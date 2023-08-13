Витамин С: полный гайд

Витамин С наряду с витамином А, витамином Е и селеном принадлежит к четырем самым важным антиокислителям в борьбе со свободными радикалами и служит нашему омоложению и поддержанию здоровья всех клеток.

Свободные радикалы — это вещества, у которых не хватает одного электрона, и поэтому они стремятся все окислить, то есть забрать недостающий электрон у одной из молекул в клетках организма.

Если это происходит, нарушается внутриклеточный баланс, происходит моментальная цепная реакция, и в ослабленную клетку проникают миллиарды новых разрушителей здоровья. Бесчисленное множество свободных радикалов только и ждут своего часа, чтобы ринуться на штурм человеческого организма.

Их союзники — нарушенный обмен веществ, токсичные и вредные вещества. Особо активизирует разрушительную деятельность свободных радикалов ультрафиолетовое солнечное излучение. Десять минут загара рождают в нашем организме такое же бесчисленное множество невидимых вредителей, как и прогулка по туннелю с интенсивным движением автомобилей или банка тунца с токсичными веществами, содержащимися в консервантах.

Курение тоже представляет собой громадную фабрику свободных радикалов. Какое действие оно оказывает на клетки тела, можно увидеть на примере множества мелких морщинок на лице курильщика.Таким образом, любители никотина, так же как и люди, живущие в неблагополучной окружающей среде (например, вблизи дымящих труб), должны питаться продуктами с обильным содержанием витамина С.

Курильщикам следует употреблять в пищу продукты, особенно богатые витамином С, так как он устраняет мелкие морщины и складки кожи, характерные для любителей табачного дыма.

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Для чего нужен витамин С:

Иммунные функции организма

Прочность сосудов и тканей

Устойчивая нервная система

Здоровые десны

Усвоение жиров

Чистая гладкая кожа

Эластичные волосы

Острота зрения

Хорошее настроение

Концентрация внимания

Крепкий здоровый сон

Преодоление стрессов

Иммунные свойства витамина С

Защитная функция витамина С ни в коем случае не ограничивается оказанием помощи иммунной системе. Природа слишком дорожит сохранением жизни. Это иммунное вещество может и самостоятельно осуществлять защиту клеток и различных молекул.

Интересный пример приводят американские психологи. Нередко люди, страдающие ожирением и повышенной утомляемостью, сделав анализ крови, слышат от врача неприятное заключение: «У вас совершенно нет тироксина в крови. Ваша щитовидная железа производит слишком мало гормонов».

Тироксин — это гормон щитовидной железы, который состоит на две трети из йода и на одну треть из белка тирозина. Тироксин представляет собой «спичку», обеспечивающую сгорание молекул жира в клетках. И вот человек в белом халате прописывает пациенту таблетки йода. Но безрезультатно. «По-прежнему в крови нет тироксина. Что-то стряслось со щитовидной железой». Однако даже назначение лечения с помощью гормонов щитовидной железы не приносит никакой пользы. Врач только разводит руками.

В действительности эта маленькая железа, расположенная в районе гортани, может быть, и вырабатывает достаточно тироксина. Но его молекулы крайне нестойки и уже в крови подвергаются нападению свободных радикалов. Поэтому они и не достигают клеток. Только молекула тироксина, сопровождаемая как минимум двенадцатью молекулами витамина С, играющими роль «телохранителей», имеет достаточную защиту от свободных радикалов и может попасть в клетку тела. Отсюда вывод: два лимона, съеденные за день, обеспечивают сохранность молекул тироксина и придают человеку стройность и бодрость. Если бы наши врачи хотя бы время от времени применяли в лечении новейшие достижения физиологов, нам потребовалось бы меньше лекарств и меньше денег на лечение.

Все эти открытия стали возможны только благодаря новым аналитическим методам, давшим нам дополнительную информацию о биовеществах, которую нельзя было получить при обычных анализах крови.

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Большое количество свободных радикалов образуется и при усиленных занятиях спортом. Чем больше кислорода мы потребляем, тем больше в организм поступает агрессивных молекул кислорода, стремящихся что-нибудь окислить. Например, во время марафонского бега спортсмену порой не хватает даже гигантских резервов витамина С. Поэтому у тех, кто занимается видом спорта, требующим повышенной выносливости, к примеру у велосипедистов, часто возникают инфекции верхних дыхательных путей.

Поскольку молекула витамина С предстает в различных обличьях, она действует в иммунной системе по-разному: порой активно борется с вирусами и бактериями, а порой выполняет чисто защитные функции. Витамин С повышает концентрацию интерферона в крови. Это иммунные структуры, производимые собственным организмом из белка в тех случаях, когда появляются опасные вирусы.

Часто действие витамина С схоже с действием молекул интерферона. Витамин повышает количество антител в крови и стимулирует выделение гормонов зобной железы, которая представляет собой штаб-квартиру иммунной системы.

Люди, съедающие дважды в день по лимону, защищают от биологических «агрессоров» свои молекулы тироксина, которые обеспечивают человеку стройность и бодрость. К сожалению, многие врачи ещё не осознали этого.

Последствия нехватки витамина С

Ввиду того, что наши глаза, как и глаза животных, в ходе развития жизни стали самым важным органом чувств (они обнаруживают опасность и пищу), слезная жидкость содержит в 30-50 раз больше витамина С, чем кровь, а хрусталик глаза по концентрации иммунных веществ уступает только нервной системе и коре надпочечников. Хрусталик, в котором образовалась катаракта, беден витамином С. Дополнительные дозы витамина (около одного грамма в день) могут приостановить развитие катаракты и даже устранить ее. Этот витамин может помочь и людям, страдающим глаукомой. В результате исследований доказано, что прием больших доз (до 30 граммов в день) может снизить внутриглазное давление в среднем на 16 мм ртутного столба и значительно облегчить состояние больного. Внутриглазное давление в пределах от 17 до 50 мм ртутного столба является признаком болезни.

Клетки организма имеют те же самые рецепторы для аскорбиновой кислоты, что и для глюкозы. Поэтому те, кто ест много сахара, сладостей, спагетти или кондитерских изделий, снабжает свои клетки скорее глюкозой, чем витамином С. Вследствие этого любители сладостей простуживаются чаще, чем люди, избегающие сахара. Помимо всего прочего, витамин С играет в клетках роль «врача скорой помощи». Он может восстановить разрушенные молекулы витамина Е.

Витамин С с одной стороны выполняет защитные функции в организме, а с другой — активно борется с вирусами и бактериями.

Витамин С способствует образованию соединительных тканей

Интересное открытие сделали недавно ученые. Оказалось, что в Центре свежей раны всегда собирается большое количество витамина С. Этот витамин незаменим для образования соединительной ткани. Коллаген представляет собой спиралевидную громадную молекулу, состоящую примерно из 16000 атомов. Из аминокислот глицина и пролина при участии витамина С образуется исключительно прочная ткань, пронизанная волокнами эластина. Она хорошо растягивается, но при этом относительно прочнее на разрыв, чем стальные тросы, поддерживающие мост через залив Золотые ворота в Сан-Франциско.

Если мы поставляем в организм достаточное количество питательных веществ, и прежде всего витамина С, наша кожа всегда остается здоровой, гладкой и эластичной. Уже через полчаса после приема богатой витамином С пищи производство коллагена увеличивается в шесть раз.

Таким же образом аскорбиновая кислота укрепляет наши кровеносные сосуды. Она сохраняет их стенки гладкими, чтобы к ним не могли прикрепиться опасные кристаллы из отработанного холестерина и кальция, которые сужают просвет сосудов и приводят в конечном итоге к атеросклерозу. При недостаточном питании кровеносные сосуды, особенно вены, становятся пористыми, и сквозь них кровь просачивается в окружающие ткани. Витамин С излечивает эти больные сосуды с помощью биофлавинов, в частности рутина. Из известных в настоящее время 7000 биофлавинов (растительных защитных веществ) почти половина «работает» в сочетании с витамином С. Это сочетание за многие тысячелетия прекрасно зарекомендовало себя в системе жизнеобеспечения растений, а потому гарантирует здоровье и нашей сосудистой системе.

Удивительные иммунные свойства витамина Смогут оказать помощь даже больным астмой, у которых порой в крови содержится слитком мало аскорбиновой кислоты.

Влияние витамина С на психику

Как уже упоминалось, этот витамин играет исключительно важную роль в эмоциональной сфере человека. Защищая и питая гипоталамус, он способствует выработке половых гормонов, гормонов стресса, роста и т.д. В нервных клетках накапливаются витамин Е и аминокислота фенилаланин, чтобы в случае необходимости немедленно начать производство норадреналина — вещества, обеспечивающего нам бодрость и жизнерадостность. При внезапном возникновении опасной ситуации, например, когда вот-вот произойдет автомобильная авария, нам нужно реагировать молниеносно и сосредоточенно. При этом, можно сказать, со скоростью света, из фенилаланина вырабатываются норадреналин, который оказывает на организм возбуждающее действие, повышает давление крови, концентрирует внимание.

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Великие идеи, творения искусства, гениальные планы и проекты со времен возникновения человечества рождались только при участии норадреналина, или бетаэндорфина, и во всем этом особую роль играет витамин С. Решающее значение при этом имеет не высокое содержание бета-эндорфина в крови, а способность быстро поднять его изначально низкую концентрацию.

В США биохимики сегодня излечивают людей, одержимых идеей самоубийства или находящихся в состоянии тяжелой депрессии, тем, что помогают им восстановить в организме естественное производство бета-эндорфина. Производимый им эффект не отличается от действия кокаина или гашиша — наркотиков, стимулирующих подобный процесс в организме.

Витамин С играет решающую роль в эмоциональной сфере человека. Он стимулирует производство жизненно важных гормонов и процессы роста.

В помощь функциям мозга

Поскольку допамин является промежуточным продуктом в ходе синтеза норадренадина, он также зависит от присутствия витамина С. Допамин важен для многочисленных функции мозга, прежде всего для управления мышечными нервами, для настроения и половой жизни. Витамин С требуется также для обеспечения функций нервного раздражителя серотонина. Он разлагает аминокислоту триптофан, из которой образуется это вещество, обеспечивающее нам внутреннее расслабление и сон. В последнее время ученые доказали, что и четвертый из нервных раздражителей — ацетилхолин, который улучшает память и концентрацию внимания, тоже находится в зависимости от витамина С, что доказывает значение этого растительного витамина для нашего психического здоровья.

Сок четырех лимонов уже спустя час после приема приводит к созданию дополнительных рецепторов для молекул ацетилхолина. Напротив, отмирание и распад этих рецепторов ведет к разрушительным процессам старения и к болезни Альцгеймера, характеризующейся повальным отмиранием клеток мозга.

Кстати, каждый из нас может заболеть этой болезнью в начальной стадии, если в течение трех суток подряд будет потреблять никотин, алкоголь, бедную питательными веществами пищу и дышать спертым прокуренным воздухом, что характерно для различных празднеств. В таких случаях мысли путаются в голове, мы не можем вспомнить, что было накануне, и пугаемся собственного отражения в зеркале. Причина заключается в том, что весь витамин С израсходован без остатка, клетки мозга и нервов за какие-то мгновения состарились на целые десятилетия. Природа не знает, что такое «больной» мозг, — она лишь различает преждевременно состарившиеся и молодые, здоровые клетки мозга и нервов. Аскорбиновая кислота идеально стабилизирует наше психическое состояние.

Природа не знает «больного» мозга, различая только преждевременно состарившиеся и молодые, здоровые клетки.

Норма витамина С

Аскорбиновая кислота очень легко вступает в реакции с другими веществами. Поэтому она точно так же чувствительна к посторонним воздействиям, как человек, который всем доверяет и которого все постоянно разочаровывают.

Лучше всего витамин С чувствует себя не в организме человека, который досаждает ему неправильным питанием и беспорядочным образом жизни. Больше всего ему нравится «работать» в растениях и животных, где он лучше защищен.

Кроме того, растения и животные лучше знают цену этой восхитительной молекуле.

Витамин С растворим в воде, поэтому его избыток вымывается из организма. И здесь проявляется «дружелюбие» этого ценного питательного вещества: при прохождении микроскопически тонких почечных фильтров и в слизистых оболочках мочевого пузыря аскорбиновая кислота продолжает борьбу с возбудителями болезней, вирусами и бактериями. Те, кто принимает повышенные дозы витамина С, может заодно вылечить болезни почек и мочевого пузыря.

В здоровой кислотной среде желудочного сока витамин хорошо сохраняется. Но он очень чувствителен к кислороду, распадается от воздействия света, высокой температуры и воздуха, которые способствуют разрушительной работе окислителей, то есть свободных радикалов. При окислении высвобождается медь, которая полезна для обмена веществ только в очень ограниченном количестве. Излишки меди оседают в мозгу и нервных клетках и вызывают нервозность, а в больших дозах даже психические заболевания. Если разрезать яблоко, то оно в месте разреза вскоре окрашивается в коричневый цвет. Это высвобождается медь при разрушении витамина С. Вот одна из причин, почему овощи и фрукты лучше всего есть свежими и целиком.

Люди, несмотря на свой разум, очень плохо используют питательные вещества, особенно витамины. Многие искренне полагают, что витамины — это изобретение медицины или фармацевтической промышленности, и воспринимают их как неизбежное зло, которое надо принимать ради здоровья. В действительности же природа создала витамины миллиарды лет назад, в то время, когда еще никто не мог и предполагать, что на Земле однажды появится человек. Ни одно животное не пыталось подогревать или кипятить себе еду, убивая при этом витамины, являющиеся самыми активными помощниками обмена веществ. Витаминам, и прежде всего витамину С, требуется определенная температура, к которой они привыкли с незапамятных времен. Когда солнце стоит в зените, растения закрываются, чтобы защитить витамины от жары. Хотя у людей есть разум, хотя мы можем летать на Луну и строить атомные реакторы, мы во многих отношениях глупее растений и животных. Нам еще предстоит учиться и учиться у них.

Прежние рекомендации врачей о нормах потребления витамина С (40-50 мг в день для грудных детей, до 75 мг для детей постарше и 75 мг для взрослых) можно считать устаревшими. Тем, кто их придерживается, не стоит жаловаться на плохие нервы и постоянные инфекции. При нашем образе питания такими мини-рационами витамина С не смогут обойтись даже люди, мирно живущие в одиночестве на необитаемом острове. Каждая сигарета крадет у нас до 30 миллиграммов витамина С. Каждая вспышка эмоций (ревность, отчаяние, агрессия) в течение 20 минут стоит нам до 300 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Сюда следует еще добавить такие разрушающие витамин факторы, как неправильное питание, слабое усвоение витамина в желудочно-кишечном тракте и свободные радикалы. Все это заставляет существенно увеличить потребление витамина. Современные американские биохимики настоятельно советуют, по крайней мере, в пять раз увеличить рекомендованные дозы. Пора уже прислушаться к этим советам и всем остальным. Мы не должны слепо доверять устаревшим рекомендациям и тем самым портить себе здоровье.

Витамин С очень чувствителен к кислороду, свету и высокой температуре, которые стимулируют разрушительное воздействие свободных радикалов.

Если в течение трех суток подряд потреблять никотин, алкоголь, бедную питательными веществами пищу и дышать спертым прокуренным воздухом, что характерно для различных празднеств, то запасы витамина С в организме истощаются почти полностью. В таких случаях мы рискуем своим здоровьем.

Овощи и фрукты, главные поставщики витамина С, желательно есть в сыром виде. Чем дольше они хранятся, тем меньше в них концентрация аскорбиновой кислоты.

При хранении или переработке, особенно при нагревании, теряется значительная часть витамина С. Готовые к употреблению салаты в пластиковой упаковке, которые предлагаются в супермаркетах, содержат, как привило, больше вредных и отравляющих веществ (из-за наличия средств борьбы с вредителями, консервантов и т.п.), чем витамина С. То же самое, хотя и в меньшей степени, относится к замороженным фруктам и овощам.

Фрукты и овощи по-прежнему остаются главными поставщиками витамина С. Их надо по возможности есть сырыми, поскольку высокая температура разрушает большую часть содержащегося в них витамина.

Автор Клаус Обербайль, "Витамины-целители"

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