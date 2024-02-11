Воспаление и лишний вес: что мешает похудеть?

Воспалительный процесс запускает в организме ряд нежелательных биохимических реакций. В результате воспаления развиваются сопротивляемость инсулину, задержка жидкости, сбои пищеварения другие болезненные явления. Вот как это способствует избыточному весу.

Воспаление – природный иммунный ответ организма, так как задача иммунитета – лечить и оберегать его. Если систематически употреблять вызывающие воспаление тканей организма пищевые продукты, процесс входит в хроническую стадию. И тогда возможно развитие ряда серьезных заболеваний.

Воспаление вызывает набор лишнего веса таким образом

Как связан процесс воспаления и избыточный вес человека?

Сбой биохимических процессов

Воспаление мешает организму реагировать на сигналы мозга, способствующие жиросжиганию, противостоянию стрессу и регуляции аппетита . Мозг перестает реагировать на кортизол (гормон стресса). В итоге показатель кортизола растет, стресс усугубляется, а в области талии откладывается жир.

. Мозг перестает реагировать на кортизол (гормон стресса). В итоге показатель кортизола растет, стресс усугубляется, а в области талии откладывается жир. Развивается сопротивляемость лептину (это гормон, регулирующий аппетит).

Воспаление не позволяет организму нормально реагировать на адипонектин (гормон, регулирующий сахар в крови и содержание телесного жира).

Сопротивляемость инсулину. Гормон инсулин отвечает за транспортировку сахара из крови в клетки. «Сахар» - это и крахмал злаков, фруктоза и глюкоза фруктов и овощей, лактоза в молоке. Инсулин обеспечивает всасывание указанных веществ из крови в клетки, они пополняют энергетические запасы организма.

Но при чрезмерном потреблении сахара (сласти, крахмал, молокопродукты) или при воспалении вырабатывается избыток инсулина, и он остается в крови дольше, чем необходимо.

Через время клетки тела уже не реагируют на инсулин, и сахар в крови становится стабильно повышенным. Это повышает вероятность диабета. И, вместо использования сахара в крови для накопления энергии, организм аккумулирует его как жир.

Резистентность к инсулину блокирует жировые клетки, и избавиться от лишнего веса становится сложно. А воспаление тканей способствует развитию проблемы с инсулиновой сопротивляемостью.

Задержка избытка жидкости

Воспаление вынуждает организм задерживать избыток воды, появляется отечность.

Сбои пищеварения

Воспаление в кишечнике приводит к ому, что пищеварительная система начинает давать сбои. При дисбактериозе содержание полезных бактерий сокращается, и организм из пищи пополняется лишними калориями, откладывающимися в виде жира.

Дефицит энергии

Воспалительный процесс провоцирует стойкое чувство усталости и вялости.

Если вам важно знать, не подвергается ли ваш организм процессу воспаления, можно сдать анализ крови на наличие специального С-реактивного белка. Даже малое повышение его содержания может привести в перспективе к ожирению и лишнему весу. Кроме того, это является предпосылкой возникновения сахарного диабета, проблем м сердцем и сосудами.опубликовано econet

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