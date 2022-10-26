Витамин В8 (инозитол): при бессоннице, выпадении волос и похудении

Инозит или инозитол – это вещество, которое вырабатывается в теле человека, и содержится в некоторых продуктах растительного и животного происхождения. Это важный компонент, влияющий на функции многих органов и систем. Исследования на животных показали, что его нехватка приводит к резкому возрастанию холестерина и выпадению волосяного покрова.

Инозитол считают витаминоподобным веществом, поэтому его также называют витамином В8, хотя он является формой сахара, участвующей в ряде жизненно важных процессов. Здоровый организм самостоятельно восполняет его норму, но иногда возникает недостаток: при ожирении или неправильном питании, приеме некоторых лекарственных препаратов, употреблении мочегонных напитков и стрессах.

Что нужно знать про витамин В8 (инозитол)

Витамин В8 содержится во множестве ферментов, поэтому воздействует на многие обменные процессы. Он улучшает работу кишечника, восстанавливает клетки тканей, ускоряет рост ногтей и волос.

Поддерживает психическое здоровье

Инозит помогает поддерживать баланс гормонов, которые влияют на психоэмоциональное состояние – серотонина и дофамина. Ученые выявили, что при депрессии и компульсивном расстройстве, показатели инозита в мозговом веществе гораздо ниже, чем у здоровых людей.

Врачи назначают дополнительный прием витамина В8 при проблемах со сном, повышенной тревожности и поражениях нервной системы. А нормализация уровня инозита приводила к улучшению самочувствия среди пациентов с депрессией.

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Уменьшает панические расстройства

Проводились различные исследования воздействия инозитола на пациентов, испытывающих панические атаки: повышенную тревожность на фоне учащения ритма сердца и затруднений дыхания, ощущении страха, головокружении, повышенной потливости и т. д.

При приеме инозита наблюдалось снижение симптомов и количества панических атак более, чем у контрольной группы, принимающей специальные средства от тревоги.

Борется с метаболическим синдромом

Продукты, насыщенные инозитом, особенно полезны пациентов с метаболическим синдромом (МС), который сопровождается нарушениями синтеза гормонов и обменных процессов. Исследование, проведенное на женщинах с МС в период постменопаузы, выявило, что прием инозита улучшил кровяное давление и показатель холестерина в организме.

При длительном приеме, у пациенток наблюдалось снижение триглицеридов на 34%, общий холестерин уменьшился на 22%. Кроме этого, у них улучшилось артериальное давление и уровень глюкозы в крови. А у 20% пациенток, проявления МС исчезли.

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Продукты, содержащие инозитол

Наиболее ценным источником витамина В8 считают кунжутное масло. Также им богаты: цельные крупы, бобовые и соевые культуры, плоды цитрусовых, фрукты, орехи и семена растений. Кроме этого, инозит имеется в животных продуктах: субпродуктах КРС, мясе свиньи, телятине и рыбной икре.

Для взрослых людей суточная доза составляет 500 – 1000 мг.

Полноценный рацион с большим количеством полезных продуктов способен его полностью восполнить. Но следует учесть, что у любителей кофе, при алкогольной или никотиновой зависимости, лиц с сахарным диабетом или с другими хроническими заболеваниями, потребность в витамине В8 существенно возрастает. При употреблении всего четырех чашек кофе в день, организм недополучает 25% суточной дозы витамина В8.

При недостатке инозитола в организме, человек может испытывать повышенную раздражительность, бессонницу, проблемы с ЖКТ (частые запоры). На дефицит витамина указывают заболевания кожи и усиленное выпадение волос. У детей наблюдается остановка роста.

Особенности употребления

Явным противопоказанием к приему, может быть только индивидуальная непереносимость продуктов питания. Употребление препаратов и витаминных комплексов с инозитолом может быть противопоказано при беременности. В любом случае, перед приемом следует проконсультироваться с врачом, так как повышенные дозы инозита могут вызывать побочные эффекты: головокружения, тошноту, проявления со стороны пищеварительного или кишечного тракта. В этом случае прием следует прекратить. опубликовано econet.ru

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