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Все, что нужно знать о хроме: зачем, кому и сколько?

Автор: Econet 20 июня 2024 6698
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Хром необходим человеческому организму для регулировки уровня глюкозы и холестерина в крови, углеводного и липидного обмена, стимуляции биосинтеза белка. Хром также ускоряет процесс заживления ран, нормализует работу щитовидки, улучшает половую функцию, устраняет усталость.

Все, что нужно знать о хроме: зачем, кому и сколько?

Несмотря на широкий спектр действия этого минерала, организм человека нуждается в минимальном его количестве – в среднем 50 мкг в сутки. Точный показатель потребности зависит от возраста, веса и состояния здоровья.

Польза хрома при заболеваниях

Особенно потребность в данном микроэлементе возникает при наличии таких проблем и заболеваний, как:

  • ожирение – хром снижает желание съесть сладкую пищу, активирует процесс сжигания жира и сохраняет мышечную массу;
  • диабет – прием хрома позволяет уменьшить дозы медикаментозных средств и количество уколов инсулина;
  • атеросклероз – хром способствует снижению уровня триглицеридов и «плохого» холестерина в крови.

Чем грозит дефицит хрома

Нехватка этого микроэлемента (менее 35 мкг в сутки) нарушает обменные процессы в организме, вызывает преддиабетное состояние и повышает риск развития заболеваний сосудов и сердца. Спровоцировать нехватку могут различные факторы:

  • неправильное питание (преобладание углеводной пищи в рационе);
  • инфекционные заболевания;
  • чрезмерные физические нагрузки и травмы;
  • стресс;
  • беременность, лактация;
  • пожилой возраст.

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Все, что нужно знать о хроме: зачем, кому и сколько?

На дефицит хрома указывают следующие симптомы:

  • изменение вкусовых предпочтений;
  • завышенный уровень глюкозы;
  • увеличение веса;
  • тревожное состояние;
  • утрата костной массы.

Сколько хрома регулярно требуется нашему организму?

  • Младенцы в возрасте от 0 до 13 месяцев: от 2 до 5,5 мкг (микрограммы)
  • Дети в возрасте от 1 до 3 лет: 11 мкг
  • Дети в возрасте от 4 до 8 лет: 15 мкг
  • Мальчики в возрасте от 9 до 18 лет: от 25 до 35 мкг
  • Девочки в возрасте от 9 до 18 лет: от 21 до 24 мкг
  • Мужчины от 19 до 50 лет: 35 мкг
  • Женщины от 19 до 50 лет: 25 мкг
  • Мужчины старше 50: 30 мкг
  • Женщины старше 50 лет: 20 мкг

Как восполнить нехватку хрома

Невозможно точно сказать, сколько хрома находится в тех или иных продуктах, так как на показатель влияет способ их производства. Известно, что наибольшее количество этого микроэлемента содержится в пивных дрожжах, но их нельзя принимать при кандидозе.

Все, что нужно знать о хроме: зачем, кому и сколько?

Источниками хрома также являются:

  • картофель;
  • капуста;
  • морепродукты;
  • мясо индейки;
  • говядина;
  • яичный желток;
  • макароны;
  • крупы;
  • бобовые;
  • отруби, хлопья;
  • апельсин, виноград;
  • чеснок.

Также восполнить нехватку хрома позволяют биологически активные добавки – пиколинат, полиникотинат и хелат хрома. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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