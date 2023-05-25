Как витамины K и D влияют на здоровье костной ткани и сердечно-сосудистую систему. Почему кальций усиливает риск сердечного приступа. Почему кости должны быть не только плотными, но и гибкими. Как повысить прочность костей. Обо всем этом узнайте прямо сейчас.

Недавно стало известно, что витамин К имеет не меньшее значение для здоровья, чем витамин D. Кроме этого, ряд преимуществ витамина D усиливается в комбинации с витамином К. Речь идет о прочности костной ткани и благополучии сердечно-сосудистой системы. Давайте узнаем об этом подробнее.

Здоровье костной ткани

Функции витаминов D и K

Эффект витамина D проявляется в его работе по улучшению костной ткани: он способствует усвоению кальция. А витамин K транспортирует кальций в кости скелета, не позволяя кальцию накапливаться в органах и сосудах. Ведь значительная доля артериальной бляшки состоит из кальциевых отложений.

Витамин К2 активирует гормон остеокальцин, который вырабатывают костные клетки – остеобласты. Он важен для связывания кальция в костную матрицу. Остеокальцин помогает предотвращать отложение кальция в артериях.

Витамины K, D и сердечно-сосудистые проблемы

При повреждении мягких тканей идет реакция в виде воспалительного процесса, что что ведет к отложению кальция в поврежденных тканях. Если данный процесс идет в сосудах, то это грозит накоплением налета кальция и риском инфаркта.

Витамины K и D действуют сообща, увеличивая матриксный GLA-белок, отвечающий за протекцию сосудов от солевых отложений. В артериях GLA-белок собирается вокруг волокон подкладки и оберегает сосуды от формирования кальциевых кристаллов.

Это значит, что витамин K2 снижает вероятность возникновения ишемической болезни сердца.

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При приеме кальция возрастает риск сердечного приступа

Если вы принимаете кальций и витамин D, но имеете нехватку витамина K, то вы можете ухудшить свое состояние. Дело в том, что пациенты, которые принимают кальциевые добавки, более склонны к сердечным приступам. Если вы планируете принимать кальций, то важно сбалансировать его с витаминами D и К. Роль играет и то, хватает ли в организме магния, кремния, Омега-3 жирных кислот, достаточно ли физических нагрузок, важных для здоровья костной ткани.

Плотные кости - крепкие кости?

Ключевая проблема в женском здоровье на этапе менопаузы – это остеопороз. Снижение плотности костной ткани диагностируют посредством специальных приборов, определяя плотность костей скелета и уровень минерализации костей.

Кости состоят из микроэлементов в матрице коллагена. Микроэлементы обеспечивают кости прочность и плотность, а коллаген - гибкость. Без достаточной гибкости кости станут хрупкими и ломкими. Поэтому плотность не приравнивается к силе костей!

Как повысить прочность костей

Для крепких костей важна комбинация ряда растительных минералов. Если вы концентрируетесь только на кальции, вы можете ослабить кости и повысить риск появления остеопороза.

Организм будет эксплуатировать кальций полноценно, если он получит его производные из растений. Источники кальция: молоко от пастбищных коров, зеленые листовые овощи, кожица цитрусовых.

Помимо этого, организму необходимы источники кремнезема и магния, которые ферментативно “трансмутируются” в форме полезного кальция. Источники кремнезема: огурцы, болгарский перец, томаты, какао, овес, люцерна.

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Как можно улучшить здоровье костей

Обеспечить поступление в организм витамина D с помощью солнечного излучения, биологических добавок. Контролировать содержание данного витамина в крови.

Обеспечить поступление в организм витамина K, правильно составив пищевой рацион (листовые зеленые овощи, натто, сырое молоко, ферментированный сыр и проч.) и подключив биодобавки витамина К2. Рекомендовано получать до 185 мкг данного витамина в день для взрослых. Практиковать регулярные физические упражнения, предполагающие весовую нагрузку. Они полезны и для скелета, и для состояния сердечно-сосудистой системы. Такие тренировки, тем более с динамической нагрузкой, стимулируют остеобласты в костях для формирования новой костной ткани.

Вводить в пищевой рацион имеющиеся местные сезонные продукты: овощи, фрукты, орехи, семечки, мясо, яйца, молокопродукты, которые не подверглись пастеризации. Избегать переработанных продуктов. Максимально ограничить употребление сахаров и белой пшеничной муки. Принимать добавки или ввести в пищевой протокол различные морепродукты, являющиеся источником необходимых Омега-3 жирных кислот.

Обеспечить полноценный ночной сон.

Применять всевозможные техники борьбы со стрессом. Стрессовые ситуации оказывают крайне негативное воздействие на физическое и психическое здоровье.опубликовано econet

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