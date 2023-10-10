Витамин С: хорошее зрение, здоровая кожа, крепкий иммунитет

Витамин С, или аскорбиновая кислота, оказывает сильный антиоксидантный эффект, так как противодействует свободным радикалам. "Аскорбинка" укрепляет иммунную систему, полезна для головного мозга, нужна для эластичности кожи, нормального состояния суставов, волос и ногтей. Как восполнить нехватку витамина С в организме?
Витамин С (другое название - аскорбиновая кислота) оказывает неоценимое действие на здоровье и самочувствие. Он имеет ярко выраженное антиоксидантное действие, усиливает иммунный ответ, участвует в функции мозга, необходим для эластичности кожи и нормального состояния суставов.
Этот витамин в высокой концентрации присутствует в цитрусовых, шиповнике, капусте брокколи, киви, томатах.
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Дефицит аскорбиновой кислоты грозит осложнениями со здоровьем. Ярким примером служит распространенное в прошлом заболевание цинга. Случаи цинги фиксируются и сегодня.
Аскорбиновая кислота работает в самых разных функциях нашего тела, поэтому его крайне важно включать в пищевой протокол каждый день.
В 2017 г. было проведено научное исследование, результаты которого свидетельствуют, что витамин С необходим для иммунитета, а его нехватка повышает уязвимость перед инфекциями. Продукты с содержанием аскорбиновой кислоты, может, и не уберегут от простуды, но позволят выздороветь быстрее.
Это важно знать! Самостоятельно принимать витаминные добавки не желательно, рекомендуется предварительно проконсультироваться с доктором.
Можно сдать анализ крови на содержание аскорбиновой кислоты и таким образом своевременно выявить возможный авитаминоз.
Сдается анализ на голодный желудок или через три часа после еды. За 24 часа до предстоящего анализа важно не употреблять витаминные добавки и спиртные напитки.
Это важно знать! На фоне стресса, если человек курит, аскорбиновая кислота расходуется организмом быстрее.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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