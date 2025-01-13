Волшебное кокосовое масло: ваш врач, косметолог и помощник в быту

Кокосовое масло является уникальным природным продуктом. Оно оказывает противогрибковый и противовирусный эффект, не отягощает процесс пищеварения, ухаживает за кожей и волосами. А как можно применять кокосовое масло не только для красоты и здоровья, но и в быту?

В истории человечества кокосовое масло являлось верным спутником: оно служило ключевым пищевым продуктом и средством по уходу за внешностью у многих народов. Данное масло эффективно убивает широкий спектр микробов (вирусы, бактерии, простейшие). До 50% жира в составе кокосового масла - это лауриновая кислота, довольно редко встречающаяся в природе. В ходе биохимических реакций лауриновая кислота в организме модифицируется в монолаурин. Последний представляет собой моноглицерид, который результативек в борьбе со стафилококками и стрептококками (кстати, невероятно устойчивыми к антибиотикам).

Кокосовое масло - подарок природы

Кокосовое масло имеет противогрибковое и противовирусное действие и противостоит ВИЧ, герпесу, гриппу, кори, грамотрицательным бактериям и простейшим (кишечные лямблии).

В составе кокосового масла имеются среднецепочечные жирные кислоты, которые хорошо перевариваются и проникают сквозь мембраны клеток. Указанные кислоты сразу трансформируются печенью в энергию, а не откладываются в форме жира. По этой причине кокосовое масло выступает достойной альтернативой нерастительным углеводам.

Данное масло не отягощает пищеварение и не провоцирует выброс инсулина в кровь.

Масло можно вводить в чай, кофе как замену подсластителям. Это оптимизирует всасывание жирорастворимых витаминов.

Полезные для здоровья возможности кокосового масла

Оптимизация функций сердца

Поддержка работы щитовидки

Поддержка работы головного мозга

Укрепление иммунного ответа

Источник «топлива» для организма, запуск метаболизма (что влечет потерю лишнего веса)

Для здоровья кожи

Кокосовое масло как альтернатива косметических продуктов по уходу за внешностью

Удаление макияжа: необходимо протереть нужные места тампоном из ваты, предварительно смоченным маслом. Вытереть чистым тампоном/влажной тканью.

Очищающий продукт для лица: по массажным линиям нанести толстым слоем кокосовое масло на кожу лица, шеи. Далее необходимо смыть влажной тканью и промокнуть.

Скраб (тело): в емкости из стекла соединить в одинаковом соотношении кокосовое масло тростниковый сахар. Наносить скраб следует на сухую кожу тела непосредственно перед процедурой принятия душа/ванны.

Скраб (лицо): чтобы сделать скраб нежнее, а его действие более деликатным, вместо сахара следует соединить кокосовое масло с пищевой содой/овсяными хлопьями/щепоткой корицы.

Лосьон для бритья: тонкий слой указанного масла нанести на область, требующую бритья, и проделать процедуру. Лауриновая кислота в составе выступает антисептиком при вероятных порезах.

Увлажняющее средство для кожи: применять само масло или ввести произвольно любое эфирное масло.

Крем для глаз: следует аккуратными движениями нанести незаметный слой масла на область вокруг глаз.

Крем для кутикулы: необходимо втереть малое количество данного масла в зону около кутикул с целью смягчить сухие места.

Дезодорант: нанести малое количество масла на область подмышек – антибактериальные свойства помогают маслу бороться с нежелательным запахом.

Средство для принятия ванн: введение кокосового масла в воду для принятия ванны способствует увлажнению склонной к сухости и раздраженной кожи. Внимание! Температура воды должна быть как минимум 24°С, в противном случае масло затвердеет.

Бальзам для губ: рекомендуется нанести на губы малое количество данного продукта или изготовить домашний бальзам с применением кокосового масла как одного из ключевых ингредиентов.

Зубная паста: необходимо соединить масло с пищевой содой и приготовить смесь. Сода очищает, а антибактериальный эффект кокосового масла победит вредоносные микроорганизмы в полости рта.

Средство против насекомых: соединить указанное масло с ароматическим маслом и нанести на соответствующие области кожи. Насекомые «не любят» интенсивные запахи эфирных масел. Поэтому они вас больше не будут беспокоить.

Для волос

Кокосовое масло удобно применять в качестве кондиционера для волос перед мытьем шампунем. Следует нанести масло массажными действиями на сухие волосы и выдержать примерно 1 час. Некоторые оставляют масло на волосах на ночь. Далее вымыть и уложить волосы.

В данном случае кокосовое масло не позволяет проникать воде в пряди волос. В противном случае кутикула (поверхность волосяного стержня), поднимается, и волос приобретает склонность к ломкости. Плюс, если использовать таким образом масло, оно глубже проникает в волосы во процессе мытья.

Для ротовой полости

О кокосовом масле как альтернативе зубной пасте говорилось выше.

Следующим способом гигиены ротовой полости выступает полоскание кокосовым маслом. Данная манипуляция минимизирует отложение зубного налета. Процедура предполагает полоскание полости рта маслом по аналогии с зубным эликсиром. В процессе полоскания масло буквально «вытягивает» бактерии, вирусы, грибки и прочие патогены. Предпочтительно проводить процедуру в утреннее время. Завершив полоскание. следует сплюнуть продукт и прополоскать полость рта чистой водой.

Кокосовое масло как спасатель

При инфекциях уха: необходимо капнуть 2 капли в каждый из слуховых проходов.

Сыпь и дерматологическое раздражение (даже ветряная оспа и опоясывающий лишай): нанести малое количество продукта на пораженный участок кожи

Грибковые и/или дрожжевые инфекции (микоз, стригущий лишай). Необходимо соединить продукт с малым объемом масла душицы/чайного дерева

Укусы насекомых: нанести на место укуса.

Лихорадка на губах: соединить с маслом душицы и наносить на пораженное место.

Систематические носовые кровотечения: периодически наносить малый объем масла на слизистую ноздри

Геморрой: можно смешивать с маслом лаванды и наносить на болезненный участок.

Массаж промежности: беременные применяют масло в целях для массажа промежности каждый день (за месяц до родов). Процедура поможет снизить риск разрывов.

12 нетривиальных способов применения кокосового масла в бытовых целях

1. Чистка, кондиционирование и дезинфекция деревянной разделочной доски на кухне.

2. Введение масла в раствор компоста для сада с целью снизить пену.

3. Полировки изделий из металла.

4. Увлажнение и смягчение кожаных изделий.

5. Смазка кастрюль и сковородок из чугуна.

6. Смазка скрипящих петель и заевших механизмов.

7. Чистка деревянной мебели как альтернатива средствам для полировки.

8. Смазка струн гитары.

9. Очистка мыльной пены с душа (необходимо нанести малое количества масла на увлажненную ткань).

брызнуть необходимые участки поверхности уксусом и тщательно протереть.

10. Мытье рук и кистей после работ с масляными красками.

11. Чистка автомобильного салона (необходимо нанести малый объем масла на ткань, втереть и убрать остатки).

12. Чистка комнатных растений: протереть листья тканью с малым объемом кокосового масла.*опубликовано econet

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