяется и рассеивается в жирах и липидах. В организме витамин E находится главным образом в виде жирорастворимого антиоксиданта, защищая клетки от урона, наносимого свободными радикалами. Список питательных источников витамина E включает масла, орехи и семена.

Что такое свободные радикалы?

Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы. Как правило, они имеют способный вступать в реакции электрон, у которого нет пары. Так как электроны предпочитают иметь пару, этот одинокий электрон будет стараться забрать электрон у другой молекулы, повреждая эту молекулу и порождая другой свободный радикал.

Что такое антиоксидант?

Антиоксиданты помогают справляться с подобным повреждениями. Они имеют лишние электроны, которые могут безопасно захватывать свободные радикалы, в результате чего процесс повреждения останавливается. Организму для нормальной работы необходимо поддерживать баланс между свободными радикалами и антиоксидантами.

‌‌‌‌Противовоспалительные и регуляторные свойства витамина Е

Свободные радикалы часто вызывают воспаление. Соответственно, антиоксиданты, как правило, оказывают противовоспалительное действие. Однако витамин Е обладает другими противовоспалительными свойствами, помимо борьбы со свободными радикалами.

Различные формы витамина продемонстрировали способность более направлено подавлять действие воспалительных механизмов. Некоторые формы витамина, похоже, могут поддерживать здоровые клетки, заставляя поврежденные или больные клетки погибать, прежде чем они начнут воспроизводить себя и выйдут из-под контроля.

‌‌‌‌Целебные свойства RRR-альфа-токоферола

Противовоспалительное действие

Самая широко представленная в организме форма витамина E — это RRR-альфа-токоферол. RRR-альфа-токоферол в ходе недавнего метаанализа клинических исследований продемонстрировал противовоспалительные свойства. Фактор некроза опухоли-альфа (TNF-альфа) — это широко известная воспалительная сигнальная молекула, присутствующая во всех частях организма. TNF-альфа вовлечена в процесс течения множества аутоиммунных воспалительных заболеваний. Часто она используется в качестве цели стандартными медикаментами для снижения воспаления. В ходе исследований на людях прием более 700 мг RRR-альфа-токоферола в день приводил к заметному снижению концентрации TNF-альфа. Необходимы дальнейшие исследования для определения того, какую клиническую пользу может принести прием витамина в отношении снижения количества TNF-альфа.

Заболевания сердца

Хотя и были проведены исследования того, как RRR-альфа-токоферол может благоприятно влиять на состояние сердца, последние работы в этой области дали очень противоречивые результаты. В многочисленных исследованиях, продемонстрировавших негативный эффект, использовалась синтетическая версия витамина E, что вносит путаницу в результаты, так как синтетический витамин E по своему химическому составу отличается от натуральных разновидностей этого нутриента.

Люди, потребляющие большое количество витамина Е из пищи, продемонстрировали сниженный риск развития сердечных заболеваний. Два крупнейших исследования эффективности приема пищевых добавок с натуральным витамином Е для предотвращения болезней сердца дали противоречивые результаты, подчеркнув необходимость в дополнительных клинических исследованиях эффективности натурального RRR-альфа-токоферола. Из-за разнородных результатов изучения достаточно тяжело прийти к каким-либо выводам о влиянии натурального витамина Е на состояние сердца.

Жировая болезнь печени

Жировая болезнь печени — это состояние, сопровождающее ожирение и диабет. Изменение метаболизма, воспаление и изменение состава кишечной флоры приводят к отложению жира в печени. С течением времени этот процесс может привести к таким осложнениям, как рубцевание печени и печеночная недостаточность. Это заболевание часто плохо диагностируется и игнорируется до того момента, пока себя не проявят более серьезные проблемы с печенью. Согласно современным оценкам с ожирением печени сталкивается просто невероятное количество людей — приблизительно 25% человеческой популяции. На фоне все большего распространения диабета и ожирения ситуация со временем будет становиться только хуже.

Одним из наиболее хорошо себя зарекомендовавших потенциальных вариантов применения натурального альфа-токоферола в опубликованных исследованиях является лечение жировой болезни печени. Фактически, авторы недавней обзорной работы отметили два «лекарства», которые, согласно их заверениям, обладают эффективностью: пиоглитазон (обычный медикамент) и витамин E. Прочие работы содержат похожие выводы, отмечая витамин Е как эффективный противовоспалительный компонент для подобных заболеваний у людей, не страдающих диабетом, подчеркивая, тем не менее, необходимость в дальнейших исследованиях.

Снижение когнитивных способностей и деменция

Текущие свидетельства дают возможность предположить наличие ряда потенциальных полезных свойств RRR-альфа-токоферола, позволяющих бороться со снижением когнитивных способностей и деменцией. Однако стоит отметить, что витамин Е не может служить для профилактики подобных проблем.

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Есть данные, что у пациентов, которые уже столкнулись со снижением когнитивных способностей или появлением ранних признаков болезни Альцгеймера, RRR-альфа-токоферол может замедлять развитие недуга. Хотя существуют определенные расхождения в результатах исследований, в целом они подтверждают определенный потенциал этого витамина.

‌‌‌‌Целебные свойства RRR-гамма-токоферола

Повреждение свободными радикалами двуокиси азота

Доступно гораздо меньше исследований RRR-гамма-токоферола, по сравнению с альфа-токоферолом, хотя начинают проявляться области интереса. Есть свидетельства того, что RRR-гамма-токоферол более эффективно, чем RRR-альфа-токоферол, защищает клетки от свободных радикалов двуокиси азота.

Повреждения, наносимые двуокисью азота, которые также называют нитрозативными повреждениями, могут негативно влиять на ДНК и воспаление, что, в свою очередь, может вызывать хронические заболевания, например, болезни сердца и нейродегенеративные нарушения. Ранние исследования показывают, что RRR-гамма-токоферол лучше предотвращает гибель клеток и повреждение ДНК в результате «нитрозативного стресса».

Противовоспалительное действие

Прочие факты начинают демонстрировать прямое влияние гамма-токоферола на воспалительные механизмы. Важный фермент, участвующий в воспалительных процессах, — это циклооксигеназа (COX-1 и COX-2), тот же самый фермент, на который нацеливаются аспирин и прочие нестероидные противовоспалительные медикаменты. При соответствующей концентрации RRR-гамма-токоферол подавляет действие фермента COX-2.

Астма

Ранние факты говорят о том, что уникальные свойства RRR-гамма-токоферола могут поддерживать здоровье дыхательной системы, особенно при определенных видах астмы. Ожирение может увеличивать риск развития формы астмы, вызванной повышенным уровнем нейтрофилов (белых кровяных телец), раздражающих дыхательные пути в легких. Данный тип воспаления часто является реакцией на прием кортикостероидов, используемых для лечения астмы. Одна из групп исследователей пришла к выводу, что этот тип воспаления при астме реагирует на RRR-гамма-токоферол, и утверждает, что это может стать одним из самых безопасных, дешевых и эффективных методов лечения.

‌‌‌‌RRR-бета-токоферол и RRR-дельта-токоферол

Хотя науке известно о существовании RRR-бета-токоферола и RRR-дельта-токоферола, их функции и клиническая эффективность слабо изучены. Как правило, они значительно уступают по своей концентрации альфа- или гамма-токоферолу.

‌‌Токотриенолы и их известные целебные свойства

Как и родственные токоферолы, токотриенолы имеют четыре известные формы. При приеме в форме пищевых добавок они часто предоставляются в виде смеси всех четырех форм. Вполне закономерно, что эти вещества также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, хотя клинические исследования начинают раскрывать потенциальные преимущества токотриенолов, которые отличают их от токоферолов.

Также необходимо заметить, что наши знания о токотриенолах и их физиологическом действии находятся в зачаточном состоянии. Абсолютно точно необходимы дополнительные исследования, которые позволят прояснить и понять полный диапазон эффектов.

Болезнь почек

Болезнь почек — это тяжело поддающееся лечению заболевание, которое обычно протекает достаточно медленно, но постоянно развивается и приводит к почечной недостаточности. Стандартные методы включают лечение высокого артериального давления и нормализация уровня сахара в крови, что помогает замедлить течение болезни. Приблизительно 40% пациентов с диабетом в конце концов сталкиваются с почечной недостаточностью. Ни один из стандартных методов лечения не продемонстрировал эффективность для улучшения работы печени.

У пациентов, страдающих вызванной диабетом болезнью почек, прием пищевых добавок со смесью токотриенолов демонстрировал способность улучшать работу почек при приеме курсом в течение одного года. Будучи хотя и предварительными, эти результаты все равно впечатляют, посколько очень небольшое количество методов лечения позволяют улучшать работу печени.

Остеопороз

Ранние стадии потери костной массы называются остеопенией. Женщины после менопаузы часто сталкиваются с повышенной потерей костной массы. Ранние исследования эффективности приема токотриенолов женщинами с остеопенией обнаружили, что он может снижать потерю костной массы и улучшать метаболизм костной ткани. Авторы выдвинули гипотезу о том, что токотриенолы могут противодействовать потере костной ткани благодаря своему антиоксидантному действию.

Эффективность защиты мозга

Исследования на животных показали, что альфа-токотриенол может защищать клетки мозга. У крыс и собак, перенесших инсульт, прием пищевых добавок с альфа-токотриенолом позволил улучшить защиту клеток мозга и добиться лучшего восстановления.

Недавнее двухлетнее исследование пациентов с поражением белого вещества мозга — ранний признак дегенерации мозга — привело к противоречивым результатам. Хотя в течение первого года заметных различий выявлено не было, через два года приема пищевых добавок у пациентов, принимавших плацебо, наблюдалось ухудшение поражения белого вещества, в то время как пациенты, получавшие токотриенолы, не столкнулись с ухудшением состояния мозга. Эти результаты позволяют предположить, что токотриенолы могут замедлять или останавливать дегенерацию мозга, предшественницу снижения когнитивных способностей и деменции.

Холестерин

Ранние клинические исследования также демонстрируют пользу токотриенолов для снижения уровня холестерина. Одно небольшое исследование обнаружило, что прием смеси пальмовых токотриенолов снижал уровень холестерина на 10%. Авторы другого исследования произвели оценку эффективности приема 100 мг богатого токотриенолами экстракта рисовых отрубей и обнаружили снижение общего уровня холестерина на 20% при снижении на 25% уровня «плохого» холестерина.

Жировая болезнь печени

Как и RRR-альфа-токоферол, токотриенолы, судя по всему, могут являться перспективным средством защиты печени. Клиническое исследование приема токотриенолов для лечения жировой болезни печени обнаружило, что развитие болезни можно остановить. Кроме того, через один год у большего количества пациентов, принимавших токотриенолы, наблюдалось угасание жировой болезни печени, по сравнению с принимавшими плацебо. Другие исследователи также предположили наличие полезного эффекта от приема токотриенолов на поздних стадиях болезни печени.

Безопасность

Хотя авторы некоторых исследований заявляют о наличии значительных рисков для здоровья при приеме витамина Е, в целом, витамин Е, похоже, достаточно безопасен при условии надлежащего применения. Институт медицины установил максимальную дневную дозировку на уровне 1000 мг для RRR-альфа-токоферола. При высоких дозировках витамин E может вызывать разжижение крови, способствуя приступам кровотечения, поэтому лучше всего, вероятно, не превышать максимальную дозировку.

Также нужно отметить любопытный факт: прием исключительно RRR-альфа-токоферола может вызывать снижение уровня RRR-гамма-токоферола. Поэтому прием исключительно RRR-альфа-токоферола в больших количествах без других форм натурального витамина E может вызывать проблемы.опубликовано econet

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