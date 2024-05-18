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Восточная система омоложения и оздоровления всего организма

Автор: Econet 18 мая 2024 6794
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Чтобы чувствовать себя прекрасно в любом возрасте рекомендуем регулярно выполнять упражнения восточной оздоровительной системы. Эти 5 сильных упражнений помогут наладить работу внутренних органов и систем, избавят от головных болей и лишних жировых отложений.

Восточная система омоложения и оздоровления всего организма

Все движения нужно делать плавно и не спеша, каждая связка и мышца должна быть расслаблена, чтобы кровь и энергия свободно циркулировали по телу. Ежедневные занятия помогут вам укрепить здоровье и повысить работоспособность.

Комплекс упражнений для оздоровления и омоложения организма

1. «Возвращаем молодость». Данное упражнение направлено на нормализацию работу почек, выполнять его лучше на свежем воздухе:

  • встаньте, выровняйте спину, опустите руки, ноги поставьте на ширину плеч, расслабьте все группы мышц и дышите спокойно;
  • на глубоком вдохе поднимитесь на носочки, при выдохе направляйте поток воздуха к животу, опуститесь на пятки и немного согните ноги в коленях (повторите восемь раз);
  • после нескольких вдохов и выдохов отдохните минуту, а затем начните «вибрировать» всем телом в течение минуты. При этом вы должны ощущать, как «дрожат» внутренние органы;
  • вернитесь в исходную позицию, немного согните ноги в коленях, опираясь на носки, расслабьтесь, слегка откройте рот и выполните по шестнадцать вращающих движений поочередно каждым плечом.

Восточная система омоложения и оздоровления всего организма

2. «Возвращаем жизненную силу». Это упражнение нормализует кровообращение, укрепит суставы и восстановит мышечный тонус, выполнять его нужно следующим образом:

  • встать, выровнять спину, расположить ноги на ширине плеч, руки опустить, расслабить все мышцы;
  • не спеша поднять немного согнутую в локте левую руку ладонью к себе и провести ее вдоль центральной линии корпуса снизу до груди;
  • начать аналогичное движение правой рукой;
  • когда левая рука снова окажется в высшей точке следует повернуть ладонь вниз и будто «зачерпнуть воду», одновременно при этом поднять левую ногу, вытянуть носок и провести «внутреннюю дугу», затем опустить ногу;
  • повернуться корпусом влево, приподняв пятку правой ноги;
  • когда правая рука окажется в высшей точке, повторить аналогичные действия, но с другой ногой и поворачивая корпус вправо;
  • в каждую сторону нужно повернуться по четыре раза, не напрягая при этом мышцы.

3. «Птичий полет». Это отличная профилактика инсульта, болезней суставов, головных болей и набора лишнего веса. Во время выполнения упражнения следует сконцентрироваться на нижней части живота:

Восточная система омоложения и оздоровления всего организма

  • встать, выпрямиться, расставить ноги на ширине плеч, немного согнуть колени;
  • руки поднять до груди, будто держите мяч (немного согнуть пальцы);
  • левую ладонь направить вверх, а правую – вниз (правая рука должна располагаться чуть выше левой);
  • повернуть корпус влево, «рисуя» ладонями восьмерку, когда руки будут ближе к груди – перевернуть ладони (теперь левая сверху, а правая снизу);
  • повторить восемь раз.

4. «Купаем лягушку». Упражнение помогает избавиться от лишних жировых отложений, головокружения, бессонницы. Выполняется оно просто:

Восточная система омоложения и оздоровления всего организма

  • встаньте, сомкните ноги, опустите руки и сомкните пальцы;
  • поднимите согнутые в локтях руки, немного согните колени;
  • вытяните шею, подтяните живот, приподнимите пятки;
  • направьте руки вперед и сделайте шестнадцать движений, будто плывете брасом (выпрямите при этом ноги).

5. «Возвращаемся в детство». Данное упражнение делает кожу лица и шеи подтянутой и упругой. Выполнять его нужно следующим образом (единственным противопоказанием является беременность):

  • встаньте и сомкните ноги, расправьте грудь, подтяните живот, опустите руки, расслабьте мышцы;
  • дышите медленно и смотрите вперед;
  • не спеша поднимите руки ладонями вниз, когда руки окажутся выше головы – переверните ладони, сомкните пальцы и приподнимитесь, оторвав пятки от пола;
  • втяните живот и не спеша вдохните максимальное количество воздуха;
  • на выдохе плавно опустите руки;
  • повторите три раза.

Есть второй вариант выполнения данного упражнения – исходное положение как в первом варианте, а когда руки будут находиться выше головы следует опустить их до колен, сомкнуть ладони, наклонить немного корпус, согнуть колени, оторваться и сразу опуститься пятками на пол, одновременно потирая ладони. Повторить восемь раз.

Главное – не ленитесь, занимайтесь регулярно и тогда вы быстро сможете достичь желаемого результата.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Карина

      Для омоложения еще прием омеги хорошо подойдет. Это и внутренняя поддержка сердца, сосудов.. и внешне кожа и волосы станут лучше выглядеть. Главное хорошую омега выбрать, вот тут про это хорошо написано Сама я эваларовскую тройную омега 3 беру, очень довольна и даже во время беременности принимала

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