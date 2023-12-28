Исследования показали, что потребление омега-3 помогает предотвратить повышение кровяного давления (гипертонию) у молодых людей и улучшает работу мышц у пожилых женщин на 34%. Потребление 4 граммов масла криля в день поднимает индекс омега-3 с 3,7 до 6,4%.

Недавнее Европейское исследование показало, что молодым людям доступно недорогое и довольно простое средство предотвращения повышения кровяного давления путем увеличения потребления одного высокооктанового питательного вещества - омега-3 жирной кислоты. Исследование, представленное на научной сессии Американской кардиологической ассоциации 2016 года, включало замер количества омега-3 жирных кислот в крови 2,036 молодых здоровых взрослых.

Омега-3 приносит 230% окупаемость инвестиций

Все больше тестов показывают впечатляющие влияние омега-3 на здоровье

Положительные и долгосрочные последствия улучшения работы мышц

Фосфолипиды: Что они означают для вашего здоровья

Лецитин содержит холин, который полезен для мозга

Не вредящая окружающей среде практика добывания криля

Гранты и награды за устойчивые практики рыболовства

Когда оценивалось артериальное давление каждого испытуемого, ученые обнаружили, что самое высокое содержание омега-3 в крови было связано с самым низким систолическим кровяным давлением (верхний показатель).

И наоборот, самое низкое содержание соотносилось с самым высоким диастолическим кровяным давлением (нижний показатель).

Д-р Марк Филипович, исследователь из Университета Цюриха и Кантональной больницы Бадена в Швейцарии, сказал, что понижение кровяного давления всего на 5 мм рт.ст. может предотвратить множество инсультов и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, еще одно недавнее исследование показало, что менее 1 грамма омега-3 жиров (известных как незаменимые, потому что ваш организм нуждается в них, но сам их не производит и должен получать их из внешнего источника) может принести пользу людям, которые уже страдают от гипертонии.

Одна порция пойманного в дикой природе аляскинского лосося размером в 3 унции обеспечивает это количество. Растительные и морские источники, такие как рыба, рыбий жир, морские водоросли, льняное семя и конопля содержат омега-3, но растительные источники помимо прочего лишены ДГК и ЭПК, а масло криля считается самым лучшим источником.

Все больше тестов показывают впечатляющие влияние омега-3 на здоровье

Потребление омега-3 добавок может улучшить работу мышц у пожилых женщин (в отличие от масла сафлора в испытаниях плацебо), что было продемонстрировано параллельно с тем как испытуемые прошли 18 недель тренинга сопротивления.

Исследование университетов Глазго и Абердина было опубликовано в Американском журнале клинического питания.

У каждой участницы исследования был измерен объем мышц с помощью МРТ, а работа мышц была проверена с помощью динамометра до и после начала программы, что привело к ожидаемому результату: тренировка на сопротивление увеличила работу, размер и качество мышц у всех участниц. Интересно, что по словам Medical Express:

«У мужчин, которые принимали добавки рыбьего жира, не проявлялось дополнительный пользы для работы или размера мышц за 18-недельный период наблюдения. Тем не менее, у женщин, которые принимали рыбий жир, сильнее улучшилась работа мышц по сравнению с группой плацебо, но это не повлияло на их размер.

У женщин в группе плацебо тренировка сопротивления привела к среднему увеличению силы на 16%, однако, когда упражнения сочетались с приемом рыбьего жира, улучшение увеличилась в среднем до 34%».

«Эти результаты дают важную основу для принципов питания пожилых людей, и тем, кто их составляет, стоит подумать о добавлении рекомендации потребления омега-3 для пожилых женщин, говорит д-р Стюарт Грей из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук в Университете Глазго.

Положительные и долгосрочные последствия улучшения работы мышц

Улучшение работы скелетных мышц может означать возвращение способности подняться со стула (или унитаза), ходить по лестнице и даже восстановление или поддержание независимости, которую пожилые люди боятся потерять больше всего.

Ученые, участвующие в исследовании пожилых женщин, особо выделили два момента: улучшение работы мышц у женщин происходило без увеличения мышечной массой из-за потребления омега-3; улучшилось качество, а не количество мышц.

Ухудшение работы мышц у пожилых людей означает снижение качества жизни.

Поскольку процент людей, достигших 65 лет, по прогнозам, увеличится с 17 в настоящее время до 23% к 2035 году, поощрение разработки эффективных стратегий поддержания здоровья задолго до рокового момента имеет решающее значение, отметил доктор Грей в Medical Xpress, добавив:

«Открытия о пользе для женщин особенно важны, так как они, как правило, живут на четыре года дольше, чем мужчины, и пересекают порог «инвалидности», после которого теряются функциональные возможности, на 10 лет раньше».

Фосфолипиды: Что они означают для вашего здоровья

В начале 2016 года базирующаяся в Коннектикуте американская лецитиновая компания выпустила новую линию фосфолипидов и лецитинов, извлеченных из подсолнечника, а не из сои.

Формально называющийся фосфатидилхолин или PC, лецитин — это жир, который вырабатывается вашим организмом и используется всеми клетками.

Содержание жира в нем делает его скользким, предотвращая поглощение холестерина клетками, что способствует оптимизации его уровня в крови. Он также обращает вспять затвердение артерий, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Livestrong говорит:

«В качестве фосфолипидов, вашим клеточным мембранам требуются лецитины для корректной работы. Кроме того, он необходим развивающимся эмбрионам, и многие врачи рекомендуют его добавку беременным женщинам в рамках дородового витаминного режима. Лецитин также способствует проникновению питательных веществ в существующие клетки».

Что такое фосфолипиды? Их описывают как большой, разнообразный набор органических соединений, называемых «липиды», строительных блоков клеточных мембран. Ваше тело производит их, но некоторые продукты могут увеличить их количество.

В процессе пищеварения, связанные с фосфолипидами жирные кислоты образуют кластеры, чтобы помочь транспортировать витамины, питательные вещества и жиросодержащие молекулы в организме и помогают обеспечить усвояемость, поглощение и использование, поддерживая как когнитивную, так и функцию печени, нервов, сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

Компании разрабатывают все больше богатых омега-3 продуктов для здоровья мозга, контроля уровня кортизола, снижения симптомов СДВГ, спортивного питания и управления стрессом, сказал один генеральный директор.

Лецитин содержит холин, который полезен для мозга

Лецитин содержит холин, что делает его полезным для здоровья мозга, особенно это касается памяти. Wellwise объясняет, что масло криля так популярно, потому что фосфатидилхолин в нем связан с омега-3 жирными кислотами. И действительно:

«Лучшие масла криля содержат, по меньшей мере, 40% фосфолипидов, из которых обычно три четверти является фосфатидилхолином (PC). Перед тем как масло криля было выведено на рынок добавок США в 2004 году, соевый лецитин был распространенной добавкой PC. Однако, он канул в лету, потому что в нем не содержалось омега-3.

Наличие омега-3 в качестве связанной части молекулы фосфолипида является главным преимуществом, так как омега-6 фосфолипиды в сое более провоспалительны, а омега-3 фосфолипиды из криля противовоспалительные».

Neptune Wellness Solutions объясняет, что помимо хорошо сбалансированной диеты, масло криля:

«[М]ожет быть отличным источником полезных фосфолипидов. Отдельным преимуществом масла криля является то, что оно содержит жирные кислоты фосфолипиды длинной цепи. Это означает, что жирные кислоты, связанные с ними в масле криля включают ЭПК и ДГК, чего, как правило нет в растительных источниках.

... [М]асло криля и рыбий жир содержат омега-3, а исследования показывают, что люди эффективнее поглощают незаменимые жирные кислоты в масле криля, которое состоит из ЭПК и ДГК, связанных с фосфолипидами, что отражает структуру в каждой мембране клеток человека».

Европейский союз (ЕС) недавно сообщил, что экономия на расходы на здравоохранение, реализующаяся с помощью пищевых добавок омега-3 для снижения связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) проблем в настоящее время оценивается в 38,4 миллиона евро на всей территории ЕС.

Общая стоимость решения проблемы оценивается в 1,3 миллиарда евро (или почти 1,4 миллиарда долларов) на ближайшие пять лет. В общей сложности было проведено 18 рандомизированных контролируемых испытаний для обнаружения «связи между приемом омега-3 ЭПК и ДГК и проблемами, связанными с ССЗ».

Ученые сообщили, что относительный риск среди взрослых в возрасте от 55 лет (24% населения) снизился на 4,9%, с учетом приема 1000 миллиграммов омега-3 добавки ЭПК и ДГК каждый день.

Кроме того, вот соотношение затрат / выгод, связанных с приемом омега-3: на 1 евро (1,04 доллара), потраченный на добавку, приходится около 2,29 евро (2,38 доллара). Другими словами, за каждый доллар, потраченный на добавку омега-3, расходы на здравоохранение, связанные с болезнью сердца, сократились на 2,30 доллара - окупаемость инвестиций в 230%!

Не вредящая окружающей среде практика добывания криля

Aker BioMarine, рыболовство, которое обрабатывает мое масло антарктического криля, посвящает себя устойчивой ловле криля и разработке полученных из него биотехнологических продуктов.

Так как они контролируют всю цепочку поставок от начала до конца, компания гордится тем, что может проследить все свои продукты до точного места улова.

Нехватка омега-3 жирных кислот морского происхождения является проблемой здравоохранения из-за повышения риска хронических заболеваний во всем мире, даже в развитых странах. Тем не менее, их количество можно измерить с помощью теста индекса омега-3.

По словам Aker Biomarine, низкие уровни ЭПК и ДГК имеют непосредственное отношение к внезапной сердечной смерти, поэтому исследователи рассматривали масло криля в качестве потенциального источника.

«Результаты исследования показали, что масло криля является идеальным выбором для повышения индекса омега-3, потому что в нем они в основном связаны с фосфолипидами, которые усиливают поглощение клетками и более эффективно переносят ЭПК и ДГК в кровь.

Например, люди, которые принимали 4 грамма масла криля в день, подняли индекс омега-3 на 2,7 пункта, с 3,7 до 6,4%».

Следует отметить, что большинство придерживающихся американской диеты потребляют мало омега-3 жирных кислот и в 10 раз больше омега-6 жирных кислот, которые вредны для здоровья и создают потенциально опасный дисбаланс.

Гранты и награды за устойчивые практики рыболовства

Морской попечительский совет (MSC), неправительственная, международная некоммерческая организация, созданная для решения проблем повсеместного и неустойчивого рыболовства, а также для защиты запасов морепродуктов на будущее, использует программу сертификации, чтобы наградить компании, которые поддерживают устойчивые методы рыболовства.

Aker BioMarine выиграл рейтинг «А» в 2015 году в обзоре устойчивого рыболовства по производству масла от Партнерства устойчивого рыболовства, в котором отмечается, что только 2% от общего объема улова от рыболовств, которые производят рыбий жир и масло криля, получают из запасов в «очень хорошем» состоянии.

Марте Хаабет Гриндекер, директор устойчивости компании, сказала:

«Общие оценки из этого доклада доказывают, что в будущем необходимы улучшения по контролю Мирового океана, особенно с точки зрения более высоких стандартов и большего количества исследований ... Поскольку криль является такой важной частью пищевой цепи, влияние на более крупные экосистемы всегда было приоритетом в нашем управлении устойчивостью».

Морской попечительский совет говорит, что Aker BioMarine улучшили сбор данных и пришли к более глубокому пониманию воздействия ловли криля на молодых рыб, а также приняли меры по снижению риска локального истощения запасов криля, одного из наиболее часто обходимых вниманием морских запасов в мире.

Партнерство экологических ученых в Фонде антарктических исследований дикой природы выбрало для финансирования два проекта, которые будут касаться аспектов разрешения проблемы неопределенности вокруг потока криля и того, как управлять его промыслом, сохраняя работы в морской экосистеме Антарктики жизнеспособными и экономически эффективными.

Поскольку океаны покрывают 90% планеты, эксперты считают, что будущая устойчивость будет зависеть от возможностей улова из этого источника, и что разумный и ответственный подход это лучший вариант для выживания в здоровье и процветании.опубликовано econet

Джозеф Меркола

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