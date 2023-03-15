Воспаление в организме: 2 главные причины

В сфере медицины термин «воспаление» применяется очень широко. И речь идет не только о воспалении, вызванном физическими травмами, но и патогенными микроорганизмами. Патогенов существует великое множество. Как можно уменьшить воспаление и поддержать здоровье в современном мире? Для начала важно определить причину.

Воспаление – широко распространенный термин. Если у пациента боль в суставах, сыпь, недомогание, плохие результаты МРТ, доктор ему говорит: «У Вас воспаление». Но первопричиной любого воспаления всегда является более глубокая проблема. Воспаление – яркий сигнал того, что в организме происходят нежелательные процессы.

Чего мы не знали о воспалении

Воспаление не развивается само по себе, а возникает исключительно по 2-м причинам:

Причина №1. Физическая травма. Каждое повреждение тела - внешнее или внутреннее, - может спровоцировать воспаление.

Причина №2. Воспаление возникает, когда в организме присутствует инвазор (патоген).

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Травма или повреждение

Часто случаются травмы, связанные со спортом и другими физическими нагрузками. В таких случаях могут возникать воспаления по причине травмы. Примеров может быть много: ошибка стоматолога, бытовой порез, растяжение связок, ожог.

Инвазор

Можно назвать множество патогенов, которые вызывают воспаление. Если пациент восстанавливается после хирургического вмешательства по замене коленного сустава, патогенные организмы провоцируют воспаление и влияют на способность к заживлению. Если после замены колена или бедра заживление проходит медленно, речь может идти о вирусе Эпштейна-Барра.

Типы воспалений

Воспаление мозга

Существуют различные уровни воспаления мозга. Нервы, связанные с мозгом, разветвляются по телу. Неврологическое воспаление имеет место, когда нервы воспалены. Патогены могут иметь значение в развитии неврологического воспаления, наряду, например, с отравлением тяжелыми металлами.

Синдром хронической усталости нередко является проявлением легкого воспаления мозга из-за вируса Эпштейна-Барра. Даже незначительное мозговое воспаление может вызвать тяжелое состояние.

Воспаление печени

Является результатом действия патогенной микрофлоры, вредящей данному органу. Хотя известно, что гепатит A, B, C и D возникает из-за вирусов, причиной гепатита С называют болезнь Эпштейна-Барра, которая повреждает печень в продолжение долгого времени.

Воспаление глаз

Возникает под действием патогенов. Это может быть стафилококк, вирус гриппа, когда вы, прикоснувшись к ручке или поручню в общественном месте и потерли глаза. Причиной глаукомы выступает мутировавший вирус Эпштейна-Барра.

Воспаление кишечника и воспаление толстой кишки

Когда патогены проникают в кишечник, они провоцируют воспаление. Это может быть, напимер, стрептококк.

Проблемы толстой кишки могут вызывать вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, герпетический вирус.

Колит может вызвать вирус опоясывающего лишая.

Раздражение кишечника как правило, вызывает стрептококк.

Воспаление возникают при гриппе.

Если имеются лишь симптомы простуды, это риновирус.

Грипп может вызвать воспаление в пазухах, груди, легких и кишечнике и служит толчком для развития бронхита, усталости надпочечников.

Воспаление пазух развивается из-за стрептококка. Стрептококк может находиться в пазухах и вызывать постоянное воспаление.

Влияние пищи на воспаление

Ряд докторов убеждены, что некоторые пищевые продукты (пшеница) могут провоцировать воспаление. Но это не так. Глютен сам по себе не является причиной воспаления, но он кормит патогенов, вызывающих воспаление.

Действие тяжелых металлов и воспаление

Тяжелые металлы сами по себе не вызывают воспаление. Но они являются пищей для патогенов в организме, которые провоцируют воспаление и прочие состояния.

Пищевые продукты и добавки против воспаления

Чтобы уменьшить воспаление в организме, важно вводить в свой рацион больше противовоспалительных продуктов. Они уничтожают патогены, вызывающие воспаление.

Чеснок уничтожает болезнетворную микрофлору.

Инжир убивает патогены в кишечнике.

Киви действует в области кишечника, уничтожая патогены.

Лимон и лайм имеют сильное антипатогенное действие.

Груша обладает противовоспалительными свойствами.

Папайя помогает при воспалениях кишечника.

Яблоки, черника, листовая зелень (салат, руккола, эффективно борются с патогенами и уменьшают воспаление.

Персики, сливы, нектарины, дыни , манго, вишня эффективно действуют против воспалений.

Травы розмарин, тимьян, шалфей и орегано убивают патогены.

Алоэ вера уничтожает патогенную флору.

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Пищевые продукты, которых важно избегать при воспалении

Чтобы не навредить организму, имеет смысл исключить из пищевого рациона продукты, провоцирующие нежелательные процессы в организме. Среди них:

пшеница,

молокопродукты (цельное молоко, сыры, сливочное масло, кефир, йогурт),

яйцо,

свинина,

кукуруза,

масло рапса,

лимонная кислота,

синтетические и натуральные ароматизаторы.

Автор Энтони Уильям, перевод econet

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