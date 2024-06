ВИТАМИН К: Профилактика онкологии, крепкие кости и чистые сосуды

Все формы витамина К чрезвычайно важны для оптимальной работы нашего организма, хотя выполняют в нем во многом разные функции.

Что это вообще такое витамин? Словарь определяет витамин, как органический компаунд, естественно присутствующий в тканях растительного и животного происхождения, который в малых количествах незаменим для контроля метаболических процессов. Еще более конкретно витамин можно определить как ко-энзим, чья основная роль способствовать выполнению энзимами своих функций наилучшим образом.

Про витамин К

Например, для эффективного разложения алкоголя энзиму дегидрогеназа необходим ко-фактор витамин В6 (пиридоксин), без которого на скорое избавление от похмелья надежд мало.

А в чем проблема с тем, чтобы быстро и просто дать организму все необходимые ему витамины. Загляните в любую аптеку, где в яркой упаковке расположились все возможные витамины.

На самом деле проблема есть. Даже не одна, а две. Весь широкий ассортимент предлагаемых витаминов, за редким исключением, не природные соединения, а их синтезированная версия. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Вторая проблема носит более универсальный характер. Даже в тех редких случаях, когда предлагаются витамины, полученные путем экстракции из природных веществ (редких, потому что этот процесс много дороже, чем их синтез) они находятся в изолированной форме, тогда как на протяжении столетий витамины поступали к нам как комплексная часть других соединений.

А может в таком чистом виде они даже и лучше? Нет, не лучше. Большинство из них в изолированной форме токсичны для нашего организма и прямиком направляются в печень для детоксикации. Печень использует специальный процесс для присоединения к ним протеина. Все бы ничего, но зачем это печени нужно? У нее и без того забот хватает.

Я не случайно предварил разговор о витамине К таким небольшим ликбезом. Он нам понадобится для лучшего понимания вопросов, связанных с этим витамином.

Начнем с того, что такого витамина К просто нет, так же как нет просто витамина В или Е, а есть много разных витаминов В (В1, В2,… много, как у жучки блох), а К всего два - К1 и К2, хотя на самом деле и это не совсем так, разновидностей К2 тоже очень много, но значение имеют только две из них, о которых и пойдет речь.

Все формы витамина К чрезвычайно важны для оптимальной работы нашего организма, хотя выполняют в нем во многом разные функции.

Объединяет их одно свойство, которому этот витамин, открытый сравнительно недавно (1920 – 1930 годах) обязан своим названием – процессам свертывания крови (blood clotting).

Эту функцию выполняет в основном витамин К1, содержание которого в нашей диете превалирует над другими формами этого витамина (75 – 90%), и недостаток которого незамеченным никак не останется. Начнет кровоточить десна, появятся частые случаи носового кровотечения или долго не будут рассасываться синяки.

Хорошая новость состоит в том, что всех этих и гораздо более серьезных неприятностей можно легко избежать, включив в ежедневное меню зеленые листовые салаты, шпинат, брокколи, брюссельскую капусту, любую другую зелень. Оба витамина К - жирорастворимые субстанции, и они значительно лучше усваиваются в присутствии жира. Оливкового масла, например, а еще лучше авокадо.

Дефицит витамина К2, в отличие от его визави, заметить практически невозможно, он проходит бессимптомно, но это совсем не означает, что без последствий. Совсем даже наоборот. Очень серьезных последствий такого дефицита никому избежать не удастся.

Назову только некоторые из них: прежде всего это скажется на плотности наших костей, вместо них кальций будет оседать на стенках сосудов «кальцинируя» их, серьезно повышая вероятность развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о таких «мелочах», как артрит и остеопороз.

Этот длинный список можно продолжить. Возвратимся к нашей главной теме – онкологии. Что здесь? Ничего хорошего. Согласно опубликованным в 2010 году результатам проведенных в Евросоюзе исследований по связи рака и диеты, есть прямая связь между дефицитом витамина К2 и повышением частоты онкологических заболеваний. Более того, устранение этого дефицита на 30% снижает риск умереть от рака.

Вот к какому выводу пришло проводившееся под эгидой уважаемой международной организации с участием более 24 000 пациентов исследование:

«Conclusion: These findings suggest that dietary intake of menaquinones (т.е. витамин К), which is highly determined by the consumption of cheese, is associated with a reduced risk of incident and fatal cancer”. –

“Заключение: Наши исследования свидетельствуют о том, что прием витамина К, которым богаты сыры, ассоциируется со снижением риска возникновения и фатального исхода онкологического заболевания».

Это исследование и вывод интересны еще и тем, что в качестве основного источника витамина К2 служил сыр.

Витамин К2 образуется в процессе ферментации как животных продуктов (сыр, кефир, масло, яичный желток), так и растительных (натто, ферментированные овощи).

Есть ли разница? Очень большая. Не только в длине углеводородных цепочек, составляющих разные формы витамина К2 и коих очень много, но значение имеют только две: МК-4, возникающей при ферментации из животных продуктов, и МК-7 из растительных.

Если для ферментации используют пастеризованное молоко коровы, содержащийся в условиях промышленных ферм, то не ищите там К2, его содержание в таких продуктах мизерное, по сравнению с продуктами, полученными из сырого молока буренки, питавшейся травой.

Обе эти разновидности витамина К2, в отличие от К1, прекрасно усваиваются нашим организмом, но МК-4 имеет очень короткий период полураспада, всего один час, и быстро выводится из организма. Тем не менее, этой формой витамина К2 нам, онкологическим пациентам, ни в коим случае не стоит пренебрегать.

Многие исследования показывают, что МК-4 играет довольно существенную роль в экспрессии генов, включая одни и выключая другие, тем самым предотвращая возникновение онкологического заболевания.

Но, хотел бы предупредить. Не стоит пытайтесь заменить недостаток МК-4 витаминной добавкой. Это будет всегда синтетическая версия. Польза от нее сомнительная, а вред может быть очень большой.

Если теперь обратиться к МК-7, версии витамина К2 с длинной цепочкой, то основное его преимущество – значительно более долгий период полураспада. Он остается в организме значительно дольше, чем МК-4, и его можно принимать один раз в день в виде витаминной добавки. Его всегда получают из ферментированных соевых бобов (натто).

Помимо этого, многие исследования свидетельствуют о том, что регулярный прием МК-7 эффективно подавляет постоянный воспалительный процесс, который является непременным спутником практически любого онкологического заболевания.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир!