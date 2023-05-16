Витамин K для уменьшения варикоза

Надлежащее потребление витамина К с пищей является необходимым условием для предотвращения варикозного расширения вен.
Варикозное расширение вен в виде уродливых болезненных узелков, которые появляются на ногах, когда в венах застаивается кровь — это реальность для 5-30 процентов взрослых, причем женщины склонны к нему в 3 раза больше, чем мужчины. Варикоз, или варикозное расширение вен, может объясняться отсутствием витамина К, согласно данных нового исследования в «Вестнике сосудистых исследований».
Недостаточный уровень витамина K может снизить активность матриксного GLA-белка (МГБ), который, в свою очередь, считается ключевым фактором развития варикоза. Поскольку для активации МГБ требуется витамин К, то считается, что надлежащее потребление этого витамина с пищей является необходимым условием для предотвращения варикозного расширения вен.
Существует две основные формы витамина К:
Витамин К3 — это синтетический вариант витамина, который не рекомендуется для потребления человеком.
Витамин K1 находится в зеленых листовых овощах, включая салат, брокколи и шпинат, и составляет около 90% витамина K в рационе питания в западных странах.
К витаминам K2 относятся несколько менакинонов (MK-n, где n означает количество прениловых боковых цепей), таких как MК-4, которые находятся в мясе; MК-7, MК-8 и MK-9, которые находятся в ферментированных продуктах, например, в сыре и натто.
К факторам риска возникновения варикозного расширения вен относятся:
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Самое главное здесь - профилактика. Например, вы, возможно, не осознаете, что постоянно скрещиваете ноги - а это способствует варикозному расширению вен. Другими важными, но легко обратимыми факторами являются отсутствие упражнений типа ходьбы и запор.
Рацион - один из основных источников профилактической медицины. В ферментированных продуктах, например, натто, обычно содержится наивысшая концентрация витамина K в рационе питания человека, - вплоть до нескольких миллиграммов витамина K2 ежедневно. Этот уровень намного превышает количество этого витамина в темной листовой зелени.
Так, концентрация витамина K2 после потребления натто оказалась в 10 раз выше, чем концентрация витамина K1, после потребления шпината. К сожалению, большинство людей едят мало ферментированных продуктов.
Витамин K2 синтезируется кишечными бактериями и поглощается из дистальных отделов тонкого кишечника. Имейте в виду, что прием антибиотиков препятствует поглощению витамина K2.
Витамин K1 обычно находится в темно-зеленых листовых овощах. В следующей таблице перечислены некоторые овощные источники витамина K, которые будет полезно добавить в ваш рацион:
|Продукт
|Витамин К 1
|
Листовая капуста
|
440
|
Шпинат
|
380
|
Зелёный салат
|
315
|Капуста кале
|
270
|Брокколи
|
180
|
Брюссельская капуста
|
177
|Продукт
|Витамин К 2
|
Капуста
|
145
|
Оливковое масло
|
55
|
Спаржа
|
60
|
Бамия
|
40
|
Зелёная фасоль
|
33
|
Чечевица
|
22
Витамин K — это жирорастворимый витамин, наиболее известный своей важной ролью, которую он играет в свертывании крови. Однако, витамин K также абсолютно необходим для формирования крепких костей, поскольку он, как биологический "клей", помогает включать кальций в матрицу костей.
Некоторые исследования фактически показали, что витамин K эквивалентен лекарственным препаратам от остеопороза типа «Фосамакс».
Витамин K также очень важен для профилактики сердечных заболеваний, поскольку помогает предотвратить отвердение артерий – распространенный фактор риска при коронарной и сердечной недостаточности.
Другие полезные свойства витамина K:
Витамин К - это жирорастворимый витамин. Это важно, потому что это означает, что для усвоения этого витамина в рационе нужен жир. Я рекомендую один простой способ для этого - добавлять жидкий витамин K непосредственно в рыбий жир или масло криля. Это обеспечит нужное усвоение витамина K организмом. Или же его можно добавлять в любую другую пищу, содержащую полезный жир.
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Растительный витамин K1 (филлокинон) и производимый бактериями витамин K2 (менакинон) настолько важны, что, хотя обычно я и не рекомендую добавлять дополнительные добавки в рацион, витамин K - один из тех немногих, которые вам, возможно, следует рассмотреть, особенно если у вас (или у родственников) были случаи остеопороза или сердечных заболеваний.
При нехватке витамина K есть риск возникновения следующих заболеваний:
Я рекомендую принимать 3 000 мкг витамина К в день. Если вы беременны или кормите грудью, старайтесь принимать не более рекомендованной суточной нормы витамина К (65 мкг), за исключением тех случаев, когда врач специально рекомендует принимать больше и контролирует этот прием.
Если у вас был инсульт, сердечный приступ или вы склонны к образованию тромбов, не принимайте витамин К, не проконсультировавшись сначала со своим врачом.опубликовано econet
© Д-р Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ua/
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