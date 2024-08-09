Витамин В12: как достоверно определить статус

Витамин В12 работает в образовании эритроцитов, развитии нейронов и синтезе ДНК. Дефицит В12 ведет к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного вещества), ухудшению памяти и другим последствиям для здоровья. Какие биологические маркеры укажут на нехватку этого витамина в организме?

Точная оценка дефицита В12 достаточно проблематична. И пока специалисты не пришли к единому мнению, какой же биомаркер является наиболее эффективным в мониторинге статуса В12. Более точную диагностику обеспечит использование двух и более биологических маркеров.

Дефицит витамина В12

Вероятные последствия дефицита B12

мегалобластная анемия,

необратимые неврологические патологии,

риск хронических недугов, связанных с возрастом (когнитивная дисфункция, кардио-сосудистые проблемы, остеопороз).

Важно вовремя выявить и начать терапию дефицита В12.

При каких заболеваниях наблюдается тяжелый дефицит витамина B12?

Перницозная анемия,

аутоиммунный гастрит, характеризующийся снижением всасывания вит-на B12.

Снижение статуса вит-на B12 может проявиться из-за легкой формы атрофического гастрита, который ведет к снижению выработки кислоты в желудке.

Низкий статус B12 у людей преклонного возраста обычно наблюдается не из-за дефицита потребления.

Причинами могут быть:

атрофический гастрит,

применение ингибиторов протонной помпы / прочих медикаментов, которые подавляют желудочную кислоту.

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Статус B12 оценивают при помощи биомаркеров

прямых (B12 и голотранскобаламина; голоТК),

функциональных (гомоцистеин и метилмалоновая к-та).

Многие годы практиковалось стандартное клиническое испытание - измерение общего вит-на B12 в сыворотке крови, при этом нехватка B12 определяется как содержание B12<148 пмоль/л.

Но диагностическую чувствительность прямых анализов специалисты подвергли сомнению, так как ложно повышенные результаты фиксировались у больных пернициозной анемией.

Как функциональные показатели статуса B12 могут использоваться измерения метаболитов витамина B12-зависимых биохимических реакций

Гомоцистеин

Метионинсинтаза нуждается B12 в качестве кофактора реметилирования гомоцистеина в метионин. При дефиците витамина B12 активность данного фермента нарушается, что ведет к повышению общего гомоцистеина (измеряется в плазме).

Но гомоцистеин плазмы не специфичен для определения уровня вит-на B12, ведь на него воздействуют другие нутриенты (например, фолат) и дополнительные факторы (работа почек). Это ограничивает его использование в качестве биомаркера статуса B12.

Метилмалоновая кислота

В12 – это кофактор метилмалонилкоА-мутазы. Дефицит В12 влечет за собой снижение активности метилмалонилкоА-мутазы, что ведет к накоплению побочного продукта - Метилмалоновой кислоты - ММК - (измеряется в плазме / урине).

Измерение ММК – специфический биологический маркер для В12.

Большинство людей с нехваткой В12 имеют повышенный ММК в сыворотке.

Голотранскобаламин (ГолоТК)

Измерение ГолоТК представляет собой метаболически активную долю вит-на В12 (она доступна для клеточных процессов). Общее же количество В12 в сыворотке крови на 80% - это метаболически инертный В12.

Но ГолоТК будет повышен при:

почечной недостаточности,

болезнях печени,

онкологии.

Кроме того, ГолоТК подвержен влиянию генетических факторов, что делает его не слишком эффективным диагностическим инструментом для определения дефицита В12.

Единичный анализ на В12 имеет ограничения, поэтому рекомендуется применять более 1 маркера для достоверной диагностики дефицита В12.

В США используют сочетание общего В12 и ММК для проверки статуса В12.

Другие алгоритмы диагностики нехватки В12 предполагают использование 2,3,4 биомаркеров В12.опубликовано econet

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