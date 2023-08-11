Витамин К2 – ключевой элемент в обмене веществ

Витамин К2 играет важную роль в усвоении кальция, берется с сердечно-сосудистыми проблемами. Без него не работает витамин Д. Нехватке витамина К2 способствует процесс старения. Как можно поддерживать необходимое количество витамина К2 в нашем организме?

В организме в день должно синтезироваться не менее 100 мкг витамина К2, в противном случае возрастает вероятность переломов костей (особенно во время менопаузы у женщин). При нормальном балансе К2 вероятность переломов снижается на 70%.

Витамин К2 необходим для здоровья

Витамин К2 – важный элемент для усвоения микроэлемента кальция

Вит-н К2 обеспечивает усвоение кальция, а при его дисбалансе происходят следующие осложнения:

Нарушается свертываемость крови, что приводит к продолжительным кровотечениям даже при легких травмах.

Накапливаются отложения кальция на сосудистых стенках.

Снижается плотность костной ткани.

Развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Проявляются неврологические сбои.

Возникает гормональный дисбаланс.

Наблюдаются хронические воспаления.

Беспокоят аллергии.

Нарушается эластичность кожных покровов.

Почему для усвоения кальция требуется витамин К2

Вит-н Д без наличия вит-на К2 не сможет выполнять свою функцию, связанную с усвояемостью кальция. В чем причина? Вит-н К2 обеспечивает реакцию кальция с вит-м Д, в результате которого особые белки перемещают кальций из крови в ткани.

При дефиците К2 вит-н Д теряет свой эффект, при недостатке вит-на Д вит-н К2 не функционирует.

Как витамин К2 борется с инсультом и инфарктом?

Избыток вит-на Д приводит к отложению кальция на стенках артерий и в ткани хрящей. Это вызывает развития ишемии, инсульта и инфаркта миокарда. Правильная пропорция вит-нов К2 и Д не позволяет кальцию откладываться в сосудах, органах и тканях.

Прием вит-на Д необходимо сочетать с приемом вит-на К2. Решение проблемы - прием БАДов с комплексом кальция и вит-нов К2 и Д.

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К2 работает в системе свертывания крови

К2 задействован в синтезе тромбина и тромбопластина, обеспечивающих тромбообразование при свертывании крови. При его дефиците нарушается свертываемость крови.

Факторы, которые способствуют снижению концентрации К2 в организме

Желчекаменная болезнь,

опухоли поджелудочной,

дисбактериоз,

нездоровый пищевой рацион,

продолжительный прием медикаментов, угнетающих кишечную микрофлору,

возраст старше 60 лет,

менопауза,

неблагоприятный радиационный фон.

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Признаки нехватки витамина К2

Кровоточивость, появление синяков при самых легких травмах, кровотечения из носа.

Вялость, усталость.

Сбои в работе кишечника.

Дисбаланс микробиома кишечника.

Хрупкость костной ткани.

Обильные выделения при месячных.

Как восполнить нехватку витамина К2: 2 способа

Витамин производится микрофлорой толстого кишечника. И если микрофлора нарушена, организм не в состоянии синтезировать витамин в необходимом объеме.

И если микрофлора нарушена, организм не в состоянии синтезировать витамин в необходимом объеме. Витамин может поступать с пищей. В этом случае всасывание идет в тонком кишечнике.

Здесь есть ряд нюансов:

Процент вит-на К2 в продуктах незначителен.

Усвоение вит-на К2 - не более 20% от содержания в пище.

Повысить его усвояемость до 30% получится путем термической обработки (запекания пищи).

Это жирорастворимый вит-н – важно включить в пищевой протокол жиры, в противном случае усвоение К2 снижается на 5-10%.опубликовано econet

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