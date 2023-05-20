Витамины и добавки для ускорения метаболизма

У человека с возрастом метаболизм замедляется. В результате появляются лишние килограммы, жировые отложения в определенных областях тела. Какие витамины и добавки помогут контролировать свой вес и всегда оставаться в форме? Вот полный список.
Как улучшить свой метаболизм и избавиться от лишних килограммов? Существуют витамины и минералы, которые нормализуют обмен веществ и принесут пользу организму.
С годами метаболизм естественно замедляется. С возрастом мы сжигаем меньше калорий, организм ужу не настолько эффективно перерабатывает пищу, физическая активность затухает.
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Факторы, которые влияют на метаболизм (кроме возраста):
Различные добавки для метаболизма помогут держать нормальный вес, но правильное питание и физическая активность – два оптимальных варианта, которые точно позволят избежать прибавления веса.
Пищевой рацион должен быть составлен грамотно. В него обязательно включаются фрукты, овощи, зелень. Таким образом вы насыщаете свой организм витаминами и не набираете лишний вес.
Витамины группы B играют важную роль в энергетическом обмене в организме. Витамины группы B включают:
Дефицит одного из витаминов группы В может повлиять на другие витамины группы В, что может нарушить метаболизм.
B-12 необходим для метаболизма белков и жиров . Для правильной работы ему необходимы B-6 и фолиевая кислота.
B-6 также помогает метаболизировать белок.
Тиамин помогает организму усваивать жиры, белки и углеводы .
Очень важна способность перерабатывать жиры, белки и углеводы. Здоровый обмен веществ гарантирует, что организм использует эти питательные вещества для получения энергии, а не откладывает их в виде жира.
Люди должны регулярно есть продукты, содержащие витамин B, чтобы удовлетворить свои повседневные потребности.
Хороший выбор продуктов, содержащих витамин B, включает:
B-12 присутствует только в продуктах животного происхождения, а это означает, что вегетарианцам и веганам может быть трудно потреблять достаточное количество этого витамина.
Зеленый чай активирует энергетические траты организма и окисление жиров, снижает секрецию и усвоение жира. Экстракт зеленого чая имеет в составе ценные флавоноидные антиоксиданты - катехины. Этот продукт включает здоровый процент кофеина, который нужен для обмена веществ и похудения.
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Fe - компонент миоглобина, который снабжает мускулатуру кислородом. Железо необходимо для поддержания обмена веществ. Fe отвечает за транспортировку кислорода к клеткам (и мышц – тоже), что дает возможность сжигать жир.
Хотя железо жизненно важно, оно также токсично при употреблении в больших дозах. Поэтому перед приемом пищевых добавок людям следует поговорить с врачом или диетологом о том, есть ли у них дефицит железа.
Как и витамин B, магний играет ключевую роль в выработке энергии организмом и необходим для здорового функционирования нервов, мышц и ферментов. Магний необходим для более чем 300 ферментативных реакций, которые поддерживают функцию мозга и помогают нашим мышцам сокращаться и расслабляться должным образом. Кроме того, помогая расслабить мышцы, магний также помогает нам лучше спать, что является важным элементом как для поддержания хорошего настроения, так и для регулирования обмена веществ и аппетита. Этот минерал также играет роль в регулировании уровня глюкозы в крови и инсулина у людей с избыточным весом, что может быть полезно для похудания. Это также гарантирует, что мы эффективно используем питательные вещества и пищу, которую потребляем.
Нехватка витамина D отмечается у лиц с лишним весом. Можно возместить недостаток витамина D в организме благодаря солнечному излучению или пищевым добавкам.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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