Вот как естественно решать проблемы с пищеварением

Как поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта? Употреблять продукты, способствующие пищеварению, практиковать физическую активность, заниматься йогой и свести к минимуму потребление алкоголя и курение. По рекомендации вашего доктора, чтобы решить проблемы с пищеварением, применяются диетические добавки для кишечника.

Желудочно-кишечная симптоматика (изжога, вздутие, запор) могут оказаться признаком серьезной патологии. Изменение подхода к образу жизни, который поддержит функции желудочно-кишечного тракта, может оказаться полезным для вас.

Решение проблем с пищеварением

Продукты для хорошего пищеварения

Пищевые волокна (в цельнозерновых, овощах) - увеличивают количество каловых масс и сокращают срок прохождения по ЖКТ.

Полифенолы (в ягодах, какао, винограде, чае) - достигают толстого кишечника и метаболизируются микрофлорой.

Пребиотики (в фруктах, овощах, злаках) - ферментируются микрофлорой в толстом кишечнике и снижают тяжесть и вероятность патологических желудочно-кишечных состояний.

Пробиотики (в кисломолочном йогурте, ферментированных продуктах) - содержат бактерии, полезные для здоровья ЖКТ.

Продукты, вредные для пищеварения

Газированные напитки - усугубляют симптоматику диспепсии и ГЭРБ.

Фруктоза, сахар - повреждают желудочно-кишечный барьер и повышают вероятность ожирения печени.

Глютен - это белок зерновых, который не полностью переваривается и связан становится причиной СРК.

Диеты с высоким процентом жиров и переедание жирной пищей вызывают функциональную диспепсию и СРК.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Объем пищи

Если имеется диагноз ГЭРБ или функциональная диспепсия, переедание может ухудшить положение. Желательно употреблять пищу небольшими порциями.

Гидратация

Снижение потребления жидкости повышает вероятность запора. Для поддержания функций кишечника важно пить как минимум 2 л воды в день.

Гимнастика

Систематические физические нагрузки оказывают защитное действие от ВЗК из-за их противовоспалительного эффекта. Умеренная активность (ходьба, бег, йога) улучшают качество жизни людей с проблемами пищеварения.

Минимум спиртного

Злоупотребление спиртным чревато дисбактериозом, воспалением кишечника и повреждением органов пищеварения и слизистой кишечника (иначе говоря - повышенной проницаемости кишечника). В запущенных случаях есть риск алкогольной болезни печени и онкологии ЖКТ.

Исключение курения

Табачный дым наносит ущерб ЖКТ, повреждая слизистую кишечника, ослабляя иммунитет слизистой оболочки и раздражая ЖКТ. Курение связано с риском развития ВЗК, язвы желудка и онкологии толстого кишечника, пищевода, печени, поджелудочной и желудка.

Сон

Нарушения сна и проблемы пищеварения взаимосвязаны, так как увеличивается содержание противовоспалительных цитокинов.

Диетические добавки для кишечника

Добавки поддерживают пищеварение и ослабляют симптоматику сбоев пищеварения.

Пищеварительные ферменты

Эффект добавок пищеварительных ферментов на растительной основе связан с улучшением симптомов патологий ЖКТ.

Масло перечной мяты

Масло содержит активное вещество L-ментол, которое имеет спазмолитический эффект в ЖКТ. Это безопасное и эффективное средство, уменьшающее боль и симптоматику СРК.

Пробиотики

Пробиотики уменьшают боль, вздутие живота, метеоризм.

Растворимая клетчатка

Растворимая клетчатка помогает уменьшить боли в животе, нормализовать перистальтику кишечника, сбалансировать микрофлору и уменьшать тяжесть симптоматики при СРК. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet