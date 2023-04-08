Все, что нужно знать о витамине К2

Витамины К – это название целой группы жирорастворимых веществ, необходимых для синтеза белков и поддержания процессов в организме. Этот витамин был обнаружен случайно и до сих пор, ему не придавали особого значения, а между тем, большая часть населения в нем нуждается. Этот сложный и питательный элемент влияет на многие функции организма, в том числе, работу сердца и костную ткань.

Витамины группы К приносят наилучший эффект, если их употреблять в продуктах, содержащих их различные формы. Например, витамин К1 или филлохинон отвечает за процессы свертывания крови, его богатыми источниками является капуста кале и листовая, ботва свеклы и зелень репы, шпинат. Другие формы витамина – К2, синтезируются бактериями из ферментированных продуктов и содержатся в продуктах животного происхождения: темном курином мясе, желтках, гусиной печени, в ферментированной сое и твердых сырах.

Особенности витамина К2 или менахинона

Эта форма витамина выполняет две важные функции: он необходим для полноценной работы сердечно-сосудистого аппарата и восстановления костной ткани.

Действие менахинона

Менахинон предотвращает развитие остеопороза и атеросклероза сосудов, а кроме этого:

регулирует уровень кальция в крови и обеспечивает его попадание в те участки, где он особенно необходим;

блокирует поступление кальция в те места, где его присутствие может вызвать нарушение, например, в почки, где образуются камни или в кровеносные сосуды, что вызывает проблемы с сердцем;

увеличивает уровень тестостерона и фертильность у мужчин, оптимизирует их половые функции;

снижает количество мужских половых гормонов у женщин, предотвращает андрогенность (изменения по мужскому типу);

участвует в синтезе инсулина, стабилизирует уровень сахара в крови и защищает организм от развития сахарного диабета;

предотвращает нарушения обмена веществ и последующее ожирение;

подавляет чужеродные клетки и укрепляет здоровые гены;

высвобождает энергию и повышает способность ее перерабатывать при физической нагрузке.

В Роттердаме было проведено исследование около 5000 человек, в ходе которого сделали вывод, что у людей с наибольшим показателем витамина К2, намного ниже риск сердечных приступов, засорения аорты кальцием и самый низкий коэффициент внезапной смерти. Ежесуточная доза витамина К2 должна составлять от 150 до 200 мкг.

Экспрессия генов

Еще одна форма витамина К2 - MK-4, оказывает серьезное воздействие на экспрессию генов – процесс переноса генетической информации от ДНК к белкам и полипептидам, с помощью РНК. Видный ученый Крис Мастерджон писал, что многие воспринимают гены, как судьбу, доставшуюся от предков.

Но, на самом деле, наше здоровье во многом зависит от того, как клеточные структуры поступают с информацией, которая передается от генного материала. МК-4 обладает способностью активизировать полезные гены и блокировать работу других, вредящих организму.

Например, в половых органах он активизирует гены, связанные с воспроизводством половых гормонов. МК-4 заставляет работать гены, отвечающие за работу здоровых клеток, и отключает другие, благодаря которым в организме образуются опухоли.

Все живые организмы изначально имеют способность синтезировать МК-4 из других форм группы К. Но очень важно то, что люди могут получать его и из продуктов питания, так как усвоение его зависит от состояния здоровья, приема лекарственных препаратов и различных факторов. Следует помнить, что некоторые лекарства, такие как статины, которые принимают для того, чтобы снизить уровень холестерина или препараты от остеопороза, блокируют преобразование витаминов группы К в МК-4.

Значение витамина К2

Наличие проблем с сердцем и сосудами, сахарный диабет и остеопороз свидетельствуют о том, что в организме недостаточно К2. У тех, кто употребляет мало продуктов, насыщенных витамином К, обычно минеральная плотность костей намного ниже, чем у тех, чей рацион их включает. На усвоение витамина в организме, также влияет неправильное питание. Большое количество трансжиров в рационе, снижает усвояемость и воздействие К2 на костную массу.опубликовано econet

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