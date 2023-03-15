Воспаление в организме: 2 главные причины

В сфере медицины термин «воспаление» применяется очень широко. И речь идет не только о воспалении, вызванном физическими травмами, но и патогенными микроорганизмами. Патогенов существует великое множество. Как можно уменьшить воспаление и поддержать здоровье в современном мире? Для начала важно определить причину.
Воспаление – широко распространенный термин. Если у пациента боль в суставах, сыпь, недомогание, плохие результаты МРТ, доктор ему говорит: «У Вас воспаление». Но первопричиной любого воспаления всегда является более глубокая проблема. Воспаление – яркий сигнал того, что в организме происходят нежелательные процессы.
Воспаление не развивается само по себе, а возникает исключительно по 2-м причинам:
Причина №1. Физическая травма. Каждое повреждение тела - внешнее или внутреннее, - может спровоцировать воспаление.
Причина №2. Воспаление возникает, когда в организме присутствует инвазор (патоген).
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Часто случаются травмы, связанные со спортом и другими физическими нагрузками. В таких случаях могут возникать воспаления по причине травмы. Примеров может быть много: ошибка стоматолога, бытовой порез, растяжение связок, ожог.
Можно назвать множество патогенов, которые вызывают воспаление. Если пациент восстанавливается после хирургического вмешательства по замене коленного сустава, патогенные организмы провоцируют воспаление и влияют на способность к заживлению. Если после замены колена или бедра заживление проходит медленно, речь может идти о вирусе Эпштейна-Барра.
Существуют различные уровни воспаления мозга. Нервы, связанные с мозгом, разветвляются по телу. Неврологическое воспаление имеет место, когда нервы воспалены. Патогены могут иметь значение в развитии неврологического воспаления, наряду, например, с отравлением тяжелыми металлами.
Синдром хронической усталости нередко является проявлением легкого воспаления мозга из-за вируса Эпштейна-Барра. Даже незначительное мозговое воспаление может вызвать тяжелое состояние.
Является результатом действия патогенной микрофлоры, вредящей данному органу. Хотя известно, что гепатит A, B, C и D возникает из-за вирусов, причиной гепатита С называют болезнь Эпштейна-Барра, которая повреждает печень в продолжение долгого времени.
Возникает под действием патогенов. Это может быть стафилококк, вирус гриппа, когда вы, прикоснувшись к ручке или поручню в общественном месте и потерли глаза. Причиной глаукомы выступает мутировавший вирус Эпштейна-Барра.
Когда патогены проникают в кишечник, они провоцируют воспаление. Это может быть, напимер, стрептококк.
Воспаление возникают при гриппе.
Грипп может вызвать воспаление в пазухах, груди, легких и кишечнике и служит толчком для развития бронхита, усталости надпочечников.
Ряд докторов убеждены, что некоторые пищевые продукты (пшеница) могут провоцировать воспаление. Но это не так. Глютен сам по себе не является причиной воспаления, но он кормит патогенов, вызывающих воспаление.
Тяжелые металлы сами по себе не вызывают воспаление. Но они являются пищей для патогенов в организме, которые провоцируют воспаление и прочие состояния.
Чтобы уменьшить воспаление в организме, важно вводить в свой рацион больше противовоспалительных продуктов. Они уничтожают патогены, вызывающие воспаление.
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Чтобы не навредить организму, имеет смысл исключить из пищевого рациона продукты, провоцирующие нежелательные процессы в организме. Среди них:
Автор Энтони Уильям, перевод econet
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Источник: https://econet.ua/
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