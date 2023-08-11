Витамин К2 – ключевой элемент в обмене веществ

Витамин К2 играет важную роль в усвоении кальция, берется с сердечно-сосудистыми проблемами. Без него не работает витамин Д. Нехватке витамина К2 способствует процесс старения. Как можно поддерживать необходимое количество витамина К2 в нашем организме?
В организме в день должно синтезироваться не менее 100 мкг витамина К2, в противном случае возрастает вероятность переломов костей (особенно во время менопаузы у женщин). При нормальном балансе К2 вероятность переломов снижается на 70%.
Витамин К2 необходим для здоровья
Витамин К2 – важный элемент для усвоения микроэлемента кальция
Вит-н К2 обеспечивает усвоение кальция, а при его дисбалансе происходят следующие осложнения:
Нарушается свертываемость крови, что приводит к продолжительным кровотечениям даже при легких травмах.
Накапливаются отложения кальция на сосудистых стенках.
Снижается плотность костной ткани.
Развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы.
Проявляются неврологические сбои.
Возникает гормональный дисбаланс.
Наблюдаются хронические воспаления.
Беспокоят аллергии.
Нарушается эластичность кожных покровов.
Почему для усвоения кальция требуется витамин К2
Вит-н Д без наличия вит-на К2 не сможет выполнять свою функцию, связанную с усвояемостью кальция. В чем причина? Вит-н К2 обеспечивает реакцию кальция с вит-м Д, в результате которого особые белки перемещают кальций из крови в ткани.
При дефиците К2 вит-н Д теряет свой эффект, при недостатке вит-на Д вит-н К2 не функционирует.
Как витамин К2 борется с инсультом и инфарктом?
Избыток вит-на Д приводит к отложению кальция на стенках артерий и в ткани хрящей. Это вызывает развития ишемии, инсульта и инфаркта миокарда. Правильная пропорция вит-нов К2 и Д не позволяет кальцию откладываться в сосудах, органах и тканях.
Прием вит-на Д необходимо сочетать с приемом вит-на К2. Решение проблемы - прием БАДов с комплексом кальция и вит-нов К2 и Д.
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К сожалению, не многие знают про пользу этого витаминами, но он способствует усвоением кальция и это важно. Особенно с годами, когда процессы в организме замедляются. Чтобы дополнительно не принимать кучу всего, я комплекс эваларовский активатор кальция себе заказываю на сайте фитомаркет.ру. Качество классное (итальянское сырье), содержит сам кальций, витамины Д3 и К2, в необходимых дозировках, обычно две капсулы в день принимаю, курс как правило месяц и никаких побочек от приема нет.Ответить
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