Витамины и минералы, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов

Здоровое функционирование сердечно-сосудистой системы нужно поддерживать. Это возможно, включая в меню продукты с высоким содержанием витаминов, микроэлементов и соединений, оказывающих благотворное воздействие на сердце и сосуды. Вот полный список необходимых продуктов.

Главная причина смертности среди населения Земного шара - сердечно-сосудистые заболевания. Благополучие сердечно-сосудистой системы часто является залогом долгой и плодотворной жизни. Как поддержать здоровые функции сердца и сосудов? Вот ключевые средства. А также подробный список продуктов, которые необходимо квлючить в рацион.

Вещества и минералы, необходимые для здоровья сердца

Витамин С

Витамин С, как всем известно, укрепляет иммунную защиту. Но на этом его ценные для организма свойства не исчерпываются.

Витамин С - мощный антиоксидант, он оберегает клетки организма (и миокарда – тоже) от повреждений свободными радикалами.

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Витамин С участвует в механизме выработки энергии, принимая участие в синтезе АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты, непременной составляющей клетки). АТФ защищает миокард от дефицита кислорода таким образом:

стимулируется кровообеспечение сердечной мышцы. Так осуществляется мембраностабилизирующее, антиаритмическое и противоишемическое влияние витамина С.

Витамин С в комплексе с рутином укрепляет сосудистые стенки, возвращает их эластичность, уменьшает ломкость капилляров.

Витамин С контролирует свертываемость крови и оздоравливающе действует на показатель липидов и холестерина. Это препятствует формированию тромбов и атеросклеротических бляшек — ключевого фактора инфарктов, стенокардии и инсультов.

Магний

Магний – кофермент целого ряда биохимических реакций в организме (с его помощью идет трансформация одних веществ в другие). Указанный микроэлемент задействован в обмене электролитов и гидролизе АТФ. Он контролирует электрическое напряжение клеток (это значит, что при его нехватке клетки более возбудимы).

Специалисты утверждают, что нехватка магния ведет к сердечным недугам и усиливает последние.

Нехватка микроэлемента ухудшает прогнозы ишемической болезни сердца, повышает вероятность неожиданной коронарной смерти. Магний применяют в терапии аритмий. Также минерал эффективен при тахикардии, экстрасистолии и прочих патологиях ритма сердца.

Существует связь нехватки магния и развития атеросклероза. Так же недостача микроэлемента связана с повышением показателя холестерина и триглицеридов.

Магний служит профилактикой спазма коронарных сосудов. Суть в том, что минерал регулирует поставку кальция в клетки сердечной мышцы.

Коэнзим Q 10

Кофермент Q10 (он еще носит название убихинон) выступает витаминоподобным соединением, транспортирующим электроны в митохондрии и способствуя синтезу АТФ.

Q10 особо необходим для тканей с высоким энергетическим обменом. Максимальная концентрация Q10 содержится в тканях сердечной мышцы.

Также Q10 выступает мощным антиоксидантом. Он, как витамин С, оберегает клетки от негативного влияния свободных радикалов.

Коэнзим Q10 продемонстрировал свою результативность при гипертонии, нарушении липидного состава крови, ишемии, миокардиодистрофии и миокардитах.

Что следует знать! При нарушении сердечного ритма сердца прием кофермента не рекомендуется.

Влияние коэнзима Q10 на сердечно-сосудистую систему:

выработка энергии на клеточном уровне;

стабилизация артериального давления;

улучшение функций левого желудочка и задержка его гипертрофии;

снижение вязкости крови (предотвращение тромбозов).

Кофермент Q10 синтезируется в организме все время, но в возрасте после 30 лет его секреция начинает снижаться.

Кальций

Кальций контролирует нервно-мышечное проведение электроимпульсов к сердечной мышце – происходит мышечное сокращение.

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Омега-3

Специалисты установили зависимость между употреблением в пищу Омега-3 кислот и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как Омега-3 действует на сердце:

торможение прогресса атеросклероза, снижение показателя холестерина в крови;

нормализация артериального давления;

стабилизация имеющихся атеросклеротических бляшек, что снижает вероятность инфаркта и инсульта.

Продукты, полезные для сердечно-сосудистой системы

источники калия: бананы, абрикосы, курага, изюм, финики, инжир

все свежие фрукты: яблоки, груши, сливы, ягоды

свежевыжатый гранатовый сок

овсяная каша (богата клетчаткой)

орехи (содержат необходимые жиры)

оливковое масло (растворяет холестериновые бляшки, укрепляет кровеносные сосуды и делает их значительно эластичнее)

жирная рыба (богатый Омега-3 лосось способствует снижению артериального давления)

Что необходимо включать в рацион

Имбирь – помогает активировать капиллярное кровообращение, помогает убрать спазмы при гипертонии и головной боли.

Чеснок - содержит аллицин. Указанное вещество стимулирует кровеносные сосуды и разжижает кровь.

Щавель – щавелевая кислота в его составе активирует тонус сосудов и разжижает кровь.

Томаты –сок из этих овощей имеет свойство понижать артериальное и внутричерепное давление.

Молодой картофель – источник калия, стимулирует проводимость сердечной мышцы.

Авокадо – понижает показатель холестерина в крови, содержит бета-каротин и ликопин, позитивно воздействующие на функционирование сердца.

Шпинат – имеет в составе лютеин, фолиевую кислоту, калий. Понижают вероятность развития сердечно-сосудистых недугов на 25%.

Черный шоколад – позитивно воздействует на функции сердца, снижает холестерин и артериальное давление, а активирует приток крови к головному мозгу.

Яблоки – понижают вероятность развития ишемии и прочих недугов сердечно-сосудистой природы. Яблоки содержат в большом количестве растворимую клетчатку – пектин. Последний понижает показатель холестерина. Это источник витамина С и целого ряда антиоксидантов.

Тыква – понижает артериальное давление, источник клетчатки, бета-каротина, витамина С и калия.

Если вы хотите сохранить свое сердце здоровым, продлить жизнь сосудам и уберечься от патологий этой природы, имеет смысл пересмотреть собственный рацион питания, включив в него указанные продукты. Таким образом вы сможете осуществлять успешную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и будете вести активную и плодотворную жизнь без болезней.*опубликовано econet.ru.

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