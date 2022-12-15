Волшебное упражнение для здоровья эндокринной системы

Эндокринные железы регулируют работу всего организма, участвуют в формировании иммунитета. Они вырабатывают гормоны, которые поддерживают нашу активность, работоспособность, запускают расщепление пищи и репродуктивную функцию. Кроме правильного питания, сохранить здоровье желез можно с помощью специальных упражнений.

Физическая активность наравне с диетой – лекарство от многих заболеваний эндокринной системы. Простое упражнение запускает движение крови и лимфы, стимулирует работу нервной системы. Оно омолаживает позвоночник и кишечник, улучшает состояние щитовидной железы, надпочечников и органов малого таза.

Польза упражнения для эндокринной системы

Раздражительность, сонливость, нарушение внимания и частые простуды являются симптомами слабого иммунитета. Одной из причин падения защитных сил организма врачи считают плохую работу эндокринной системы и щитовидной железы. При недостатке некоторых гормонов меняется состав крови, витамины и питательные вещества не всасываются в кишечнике.

В пилатесе существует интересное упражнение, которое положительно влияет на работу эндокринной системы. При его выполнении активизируются мышцы, контролирующие положение органов малого таза, брюшной полости. Включая его в план тренировок можно получить полезный эффект:

уменьшаются отложения висцерального жира , ухудшающего работу печени, сердца и селезенки;

, ухудшающего работу печени, сердца и селезенки; укрепляется пресс, формируется красивый рельеф;

улучшается кровообращение в малом тазу, нормализуется работа репродуктивной системы и половое влечение;

восстанавливается стабильная перистальтика и очищение кишечника ;

; раскрывается грудная клетка;

легкие очищаются от скопления слизи.

После выполнения упражнения происходит стимуляция эндокринных желез. Они вырабатывают гормоны, регулирующие вес человека, его самочувствие и настроение. Нормализуется пищеварение и всасывание в кровь витаминов. Повышается общий тонус и улучшается самочувствие.

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Техника выполнения упражнения

Для выполнения приготовьте коврик для физкультуры, переоденьтесь в удобную одежду, которая не стесняет движения. Выполняйте его на голодный желудок или через 1,5–2 часа после еды, чтобы снизить нагрузку на пищеварительный тракт. Откройте окно или предварительно проветрите помещение.

Упражнение выполняется следующим образом:

Лягте на пол на живот, вытяните ноги и ступни параллельно гимнастическому коврику, постарайтесь расслабить мышцы. Руки положите прямыми, но под углом к туловищу, ладони направьте вниз.

Сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов, чтобы расправить легкие и стимулировать приток кислорода к тканям.

На вдохе медленно начинайте поднимать и отрывать от пола подбородок, затем верхнюю часть груди. Руки отведите назад, стараясь не сгибать локти.

Поднимите грудную клетку как можно выше, напрягая мышцы спины. При этом старайтесь не перенапрягать шею. Руки максимально отведите за спину, чтобы ладони оказались параллельны друг другу.

Задержитесь в таком положении 15–20 секунд, постарайтесь напрягать только спину.

Медленно опустите грудь на пол, расслабьтесь. Повторите через 20 секунд.

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При регулярном выполнении постарайтесь развивать выносливость и постепенно увеличивать время, в котором грудь находится над полом. Это статическое упражнение укрепляет спину, плечи, подтягивает слабые мышцы на внутренней стороне рук.

Простое упражнение запускает работу эндокринной системы, укрепляет и тонизирует мышцы. Выполняйте его в комплексе с утренней разминкой, снимайте с его помощью напряжение после рабочего дня. Это снизит риск заболеваний позвоночника, кишечника и других органов, поддержит ваш иммунитет. опубликовано econet

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